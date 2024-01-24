Это лучше всего сделать в Пятигорске! Наш небольшой уютный курортный городок всегда рад своим гостям.
Поедем в гости к властелину гор —
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-класс
Приезд в Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00 часов.
Курортные скверы и парки похвастаются перед вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся.
А увидите вы много: Провал, место дуэли Лермонтова, гроты и галереи, по желанию поднимитесь на вершину горы Машук, на которой в хорошую погоду с вами поздоровается Эльбрус.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни знаменитого поэта и посетите места, связанные с пребыванием Лермонтова в Пятигорске.
Экскурсия по Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Переезд в ресторан.
Мастер-класс по дегустации кавказских вин и коньяка.
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.
История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь.
Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.
По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
Праздничное кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура).
Участниками русского застолья, конечно, были все, оно не отличается особыми правилами, и за частую идет самотеком.
Возвращение в отель Пятигорска.
Свободное время.
Кисловодск, гора Кольцо, Медовые водопады
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию в Кисловодск.
Экскурсия в город Солнца — Кисловодск.
Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.
Парк Кисловодска является гордостью России.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 га и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Когда-то здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.
Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.
Прогулка завершится на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта.
Все желающие могут попробовать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов.
Гора Кольцо — это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.
Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».
Обед (доп. плата).
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.
Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Новогодний банкет за доп. плату.
Чегемское ущелье. Купание в термальных источниках
Завтрак (очень поздний).
Лучшее пиво в Кабардино-Балкарии – живое и вкусное.
А поэтому нас ждет экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле — в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады — одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.
Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.
Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад.
Чегемские водопады зимой — это холод и дикая красота природы Кабардино-Балкарии.
Отправляемся в термальный комплекс «Янтарный Аква» (или «Гедуко»).
Дополнительная плата — 500 руб. /чел вход на термальный комплекс и обед.
Минеральные воды Кабардино-Балкарии — настоящее сокровище, богатства, которые вырвались из-под земли сотни лет назад и сделали республику здравницей.
Здесь более сотни минеральных источников.
Бассейны базы отдыха наполнены природной термальной водой, богатой полезными оздоровительными веществами.
Вода здесь особая — содержит йод, бром, бор, так что она особо показана людям с проблемной щитовидкой, в ней много кремниевой кислоты и других органических соединений.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Приэльбрусье
Завтрак (ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).
Возвращение в отель Пятигорска.
Ужин (входит в стоимость тура).
Свободное время.
Канатные дороги в Приэльбрусье за доп. плату – 2 600 руб. /чел./все очереди (1 000 руб. /чел./на Чегет, 1 600 руб. /чел./на Эльбрус), экологический сбор в Приэльбрусье — 200 руб. /чел.
Казачье подворье. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Посещение этнографического центра «Казачье подворье».
Туристы, посещающие «Казачье подворье», смогут увидеть интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью.
Экскурсантам представится редкая возможность окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда казачьего обихода, а также примерить на себя традиционные казачьи костюмы и посетить настоящую казачью свадьбу.
В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.
Чего только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар.
И конечно бутылочка настоящей самогоночки!
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Размещение
|Доп. сутки за номер
|2-местное
|1-местное
|доп. место
|2-местный
|1-местный
|2-местный + доп. место
«Машук» 2*, стандартный,
душ, туалет, ТВ, холодильник
|53 700
|65 400
|48 800
|6900
|5 700
|-
«Интурист» 3*, стандартный 1 категории
душ, туалет, ТВ, холодильник
|55 800
|71 700
|-
|7700
|6 900
|-
|«Интурист» 3*, 2-комнатный «джуниор сьют», душ, туалет, ТВ, холодильник
|61 800
|80 500
|46 200
|5000
|8600
|2000
«Бугарь» 4*, стандартный,
душ, туалет, ТВ, холодильник
|56 600
|66 950
|43600
|8 500
|6 500
|6 000
|«Бештау», стандарт
|61 800
|84 200
|-
|10000
|9300
|-
|«Бештау», комфорт
|65 200
|90 400
|49 800
|11300
|10500
|-
Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.
В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Кисловодск с окрестностями), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек.
Варианты проживания
Машук
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Искра
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.
Интурист
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Бештау
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака, 4 ужина, посещение «Казачьего подворья»
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды
- Входные билеты: входной билет на термальный источник «Янтарный Аква» - 500 руб. /чел. входной билет на территорию Медовых водопадов - 100 руб. /чел. канатные дороги в Приэльбрусье - 2 600 руб. /чел., на г. Чегет - 1 000 руб. /чел., на г. Эльбрус - 1 600 руб. /чел. экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел. канатная дорога на г. Машук - 400 руб. музей М.Ю. Лермонтова
- Входной билет на термальный источник «Янтарный Аква» - 500 руб. /чел
- Входной билет на территорию Медовых водопадов - 100 руб. /чел
- Канатные дороги в Приэльбрусье - 2 600 руб. /чел., на г. Чегет - 1 000 руб. /чел., на г. Эльбрус - 1 600 руб. /чел
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
- Канатная дорога на г. Машук - 400 руб
- Музей М.Ю. Лермонтова
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /день (оплачивается туристами при заселении в гостиницу)
- Экскурсии за доп. плату
- Новогодний банкет - от 7 000 руб. /чел
- Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск - 3 500 руб. /машина/в одну сторону ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 1 000 руб. /машина/в одну сторону
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения Приэльбрусья;
- удобная спортивная обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Место и время сбора группы:
- г. Пятигорск, 12:30-12:50.
Место окончания тура:
- г. Пятигорск, отель (ориентировочно в 18:00).
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Последний день тура завершается ориентировочно в 18:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Кисловодск с окрестностями), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа измениться?
Туристская компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.