Эта экскурсия в Костроме предлагает путешественникам уникальную возможность узнать о восстановленном Богоявленском соборе и чудотворной Феодоровской иконе. Посетители увидят памятник 300-летию царствования Романовых и торговый ансамбль города.
Главная площадь с пожарной каланчой и памятники Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому не оставят равнодушными. Набережная с панорамой Заволжья и беседка Островского добавят романтики. Экскурсия подходит как для новичков, так и для искушённых путешественников
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Восстановленный Богоявленский собор
- 🖼 Чудотворная Феодоровская икона
- 🗿 Памятник 300-летию Романовых
- 🛍 Шикарный торговый ансамбль
- 🌉 Набережная с панорамой Заволжья
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Богоявленский собор
- Феодоровская икона
- Памятник 300-летию Романовых
- Торговый ансамбль
- Главная площадь
- Памятник Ивану Сусанину
- Памятник Юрию Долгорукому
- Набережная
- Беседка Островского
Описание экскурсии
- Восстановленный Богоявленский собор, в подклети которого находится нижний храм, освящённный в честь покровителя небесного воинства.
- Чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы — главная святыня Костромы, фамильная икона Романовых.
- Памятник 300-летию царствования Дома Романовых.
- Шикарный торговый ансамбль города.
- Главная площадь с красавицей-пожарной каланчой и гауптвахтой.
- Памятники Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому.
- Планировка города в виде веера, согласно новому градостроительному плану, подписанному Екатериной II.
- Набережная с красивой панорамой Заволжья.
- Беседка Островского, где снимали фильм «Жестокий романс».
Вы узнаете:
- о прошлом костромской крепости и роли императрицы Екатерины II в строительстве кремля.
- восстановлении Богоявленского собора.
- «Всевидящем оке» на восстановленной колокольне — многие считают его символом масонов.
- связи династии Романовых с нашим городом, о приезде царской семьи Николая II в Кострому на 300-летие Дома Романовых, о закладке памятника в честь этого события.
- подвиге Ивана Сусанина, спасителя первого царя династии Романовых — Михаила.
- планировке нашего города и опять же о роли Екатерины II в восстановлении Костромы после пожара 1773 года.
- основателе Костромы — Юрии Долгоруком.
- брендах Костромы: Снегурочке, ювелирном деле, Сырной и Льняной столице.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 373 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Лариса. Я работаю экскурсоводом уже более 13 лет. Живу в Костроме, являюсь коренной костромичкой. Закончила Костромской Государственный университет по специальности филология. Прошла специальную подготовку экскурсоводов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Л
Людмила
2 ноя 2025
Благодарим Ларису за отличную экскурсию. Узнали много нового о Костроме и династии Романовых.
Наталья
14 апр 2025
Нас приятно удивил город Кострома. Город с историей. Лариса прислушалась к нашим пожеланиям и сделал маршрут удобным и интересным. Спасибо.
Входит в следующие категории Костромы
