Это — путешествие-раскраска: вы познакомитесь с главными достопримечательностями Коломенского кремля и посада и украсите яркими цветами открытки с видами города. А я расскажу — о легендах и преданиях, купцах и современных жителях, прошлом и настоящем.
Описание экскурсии
Гуляем по территории кремля и посаду — на пути:
- Храм Николы на Посаде — из-за уникальной архитектуры его называют коломенской жар-птицей
- Пятницкие ворота — они находятся в окружении гастрономических музеев, за что местные жители называют их пряничными
Говорим:
- о Коломне древней и современной — от первых деревянных укреплений до наших дней
- какую роль занимал коломенский форпост в эпоху Средневековья
- про сытую купеческую жизнь уездного города 18–19 веков
- чем живёт Коломна сегодня
А ещё вы раскрасите открытки с видами Коломны — и заберёте их с собой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Маринкиной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 2471 туриста
Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года. И за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
