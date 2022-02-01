Что вы можете увидеть 🤩

Плато (или нагорье) Лаго-Наки – это один из самых живописных горных районов, расположенный на территории Майкопского района республики Адыгея и Апшеронского района Краснодарского края. Здесь находится много интересных экскурсионных объектов и увлекательных туристических троп. Вы увидите природу во всем её многообразии: вершины гор, покрытые буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины быстрых рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья.

На нашей экскурсии вы насладитесь чистейшим горным воздухом и увидите природные красоты, которые никого не оставят равнодушными.

ОПИСАНИЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Хаджохская теснина: Вас ждет знакомство с красотами поселка Каменномостский, который туристы называют «Экскурсионными воротами» горной Адыгеи. В его окрестностях находятся: 40 водопадов, три ущелья и несколько пещер. Для посещения оборудована главная достопримечательность поселка - «Хаджохская теснина» - это живописный каньон реки Белой, где мы сделаем остановку. Теснина - настоящее чудо природы. И это верно, потому что, по свидетельству очевидцев, в этом месте человек входит в состояние легкого транса, и его посещают мысли и чувства, никогда не испытываемые прежде. С 1979 года теснина является памятником природы местного значения. Во время паводков (а вода иногда поднимается до 20-ти метров) находиться в этих местах невозможно из-за грохота мчащегося потока. Делаем красивые фото, любуемся сказочными видами, возвращаемся к автобусу. Затем дорога поднимается выше в горы и с каждым километром пути открываются новые панорамы, а дорогу преграждает знаменитый Казачий камень. И вы услышите одну из многочисленных легенд о нём.

Обед в кафе возле пещеры. Поднимаемся выше в горы на хребет Азиш-Тау и с каждым километром пути открываются новые сказочные панорамы. Прибываем на парковку автобусов, от которой до пещеры надо будет пройти пешком 500 метров. Прибываем к пещере, самое время пообедать. Именно здесь появляется возможность познакомиться с национальной Адыгейской кухней – шулюм, халюж, хычин.

Большая Азишская пещера: «Большой» пещера названа за своё внушительное внутреннее пространство, разделённое на пять больших залов-дворцов. Есть подземная река, и даже водопад. Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают сказочных персонажей, цветы, деревья, животных, словом – настоящее волшебное подземное царство. В 1973 году пещера объявлена памятником природы. В Азишской пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, прочные ограждения, специальные металлические лестницы и система освещения. После посещения пещеры, желающие могут прогуляться по буково-пихтовому лесу до смотровой площадки, с которой откроется великолепный и головокружительный вид на снежные вершины Главного Кавказского Хребта, а можно устроить покатушки на санках и ватрушках, любимое занятие наших деток. А какая зима без покатушек?