Активный тур в Адыгею

Адыгея - это край горных рек, шумных водопадов и величественных гор

5
3 отзыва
Адыгея – это край горных рек, шумных водопадов и величественных гор.

В окрестностях поселка Хаджох природа создала удивительные ущелья: каньон реки Белой, Мишоко, Руфабго. В каньонах множество живописных водопадов, пещер и гротов. Отдых в Адыгее – это прекрасный вариант для начинающих туристов познакомиться с красотами Кавказа. Маршруты здесь легкие, нет больших перепадов высот.
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Ближайшие даты:
16
окт

Что вас ожидает 🤩

Приятная конная прогулка
Приятная конная прогулка
Полюбуемся красотами сказочной Адыгеи и получим удовольствие от общения с лошадьми
Освежающий сплав на рафте
Освежающий сплав на рафте
Погрузимся в водную стихию, с воды будем любоваться красивыми водопадами и гранитными скалами
Расслабление на горячих источниках
Расслабление на горячих источниках
Термальный источник Адыгеи богат кремнием, натрием, что оказывает благотворное воздействие на организм

Программа тура по дням

1 день
Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырь

11:30 сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала), 

12:00 сбор группы в аэропорту г. Краснодар. 

Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа). 

Знакомство с Адыгеей начнем с обзорной экскурсии и посещения достопримечательностей по пути. 

Музей «Сад камней» и Хаджохский дольмен. 

На территории Западного Кавказа находится более 3000 дольменов. 

Хаджохский дольмен – один из немногих сохранившихся в здешних окрестностях.

Он является памятником археологии IV-III тыс. до н.э. 

Дольмен находится на краю уютного яблоневого сада, в тени рощицы с большими деревьями. 

Происхождение и назначение дольменов для ученых до сих пор является загадкой. 

Но есть несколько интересных гипотез о возникновении дольменов, которые вы обязательно узнаете. 

Возле дольмена расположен палеонтологический музей, во время экскурсии по которому увидим множество красивых камней и аммонитов – раковин древних моллюсков, которые давным-давно населяли океан Тетис. 

Свято-Михайловский монастырь. 

Свято-Михайловский монастырь построен недалеко от поселка Хаджох. 

Расположился монастырь в очень живописном месте - на склоне горы Физиабго. 

Еще в конце XIX он был самым крупным монастырём северного Кавказа, а на данный момент является самым высокогорным православным монастырем России.

Здесь же находится целая система пещер и потайных ходов. 

Как гласит народное поверье, эти хода ранее соединяли все стоящие на поверхности храмы. 

Под землей монахи хранили свои святыни, здесь же находилась библиотека и иконописная мастерская. 

Во время экскурсии по монастырю погуляем по его территории и посетим источник Адыгеи, который обладает чудом исцеления. 

Активная часть тура: 4,1 км пешком, продолжительность экскурсий 4-5 часов. 

После завершения экскурсий, переезд в поселок Каменномостский, который туристы чаще называют поселок Хаджох. 

Поселение в гостинице, в которой группа будет жить на протяжении всего активного тура.

Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырьМузей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырьМузей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырьМузей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырь
2 день
Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Каньон реки Белой – визитная карточка Хаджоха! 

На южной окраине поселка шумная река Белая бежит в глубине великолепного каньона. 

Глубина каньона около 20 метров, а длина – 350-400 метров. 

Берега реки в некоторых местах полностью сплелись между собой, образовав удивительные каменные мосты. 

Так поселок и получил свое название – Каменномостский (или Хаджох).

Даже в очень яркий день солнце не проникает в отдаленные уголки ущелья.

Над самой водой, в каменных стенках, можно рассмотреть углубления, полки, ниши – все это результат многовековой работы бурной реки.

Во время экскурсии по ущелью на нашем пути встретятся удивительные каменные арки, небольшие водопады.

По пути сделаем фото со скульптурой медведя, орла и с удовольствием покормим забавного местного жителя – страуса Васю.

Активная часть тура: 6,6 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность экскурсии 3 часа.

Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)
3 день
Треккинг в ущелье и на водопады Руфабго

Активный тур в Адыгею продолжается. 

Из поселка Хаджох расходятся несколько ущелий. 

Одно из самых популярных у туристов – это ущелье реки Руфабго, украшенное шумными водопадами. 

Маршрут оборудован удобными лестницами и мостиками, облегчающими наш путь по каньону. 

Даже жарким летом здесь всегда царит полумрак и приятная прохлада. 

Во время экскурсии увидим живописные водопады: «Сердце Руфабго», «Шнурочек», «Девичьи косы», высота которых от 5 до 14 метров. 

Также выйдем на отличные смотровые площадки и посетим большой грот – стоянку первобытного человека.

Грот называется «Кошачий глаз» благодаря своеобразному сквозному отверстию в куполе пещеры. 

Активная часть тура: 15,3 км пешком, перепад высот 410-540-440-560-410 м, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

Треккинг в ущелье и на водопады РуфабгоТреккинг в ущелье и на водопады РуфабгоТреккинг в ущелье и на водопады РуфабгоТреккинг в ущелье и на водопады Руфабго
4 день
Прогулка на лошадях, рафтинг

Конные прогулки – это прекрасный, активный отдых на природе. 

В течение прогулки можно будет полюбоваться красотами сказочной Адыгеи и получить удовольствие от общения с лошадьми. 

Такие туры всегда дарят положительные эмоции и детям, и взрослым. 

Инструктор научит, как правильно управлять и держаться в седле. 

Лошади у нас послушные, с ними найдёт общий язык даже неопытный всадник. 

Каждый выберет себе лошадку – и поехали на прогулку по лесным тропам.

В пути обязательно остановимся и сделаем фото с лошадьми на фоне гор. 

Активная часть тура: 6,4 км пешком. Продолжительность мероприятия: 1,5 часа (инструктаж + прогулка).

Рафтинг в Адыгее проводится на реке Белой – главной водной артерии этих мест. 

Опытный инструктор проведет тренировку и инструктаж по технике безопасности. 

Затем надеваем спасательные жилеты, каски – и вперед! 

Сплав на рафте – это лучший активный отдых в Адыгее и замечательный способ знакомства с дикой природой этих мест.

У вас будет возможность погрузиться в водную стихию, увидеть красоту гор с новой стороны. 

С воды будем любоваться красивыми водопадами и гранитными скалами. 

Одежда для рафтинга: купальник или шорты + футболка. 

На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску. 

Гидрокостюм надевается сверху на купальник или шорты с футболкой. 

Продолжительность рафтинга 2-2,5 часа (инструктаж + сплав).

Прогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтинг
5 день
Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг.

Сегодня самый красивый и просторный день!

С утра отправляемся на хребет Азиш-Тау, который подарил Адыгее Большую Азишскую пещеру. 

Это уникальный памятник природы, где всегда много туристов и в будни, и в выходные дни.

На экскурсии увидим, как умело украсила Природа просторные залы пещеры сталактитами, сталагмитами и столбами удивительных форм. 

Некоторые скальные образования имеют даже свои имена. 

Самое необычное называется «деревом счастья».

Далее по программе тура нас ждет поход к панорамной точке, где открывается прекрасный вид на горы Тхачи, Ачежбоки, Бамбаки, Джемарук. 

Тур в Адыгею непременно дополняется посещением сувенирного рынка.

Сегодня будет возможность купить магнитики, горный чай, медовый сбитень и варенье из ягод. 

Цены демократичные, если поторговаться, то можно совсем недорого купить понравившиеся сувениры.

Затем поедем к границе Кавказского заповедника.

Поднимемся на высоту почти 2000 м, где перед нами откроется знаменитое плато Лаго-наки. 

Не зря эта территория включена в наследие Юнеско! 

На плато раскинулись разноцветные альпийские луга, которые цветут в любое время года, когда нет снежного покрова.

Продолжаем день прогулкой по скале Утюг, с удовольствием задержимся на панорамных точках и смотровых площадках.

Обед устроим в месте с прекрасным видом на плато Лаго-Наки.

Впечатлённые и отдохнувшие вернемся к машине.

Активная часть тура: 6 км пешком, перепад высот 1800-1900 м, продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг.Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг.Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг.Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг.Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг.
6 день
Треккинг в ущелье Мишоко

Пешие туры по Адыгее невозможно представить без прогулки в ущелье Мишоко. 

Путь в Мишоко начинается от карьера, на самом дне которого образовалось родниковое озеро. 

Озеро называют Красным за розовый отблеск, идущий от скалы на восходе солнца. 

Свернув с трассы, тропа поднимается вверх по сосновому бору и выводит к большому гроту и капельному роднику. 

Еще выше находится смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид в глубину ущелья и на хребет Азиш-Тау. 

Далее тропинка ведет вдоль шумных водопадов, перекатов реки и древних гротов, расположенных на террасах ущелья. 

Поскольку места здесь тихие, иногда в Мишоко можно увидеть горный лагерь туристов с палатками.

Выбрав самое красивое место для отдыха, устроим привал и обед. 

Активная часть тура: 15,5 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Треккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье Мишоко
7 день
Термальные источники &quot;Водная Ривьера&quot;

В этот день запланирован термальный тур в Адыгею. 

Приятное расслабление и отдых после похода нас ждет на горячих источниках «Водная Ривьера». 

Здесь находятся пять бассейнов под открытым небом с термальной водой разной температуры, которая обладает целебными и расслабляющими свойствами. 

Вода поступает в бассейн со скважины, глубина которой 1800 метров.

Этот термальный источник Адыгеи богат кремнием, натрием, что оказывает благотворное воздействие на организм. 

Кроме того, здесь просто приятно поплавать и расслабиться.

Активная часть тура: 1,5 км пешком. 

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд на микроавтобусе в г. Краснодар.

15:00-16:00 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Краснодар, отъезд домой. 

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут экскурсий по Адыгее может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава» или гостевом доме такого же класса: двух-, трехместные номера.

Доплата за одноместное размещение:

  •  на майские праздники – 8 100 руб.;
  •  в остальные даты – 7 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршрутупроживание
  • Указанное в программедвухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
  • Обед (день 2-7) – сухой паек днем в горах (колбаса
  • Сыр
  • Чай
  • Печенье
  • Шоколад
  • Сладости)входные билеты в музей «Сад камней»
  • Хаджохскую теснину
  • Большую Азишскую пещеру
  • На термальные источникипрогулка на лошадяхрафтингпрокат группового снаряжения: котлы и газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах)
  • Групповая аптечкауслуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратнопитание: обед в 1-й день
  • Ужины. Стоимость обеда/ужина в кафе: 300-400 руб. страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
  • Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Треккинговая обувь
  • Резиновые сапоги (актуально для туров с конца апреля по середину мая)
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную).
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре)
  • Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре)
  • Фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

На заезд 16.10-22.10.2022 при оплате до 30.04.2022 действует скидка 2506 рублей.

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Будет ли мобильная связь?

Постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.

Будут ли магазины, аптеки, банкоматы?

В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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🐴Конные прогулки🐼Животные🧒Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🐴Конные туры🍀Природа и пейзажиГоры💧Водопады

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