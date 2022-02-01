Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера

В группе
до 40 чел.
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера

Что вы можете увидеть 🤩

  • Азишская пешера
  • Хаджохская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Плато (или нагорье) Лаго-Наки – это один из самых живописных горных районов, расположенный на территории Майкопского района республики Адыгея и Апшеронского района Краснодарского края. Здесь находится много интересных экскурсионных объектов и увлекательных туристических троп. Вы увидите природу во всем её многообразии: вершины гор, покрытые буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины быстрых рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья.
На нашей экскурсии вы насладитесь чистейшим горным воздухом и увидите природные красоты, которые никого не оставят равнодушными.

ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Хаджохская теснина: Вас ждет знакомство с красотами поселка Каменномостский, который туристы называют «Экскурсионными воротами» горной Адыгеи. В его окрестностях находятся: 40 водопадов, три ущелья и несколько пещер. Для посещения оборудована главная достопримечательность поселка - «Хаджохская теснина» - это живописный каньон реки Белой, где мы сделаем остановку. Теснина - настоящее чудо природы. И это верно, потому что, по свидетельству очевидцев, в этом месте человек входит в состояние легкого транса, и его посещают мысли и чувства, никогда не испытываемые прежде. С 1979 года теснина является памятником природы местного значения. Во время паводков (а вода иногда поднимается до 20-ти метров) находиться в этих местах невозможно из-за грохота мчащегося потока. Делаем красивые фото, любуемся сказочными видами, возвращаемся к автобусу. Затем дорога поднимается выше в горы и с каждым километром пути открываются новые панорамы, а дорогу преграждает знаменитый Казачий камень. И вы услышите одну из многочисленных легенд о нём.
Обед в кафе возле пещеры. Поднимаемся выше в горы на хребет Азиш-Тау и с каждым километром пути открываются новые сказочные панорамы. Прибываем на парковку автобусов, от которой до пещеры надо будет пройти пешком 500 метров. Прибываем к пещере, самое время пообедать. Именно здесь появляется возможность познакомиться с национальной Адыгейской кухней – шулюм, халюж, хычин.
Большая Азишская пещера: «Большой» пещера названа за своё внушительное внутреннее пространство, разделённое на пять больших залов-дворцов. Есть подземная река, и даже водопад. Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают сказочных персонажей, цветы, деревья, животных, словом – настоящее волшебное подземное царство. В 1973 году пещера объявлена памятником природы. В Азишской пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, прочные ограждения, специальные металлические лестницы и система освещения. После посещения пещеры, желающие могут прогуляться по буково-пихтовому лесу до смотровой площадки, с которой откроется великолепный и головокружительный вид на снежные вершины Главного Кавказского Хребта, а можно устроить покатушки на санках и ватрушках, любимое занятие наших деток. А какая зима без покатушек?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Азишская пещера - 600руб/ 300руб/дети
  • Хаджохская теснина - 500руб/ 250руб/дети
  • прокат санок или ватрушек - 300 руб/час
  • прокат снегоходов - от 2000 руб
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится
Когда: По выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По выходным и праздничным дням

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