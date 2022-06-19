11:30 сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала),
12:00 сбор группы в аэропорту г. Краснодар.
Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа).
Знакомство с Адыгеей начнем с обзорной экскурсии и посещения достопримечательностей по пути.
Музей «Сад камней» и Хаджохский дольмен.
На территории Западного Кавказа находится более 3000 дольменов.
Хаджохский дольмен – один из немногих сохранившихся в здешних окрестностях.
Он является памятником археологии IV-III тыс. до н.э.
Дольмен находится на краю уютного яблоневого сада, в тени рощицы с большими деревьями.
Происхождение и назначение дольменов для ученых до сих пор является загадкой.
Но есть несколько интересных гипотез о возникновении дольменов, которые вы обязательно узнаете.
Возле дольмена расположен палеонтологический музей, во время экскурсии по которому увидим множество красивых камней и аммонитов – раковин древних моллюсков, которые давным-давно населяли океан Тетис.
Свято-Михайловский монастырь.
Свято-Михайловский монастырь построен недалеко от поселка Хаджох.
Расположился монастырь в очень живописном месте - на склоне горы Физиабго.
Еще в конце XIX он был самым крупным монастырём северного Кавказа, а на данный момент является самым высокогорным православным монастырем России.
Здесь же находится целая система пещер и потайных ходов.
Как гласит народное поверье, эти хода ранее соединяли все стоящие на поверхности храмы.
Под землей монахи хранили свои святыни, здесь же находилась библиотека и иконописная мастерская.
Во время экскурсии по монастырю погуляем по его территории и посетим источник Адыгеи, который обладает чудом исцеления.
Активная часть тура: 4,1 км пешком, продолжительность экскурсий 4-5 часов.
После завершения экскурсий, переезд в поселок Каменномостский, который туристы чаще называют поселок Хаджох.
Поселение в гостинице, в которой группа будет жить на протяжении всего активного тура.
Каньон реки Белой – визитная карточка Хаджоха!
На южной окраине поселка шумная река Белая бежит в глубине великолепного каньона.
Глубина каньона около 20 метров, а длина – 350-400 метров.
Берега реки в некоторых местах полностью сплелись между собой, образовав удивительные каменные мосты.
Так поселок и получил свое название – Каменномостский (или Хаджох).
Даже в очень яркий день солнце не проникает в отдаленные уголки ущелья.
Над самой водой, в каменных стенках, можно рассмотреть углубления, полки, ниши – все это результат многовековой работы бурной реки.
Во время экскурсии по ущелью на нашем пути встретятся удивительные каменные арки, небольшие водопады.
По пути сделаем фото со скульптурой медведя, орла и с удовольствием покормим забавного местного жителя – страуса Васю.
Активная часть тура: 6,6 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность экскурсии 3 часа.
Активный тур в Адыгею продолжается.
Из поселка Хаджох расходятся несколько ущелий.
Одно из самых популярных у туристов – это ущелье реки Руфабго, украшенное шумными водопадами.
Маршрут оборудован удобными лестницами и мостиками, облегчающими наш путь по каньону.
Даже жарким летом здесь всегда царит полумрак и приятная прохлада.
Во время экскурсии увидим живописные водопады: «Сердце Руфабго», «Шнурочек», «Девичьи косы», высота которых от 5 до 14 метров.
Также выйдем на отличные смотровые площадки и посетим большой грот – стоянку первобытного человека.
Грот называется «Кошачий глаз» благодаря своеобразному сквозному отверстию в куполе пещеры.
Активная часть тура: 15,3 км пешком, перепад высот 410-540-440-560-410 м, продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Конные прогулки – это прекрасный, активный отдых на природе.
В течение прогулки можно будет полюбоваться красотами сказочной Адыгеи и получить удовольствие от общения с лошадьми.
Такие туры всегда дарят положительные эмоции и детям, и взрослым.
Инструктор научит, как правильно управлять и держаться в седле.
Лошади у нас послушные, с ними найдёт общий язык даже неопытный всадник.
Каждый выберет себе лошадку – и поехали на прогулку по лесным тропам.
В пути обязательно остановимся и сделаем фото с лошадьми на фоне гор.
Активная часть тура: 6,4 км пешком. Продолжительность мероприятия: 1,5 часа (инструктаж + прогулка).
Рафтинг в Адыгее проводится на реке Белой – главной водной артерии этих мест.
Опытный инструктор проведет тренировку и инструктаж по технике безопасности.
Затем надеваем спасательные жилеты, каски – и вперед!
Сплав на рафте – это лучший активный отдых в Адыгее и замечательный способ знакомства с дикой природой этих мест.
У вас будет возможность погрузиться в водную стихию, увидеть красоту гор с новой стороны.
С воды будем любоваться красивыми водопадами и гранитными скалами.
Одежда для рафтинга: купальник или шорты + футболка.
На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску.
Гидрокостюм надевается сверху на купальник или шорты с футболкой.
Продолжительность рафтинга 2-2,5 часа (инструктаж + сплав).
Сегодня самый красивый и просторный день!
С утра отправляемся на хребет Азиш-Тау, который подарил Адыгее Большую Азишскую пещеру.
Это уникальный памятник природы, где всегда много туристов и в будни, и в выходные дни.
На экскурсии увидим, как умело украсила Природа просторные залы пещеры сталактитами, сталагмитами и столбами удивительных форм.
Некоторые скальные образования имеют даже свои имена.
Самое необычное называется «деревом счастья».
Далее по программе тура нас ждет поход к панорамной точке, где открывается прекрасный вид на горы Тхачи, Ачежбоки, Бамбаки, Джемарук.
Тур в Адыгею непременно дополняется посещением сувенирного рынка.
Сегодня будет возможность купить магнитики, горный чай, медовый сбитень и варенье из ягод.
Цены демократичные, если поторговаться, то можно совсем недорого купить понравившиеся сувениры.
Затем поедем к границе Кавказского заповедника.
Поднимемся на высоту почти 2000 м, где перед нами откроется знаменитое плато Лаго-наки.
Не зря эта территория включена в наследие Юнеско!
На плато раскинулись разноцветные альпийские луга, которые цветут в любое время года, когда нет снежного покрова.
Продолжаем день прогулкой по скале Утюг, с удовольствием задержимся на панорамных точках и смотровых площадках.
Обед устроим в месте с прекрасным видом на плато Лаго-Наки.
Впечатлённые и отдохнувшие вернемся к машине.
Активная часть тура: 6 км пешком, перепад высот 1800-1900 м, продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Пешие туры по Адыгее невозможно представить без прогулки в ущелье Мишоко.
Путь в Мишоко начинается от карьера, на самом дне которого образовалось родниковое озеро.
Озеро называют Красным за розовый отблеск, идущий от скалы на восходе солнца.
Свернув с трассы, тропа поднимается вверх по сосновому бору и выводит к большому гроту и капельному роднику.
Еще выше находится смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид в глубину ущелья и на хребет Азиш-Тау.
Далее тропинка ведет вдоль шумных водопадов, перекатов реки и древних гротов, расположенных на террасах ущелья.
Поскольку места здесь тихие, иногда в Мишоко можно увидеть горный лагерь туристов с палатками.
Выбрав самое красивое место для отдыха, устроим привал и обед.
Активная часть тура: 15,5 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность экскурсии 5-6 часов.
В этот день запланирован термальный тур в Адыгею.
Приятное расслабление и отдых после похода нас ждет на горячих источниках «Водная Ривьера».
Здесь находятся пять бассейнов под открытым небом с термальной водой разной температуры, которая обладает целебными и расслабляющими свойствами.
Вода поступает в бассейн со скважины, глубина которой 1800 метров.
Этот термальный источник Адыгеи богат кремнием, натрием, что оказывает благотворное воздействие на организм.
Кроме того, здесь просто приятно поплавать и расслабиться.
Активная часть тура: 1,5 км пешком.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Переезд на микроавтобусе в г. Краснодар.
15:00-16:00 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Краснодар, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут экскурсий по Адыгее может быть изменен.
Тур предусматривает проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава» или гостевом доме такого же класса: двух-, трехместные номера.
Доплата за одноместное размещение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На заезд 16.10-22.10.2022 при оплате до 30.04.2022 действует скидка 2506 рублей.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут – получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!
Постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.
В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.