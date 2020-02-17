9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все знаковые места города

Мы начнем экскурсию в легендарном месте, где летом 1628 года сошел на берег Енисея отряд казаков. Вы увидите знаменитую Стрелку и услышите историю основания Красноярска. Посетите старинную площадь Мира и рассмотрите древние памятники и современные прогулочные зоны. Проезжая по главным историческим улицам, обратите внимание на необычные деревянные и каменные здания и узнаете, где ступала нога «великих людей» Красного Яра.

Красноярск сквозь века

Я покажу импозантное здание железнодорожного вокзала, енисейские причалы и мосты. Расскажу любопытные факты о прошлой и современной жизни города и раскрою, как коснулась Красноярска трагедия Великой Отечественной войны. В завершение, стоя у стен старинной часовни на Караульной горе, вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей и поймете, чем отличается наш край от других регионов страны.