Я познакомлю вас с сердцем Коломны и расскажу, как она жила раньше и чем дышит сейчас.
Вы увидите Брусенский монастырь, архиерейские палаты, место венчания Дмитрия Донского с суздальской княжной, пройдёте по купеческим кварталам.
Узнаете, куда исчезла церковь Параскевы Пятницы, кто и зачем умыкнул створы Пятницких ворот, а также почему сквер у слияния Коломенки и Москвы называется Блюдечком.
Описание экскурсии
Кремль
Мы неспешно прогуляемся по могучей крепости 16 века, где на булыжной мостовой будто до сих пор звучит стук подков. Вы услышите легенду о Маринкиной башне, а также тайны и предания монастырей. Вдоль стен выйдем на Соборную площадь к Успенскому собору и спустимся на пешеходную улицу Лажечникова — местный Арбат.
Посад
Столетия назад здесь кипела торговля, жили ремесленники и купцы, а сегодня это самый атмосферный уголок старой Коломны. Здесь сохранилась историческая застройка — кривые улочки, невысокие каменные и деревянные дома с резными наличниками, уютные дворики.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лажечникова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Коломне
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2978 туристов
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. Многие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Мы посещаем Коломну не первый раз, и всегда берём обзорную экскурсию, конечно каждый гид увлекает своих туристов, но на мой взгляд, самый сложный слушатель это дети, и Наталия превосходно справилась
Впечатления от экскурсии чудесные. Всё понравилось много всего узнали о Коломне и Коломенском кремле. Большая благодарность нашему экскурсоводу Гале, мы остались в полном восторге!!!
