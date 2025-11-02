Мои заказы

Костромской кремль и династия Романовых

Погрузитесь в атмосферу Костромы, узнав о её историческом значении и связи с династией Романовых. Уникальные факты и захватывающие истории ждут вас
Эта экскурсия в Костроме предлагает путешественникам уникальную возможность узнать о восстановленном Богоявленском соборе и чудотворной Феодоровской иконе. Посетители увидят памятник 300-летию царствования Романовых и торговый ансамбль города.

Главная площадь с пожарной каланчой и памятники Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому не оставят равнодушными. Набережная с панорамой Заволжья и беседка Островского добавят романтики. Экскурсия подходит как для новичков, так и для искушённых путешественников
2 отзыва

Костромской кремль и династия Романовых
Костромской кремль и династия Романовых© Лариса
Костромской кремль и династия Романовых© Лариса
Что можно увидеть

Описание экскурсии

  • Восстановленный Богоявленский собор, в подклети которого находится нижний храм, освящённный в честь покровителя небесного воинства.
  • Чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы — главная святыня Костромы, фамильная икона Романовых.
  • Памятник 300-летию царствования Дома Романовых.
  • Шикарный торговый ансамбль города.
  • Главная площадь с красавицей-пожарной каланчой и гауптвахтой.
  • Памятники Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому.
  • Планировка города в виде веера, согласно новому градостроительному плану, подписанному Екатериной II.
  • Набережная с красивой панорамой Заволжья.
  • Беседка Островского, где снимали фильм «Жестокий романс».

Вы узнаете:

  • о прошлом костромской крепости и роли императрицы Екатерины II в строительстве кремля.
  • восстановлении Богоявленского собора.
  • «Всевидящем оке» на восстановленной колокольне — многие считают его символом масонов.
  • связи династии Романовых с нашим городом, о приезде царской семьи Николая II в Кострому на 300-летие Дома Романовых, о закладке памятника в честь этого события.
  • подвиге Ивана Сусанина, спасителя первого царя династии Романовых — Михаила.
  • планировке нашего города и опять же о роли Екатерины II в восстановлении Костромы после пожара 1773 года.
  • основателе Костромы — Юрии Долгоруком.
  • брендах Костромы: Снегурочке, ювелирном деле, Сырной и Льняной столице.

Место начала и завершения?
Памятник Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 373 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Лариса. Я работаю экскурсоводом уже более 13 лет. Живу в Костроме, являюсь коренной костромичкой. Закончила Костромской Государственный университет по специальности филология. Прошла специальную подготовку экскурсоводов. Работаю и
читать дальше

с детскими группами, и со взрослыми. Езжу по всем городам Золотого кольца. Очень люблю свой город и во время экскурсии с удовольствием расскажу вам о Костроме и покажу все главные достопримечательности. Мои экскурсии проходят в непринуждённой форме, динамично, мы много общаемся. Очень многие путешественники стали моими постоянными гостями, даже друзьями. Я рада, что после наших встреч люди хотят вновь приехать в Кострому и рекомендуют посетить наш город своим друзьям!

Людмила
2 ноя 2025
Благодарим Ларису за отличную экскурсию. Узнали много нового о Костроме и династии Романовых.
Благодарим Ларису за отличную экскурсию. Узнали много нового о Костроме и династии Романовых.
Наталья
Наталья
14 апр 2025
Нас приятно удивил город Кострома. Город с историей. Лариса прислушалась к нашим пожеланиям и сделал маршрут удобным и интересным. Спасибо.

