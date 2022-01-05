Что вы можете увидеть 🤩

Вы посетите легендарные оружейные комнаты Коломенского кремля с древнерусским оружием и воинским снаряжением,вам не только примерят"по руке", но и облачат в древнее снаряжение. Вы увидите интерактивное представление и боевые сцены,фектовальные сюжеты в исполнении бойцов-каскадеров Центра"Святогор". Прогуляетесь по боевому ходу Кремлевской стены с рассказом о русском оборонном зодчестве. Постреляете из лука/арбалета. Вам раскроют тайны преданий и легенд Маринкиной башни,спуститесь в ее подземелья и ознакомитесь с орудиями"пытошной" и "Застенок" - камерой заключенных. Вы поднимитесь на самую верхнюю площадку и осмотрите окрестности Коломны- в том числе через подзорные трубы.

Вы посетите музеи забытого вкуса. В музее «Калача» гостям представят театрализованную программу с дегустацией: посетители смогут не только узнать об истории этой выпечки и как правильно месить тесто, но и увидеть мастерство калачников, попробовать изделия на вкус.

А на сладкое — посещение музея «Коломенской пастилы», рецепты которой были возрождены. Это новый тип музея: здесь сохраняется нематериальное наследие, эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, дегустация, культура бытования, манера речи.