Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
«А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов»
21 мая в 08:00
22 мая в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
«По разным оценкам, его высота от 20 до 40 метров, наиболее полноводен он весной, но впечатляет в любое время года»
21 мая в 08:00
22 мая в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда)
Посетить главные достопримечательности и продегустировать дары республики
Начало: В Адлере, Сириусе, Сочи, Хосте, Мацесте, Красной П...
«Весной полюбуетесь садами мимозы, летом отдохнёте на пляже Гагры, а зимой заглянете в мандариновые угодья»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил13 октября 2025Ходили с Кириллом 22 сентября 2025. Кирилл показал себя крайне опытным гидом. Внимательно смотрит на возможности клиента и в соответствии с этим строит маршрут. Отличный чай!!! Отличные фотографии!!! Рекомендуем ходить в походы с Кириллом.
- ААндрей20 сентября 2025Просто супер гид.
- ВВера18 сентября 2025Добрый день! Ходили в поход 17.09.2025. Погода была замечательная! Трекинг по хребту Аибга захватывает своими видами!!! Красота и восторг!!! Ходила
- ААлена16 августа 2025Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и перекусов. Для начала трекинга
- ААнна23 июля 2025Если сомневаетесь, не сомневайтесь =) идите! Не передаваемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь. Треккинг начинался с сомнений,
- ЕЕлена15 июля 2025Очень понравился треккинг. Всё было комфортно: маршрут, скорость, отдых при необходимости. Виды просто потрясающие и захватывающие, полюбила горы ещё больше!
- ССергей8 июля 2025Отправились в поход всей семьей (подросток 15 и дочь 8 лет). Виды потрясающие. Но это и так понятно) Кирилл превратил
- ЕЕлена5 июня 2025Кирилл приятный в общении гид, помогает, подсказывает, снабдил треккинговыми палками моего папу, подстраивается под наш темп и возможности, сделал нам отличные фото, угостил горячим чаем на высоте с умопомрачительным видом на горы. Мы вернулись с прогулки очень довольные
- ННаталия25 мая 2025Прекрасный поход в горы, Кирилл ориентировался на нашу сложную компанию), все получили огромное удовольствие, не молчун - как писали в
- ИИлья7 октября 2024Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много интересного о том, что видели во время похода. Фотографировал. Был очень вкусный перекус блинами.
