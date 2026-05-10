Я познакомлю вас с сердцем Коломны и расскажу, как она жила раньше и чем дышит сейчас. Вы увидите Брусенский монастырь, архиерейские палаты, место венчания Дмитрия Донского с суздальской княжной, пройдёте по купеческим кварталам. Узнаете, куда исчезла церковь Параскевы Пятницы, кто и зачем умыкнул створы Пятницких ворот, а также почему сквер у слияния Коломенки и Москвы называется Блюдечком.

Описание экскурсии

Кремль

Мы неспешно прогуляемся по могучей крепости 16 века, где на булыжной мостовой будто до сих пор звучит стук подков. Вы услышите легенду о Маринкиной башне, а также тайны и предания монастырей. Вдоль стен выйдем на Соборную площадь к Успенскому собору и спустимся на пешеходную улицу Лажечникова — местный Арбат.

Посад

Столетия назад здесь кипела торговля, жили ремесленники и купцы, а сегодня это самый атмосферный уголок старой Коломны. Здесь сохранилась историческая застройка — кривые улочки, невысокие каменные и деревянные дома с резными наличниками, уютные дворики.

Организационные детали