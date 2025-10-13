Экскурсии на Красной поляне весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» на Красной поляне, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
«А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов»
21 мая в 08:00
22 мая в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Пешая
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
«По разным оценкам, его высота от 20 до 40 метров, наиболее полноводен он весной, но впечатляет в любое время года»
21 мая в 08:00
22 мая в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда)
На машине
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Посетить главные достопримечательности и продегустировать дары республики
Начало: В Адлере, Сириусе, Сочи, Хосте, Мацесте, Красной П...
«Весной полюбуетесь садами мимозы, летом отдохнёте на пляже Гагры, а зимой заглянете в мандариновые угодья»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Михаил
    13 октября 2025
    Ходили с Кириллом 22 сентября 2025. Кирилл показал себя крайне опытным гидом. Внимательно смотрит на возможности клиента и в соответствии с этим строит маршрут. Отличный чай!!! Отличные фотографии!!! Рекомендуем ходить в походы с Кириллом.
    Андрей
    20 сентября 2025
    Просто супер гид.
    Вера
    18 сентября 2025
    Добрый день! Ходили в поход 17.09.2025. Погода была замечательная! Трекинг по хребту Аибга захватывает своими видами!!! Красота и восторг!!! Ходила
    в поход с детьми 9 и 11 лет. Они справились. Кирилл шел в нашем темпе, никуда не торопил и сделал замечательные фото!!! Когда силы были почти на исходе, Кирилл сделал остановку на обед, угостил вкуснейшим чаем и испек блинчики с вареньем!!! Мы угостили Кирилла бутербродами. 30-40 минут и силы восстановлены. Идем дальше. Воспоминания на всю жизнь! Кирилл сам не навязчив и не болтун, но на все вопросы отвечает и рассказывает интересно, что на мой взгляд большой плюс, ведь я шла созерцать и отдыхать от суеты. Стартовали около 9:30 и маршрут был почти пуст. Тишина и природа. Видели серн, вернее вдел их Кирилл и показывал куда смотреть, я бы сама не заметила, так ловко они сливались с пейзажем. Спасибо за чудесный день!

    Алена
    16 августа 2025
    Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и перекусов. Для начала трекинга
    нужно будет подняться на высоту 2320 м - вершина Роза пик. Стоимость билета для взрослого 2850 руб. Для пенсионеров и детей есть скидки при предъявлении документа, подтверждающего льготы. Кирилл подсказывал как лучше держать трекинговые палки, ставить ногу - мне, как новичку очень помогли эти советы. Были замечательные блины, которые пек Кирилл во время нашего отдыха около озера между вершинами гор. Нам всё очень понравилось!

    Анна
    23 июля 2025
    Если сомневаетесь, не сомневайтесь =) идите! Не передаваемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь. Треккинг начинался с сомнений,
    грозы в горах грохотали 2 дня, Кирилл деликатно развеял все сомнения. Благодаря ему поход был не изнурительным, но и не пешей прогулкой, количество адреналина и эндорфинов оставят в памяти неизгладимый след. Локации для фото просто огонь,как бонус отсутствие людей. Огромное Вам спасибо, обязательно ещё вернусь для покорения новых вершин! За вкусный чай и фотографии отдельное спасибо🙏💕

    Елена
    15 июля 2025
    Очень понравился треккинг. Всё было комфортно: маршрут, скорость, отдых при необходимости. Виды просто потрясающие и захватывающие, полюбила горы ещё больше!
    Спасибо за поддержку в трудных местах подъёма, за чай, за ответы на все вопросы и отдельное спасибо за фотографии! 100% рекомендую для прохождения

    Сергей
    8 июля 2025
    Отправились в поход всей семьей (подросток 15 и дочь 8 лет). Виды потрясающие. Но это и так понятно) Кирилл превратил
    этот поход в комфортное, а главное, незабываемое путешествие. Отдельное воспоминание на всю жизнь нам и нашим детям: самые вкусные блинчики с чаем на вершине. Спасибо за этот день!

    Елена
    5 июня 2025
    Кирилл приятный в общении гид, помогает, подсказывает, снабдил треккинговыми палками моего папу, подстраивается под наш темп и возможности, сделал нам отличные фото, угостил горячим чаем на высоте с умопомрачительным видом на горы. Мы вернулись с прогулки очень довольные
    Наталия
    25 мая 2025
    Прекрасный поход в горы, Кирилл ориентировался на нашу сложную компанию), все получили огромное удовольствие, не молчун - как писали в
    отзывах, все рассказывает, отвечает на вопросы, тропа не очень простая, палки и правильные кроссовки или трекинговые точно нужны, очень советую эту экскурсию-поход, красота незабываемая и Кирилл большой молодец!

    Илья
    7 октября 2024
    Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много интересного о том, что видели во время похода. Фотографировал. Был очень вкусный перекус блинами.
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны;
  2. Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный;
  3. Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда).
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Новый Афон;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Роза Хутор;
  5. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  6. Водопад Кейва;
  7. Ахштырская пещера;
  8. Озеро Рица;
  9. Нарзанный источник;
  10. Ущелье Ахцу.
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в марте 2026
Сейчас на Красной поляне в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
