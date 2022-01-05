Средневековая Коломна - свидетель ратных битв русских витязей

Индивидуально
для 20 чел.
Средневековая Коломна - свидетель ратных битв русских витязей
Средневековая Коломна - свидетель ратных битв русских витязей
Средневековая Коломна - свидетель ратных битв русских витязей
Средневековая Коломна - свидетель ратных битв русских витязей
Средневековая Коломна - свидетель ратных битв русских витязей
Средневековая Коломна - свидетель ратных битв русских витязей
Средневековая Коломна - свидетель ратных битв русских витязей

Что вы можете увидеть 🤩

  • Легендарный Коломенский кремль и его оружейные комнаты
  • Интерактивное представление русских ратных бойцов
  • Музеи забытого вкуса
  • музей "Калача"
  • музей "Коломенская пастила"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы посетите легендарные оружейные комнаты Коломенского кремля с древнерусским оружием и воинским снаряжением,вам не только примерят"по руке", но и облачат в древнее снаряжение. Вы увидите интерактивное представление и боевые сцены,фектовальные сюжеты в исполнении бойцов-каскадеров Центра"Святогор". Прогуляетесь по боевому ходу Кремлевской стены с рассказом о русском оборонном зодчестве. Постреляете из лука/арбалета. Вам раскроют тайны преданий и легенд Маринкиной башни,спуститесь в ее подземелья и ознакомитесь с орудиями"пытошной" и "Застенок" - камерой заключенных. Вы поднимитесь на самую верхнюю площадку и осмотрите окрестности Коломны- в том числе через подзорные трубы.
Вы посетите музеи забытого вкуса. В музее «Калача» гостям представят театрализованную программу с дегустацией: посетители смогут не только узнать об истории этой выпечки и как правильно месить тесто, но и увидеть мастерство калачников, попробовать изделия на вкус.
А на сладкое — посещение музея «Коломенской пастилы», рецепты которой были возрождены. Это новый тип музея: здесь сохраняется нематериальное наследие, эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, дегустация, культура бытования, манера речи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость интерактивного турнира русских витязей с посещением оружейных комнат и башен - 1100 руб/чел
  • Посещение музея "Калачная"- 500 руб/чел
  • Посещение музея "Коломенская пастила"- 650 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Коломна, ул. Лажечникова, около будки городового
Завершение: Коломна, ул. Полянская дом 4
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Ввиду большой привлекательности и востребованности музеев «Калача» и «Коломенской пастилы» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы. Количество билетов ограничено
  • и они действуют по сеансам.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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