Адыгея – это край горных рек, шумных водопадов и величественных гор. В окрестностях поселка Хаджох природа создала удивительные ущелья: каньон реки Белой, Мишоко, Руфабго. В каньонах множество живописных водопадов, пещер и гротов. Отдых в Адыгее – это прекрасный вариант для начинающих туристов познакомиться с красотами Кавказа. Маршруты здесь легкие, нет больших перепадов высот.

Термальный источник Адыгеи богат кремнием, натрием, что оказывает благотворное воздействие на организм

Погрузимся в водную стихию, с воды будем любоваться красивыми водопадами и гранитными скалами

Полюбуемся красотами сказочной Адыгеи и получим удовольствие от общения с лошадьми

Программа тура по дням

1 день Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырь

11:30 сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала), 12:00 сбор группы в аэропорту г. Краснодар. Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа). Знакомство с Адыгеей начнем с обзорной экскурсии и посещения достопримечательностей по пути. Музей «Сад камней» и Хаджохский дольмен. На территории Западного Кавказа находится более 3000 дольменов. Хаджохский дольмен – один из немногих сохранившихся в здешних окрестностях. Он является памятником археологии IV-III тыс. до н.э. Дольмен находится на краю уютного яблоневого сада, в тени рощицы с большими деревьями. Происхождение и назначение дольменов для ученых до сих пор является загадкой. Но есть несколько интересных гипотез о возникновении дольменов, которые вы обязательно узнаете. Возле дольмена расположен палеонтологический музей, во время экскурсии по которому увидим множество красивых камней и аммонитов – раковин древних моллюсков, которые давным-давно населяли океан Тетис. Свято-Михайловский монастырь. Свято-Михайловский монастырь построен недалеко от поселка Хаджох. Расположился монастырь в очень живописном месте - на склоне горы Физиабго. Еще в конце XIX он был самым крупным монастырём северного Кавказа, а на данный момент является самым высокогорным православным монастырем России. Здесь же находится целая система пещер и потайных ходов. Как гласит народное поверье, эти хода ранее соединяли все стоящие на поверхности храмы. Под землей монахи хранили свои святыни, здесь же находилась библиотека и иконописная мастерская. Во время экскурсии по монастырю погуляем по его территории и посетим источник Адыгеи, который обладает чудом исцеления. Активная часть тура: 4,1 км пешком, продолжительность экскурсий 4-5 часов. После завершения экскурсий, переезд в поселок Каменномостский, который туристы чаще называют поселок Хаджох. Поселение в гостинице, в которой группа будет жить на протяжении всего активного тура.

2 день Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Каньон реки Белой – визитная карточка Хаджоха! На южной окраине поселка шумная река Белая бежит в глубине великолепного каньона. Глубина каньона около 20 метров, а длина – 350-400 метров. Берега реки в некоторых местах полностью сплелись между собой, образовав удивительные каменные мосты. Так поселок и получил свое название – Каменномостский (или Хаджох). Даже в очень яркий день солнце не проникает в отдаленные уголки ущелья. Над самой водой, в каменных стенках, можно рассмотреть углубления, полки, ниши – все это результат многовековой работы бурной реки. Во время экскурсии по ущелью на нашем пути встретятся удивительные каменные арки, небольшие водопады. По пути сделаем фото со скульптурой медведя, орла и с удовольствием покормим забавного местного жителя – страуса Васю. Активная часть тура: 6,6 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность экскурсии 3 часа.

3 день Треккинг в ущелье и на водопады Руфабго

Активный тур в Адыгею продолжается. Из поселка Хаджох расходятся несколько ущелий. Одно из самых популярных у туристов – это ущелье реки Руфабго, украшенное шумными водопадами. Маршрут оборудован удобными лестницами и мостиками, облегчающими наш путь по каньону. Даже жарким летом здесь всегда царит полумрак и приятная прохлада. Во время экскурсии увидим живописные водопады: «Сердце Руфабго», «Шнурочек», «Девичьи косы», высота которых от 5 до 14 метров. Также выйдем на отличные смотровые площадки и посетим большой грот – стоянку первобытного человека. Грот называется «Кошачий глаз» благодаря своеобразному сквозному отверстию в куполе пещеры. Активная часть тура: 15,3 км пешком, перепад высот 410-540-440-560-410 м, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

4 день Прогулка на лошадях, рафтинг

Конные прогулки – это прекрасный, активный отдых на природе. В течение прогулки можно будет полюбоваться красотами сказочной Адыгеи и получить удовольствие от общения с лошадьми. Такие туры всегда дарят положительные эмоции и детям, и взрослым. Инструктор научит, как правильно управлять и держаться в седле. Лошади у нас послушные, с ними найдёт общий язык даже неопытный всадник. Каждый выберет себе лошадку – и поехали на прогулку по лесным тропам. В пути обязательно остановимся и сделаем фото с лошадьми на фоне гор. Активная часть тура: 6,4 км пешком. Продолжительность мероприятия: 1,5 часа (инструктаж + прогулка). Рафтинг в Адыгее проводится на реке Белой – главной водной артерии этих мест. Опытный инструктор проведет тренировку и инструктаж по технике безопасности. Затем надеваем спасательные жилеты, каски – и вперед! Сплав на рафте – это лучший активный отдых в Адыгее и замечательный способ знакомства с дикой природой этих мест. У вас будет возможность погрузиться в водную стихию, увидеть красоту гор с новой стороны. С воды будем любоваться красивыми водопадами и гранитными скалами. Одежда для рафтинга: купальник или шорты + футболка. На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску. Гидрокостюм надевается сверху на купальник или шорты с футболкой. Продолжительность рафтинга 2-2,5 часа (инструктаж + сплав).

5 день Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг.

Сегодня самый красивый и просторный день! С утра отправляемся на хребет Азиш-Тау, который подарил Адыгее Большую Азишскую пещеру. Это уникальный памятник природы, где всегда много туристов и в будни, и в выходные дни. На экскурсии увидим, как умело украсила Природа просторные залы пещеры сталактитами, сталагмитами и столбами удивительных форм. Некоторые скальные образования имеют даже свои имена. Самое необычное называется «деревом счастья». Далее по программе тура нас ждет поход к панорамной точке, где открывается прекрасный вид на горы Тхачи, Ачежбоки, Бамбаки, Джемарук. Тур в Адыгею непременно дополняется посещением сувенирного рынка. Сегодня будет возможность купить магнитики, горный чай, медовый сбитень и варенье из ягод. Цены демократичные, если поторговаться, то можно совсем недорого купить понравившиеся сувениры. Затем поедем к границе Кавказского заповедника. Поднимемся на высоту почти 2000 м, где перед нами откроется знаменитое плато Лаго-наки. Не зря эта территория включена в наследие Юнеско! На плато раскинулись разноцветные альпийские луга, которые цветут в любое время года, когда нет снежного покрова. Продолжаем день прогулкой по скале Утюг, с удовольствием задержимся на панорамных точках и смотровых площадках. Обед устроим в месте с прекрасным видом на плато Лаго-Наки. Впечатлённые и отдохнувшие вернемся к машине. Активная часть тура: 6 км пешком, перепад высот 1800-1900 м, продолжительность экскурсии 6-7 часов.

6 день Треккинг в ущелье Мишоко

Пешие туры по Адыгее невозможно представить без прогулки в ущелье Мишоко. Путь в Мишоко начинается от карьера, на самом дне которого образовалось родниковое озеро. Озеро называют Красным за розовый отблеск, идущий от скалы на восходе солнца. Свернув с трассы, тропа поднимается вверх по сосновому бору и выводит к большому гроту и капельному роднику. Еще выше находится смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид в глубину ущелья и на хребет Азиш-Тау. Далее тропинка ведет вдоль шумных водопадов, перекатов реки и древних гротов, расположенных на террасах ущелья. Поскольку места здесь тихие, иногда в Мишоко можно увидеть горный лагерь туристов с палатками. Выбрав самое красивое место для отдыха, устроим привал и обед. Активная часть тура: 15,5 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность экскурсии 5-6 часов.

7 день Термальные источники "Водная Ривьера"