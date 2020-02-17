9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы проедете по всем важнейшим улицам Красноярска, увидите деревянные и современные дома, знаменитые площади и монументы, живописные причалы и мосты.

Насладитесь панорамой города с Караульной горы и услышите, как складывалась его история на протяжении столетий.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Мира
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!

Что вас ожидает

Все знаковые места города
Мы начнем экскурсию в легендарном месте, где летом 1628 года сошел на берег Енисея отряд казаков. Вы увидите знаменитую Стрелку и услышите историю основания Красноярска. Посетите старинную площадь Мира и рассмотрите древние памятники и современные прогулочные зоны. Проезжая по главным историческим улицам, обратите внимание на необычные деревянные и каменные здания и узнаете, где ступала нога «великих людей» Красного Яра.

Красноярск сквозь века
Я покажу импозантное здание железнодорожного вокзала, енисейские причалы и мосты. Расскажу любопытные факты о прошлой и современной жизни города и раскрою, как коснулась Красноярска трагедия Великой Отечественной войны. В завершение, стоя у стен старинной часовни на Караульной горе, вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей и поймете, чем отличается наш край от других регионов страны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Если ваш отель находится в Центральном или Советском районе, можем начать прямо оттуда
  • Если вас больше двух человек, доплата за третьего участника составит 500 рублей
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!
Познакомиться с Красноярском за 3 часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Мира.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Дорогие гости Красноярска, меня зовут Ирина, я профессиональный гид с профильным туристическим образованием и огромным опытом работы. Я знаю и чувствую, что нравится путешественникам, получаю удовольствие от общения с людьми, стараюсь выполнить все пожелания гостей и подходить к каждой экскурсии индивидуально. Моя цель — не только показать главные достопримечательности и тайные уголки нашего города, но и передать вам хорошее настроение и положительные эмоции!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Хочется поблагодарить Ирину, нашего гида! 3 часовая экскурсия пролетела незаметно, было интересно и познавательно! Жаль, что не получилось проехать к Столбам, но все равно большое спасибо за желание сделать этот бонус! Очень понравилось, что экскурсия была не занудная, не состояла из сухих цифр и фактов, а была с юмором, с обилием интересных легенд и историй. Особенно впечатлили красивые цитаты, которые говорила Ирина на память: "В берегах Енисею тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том - горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! А.П.Чехов". Это была самая незабываемая экскурсия. Еще раз большое спасибо! Однозначно, сохраним телефон гида! Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым!
15 февраля 2020
Чудесный гид! Волшебные места! Категорически рекомендую Ирину всем! Полностью подстроила экскурсию под наше ограниченное время, впихнула невпихуемое, выполнила все-все пожелания и даже больше. Спасибо и надеюсь до встречи снова!
15 февраля 2020
Доброе время суток! Наша дружная команда провела время с пользой и нам всё понравилось. Мы завтра улетаем в более полном представлении о Красноярске. Три часа прошли в хорошей эмоциональной атмосфере и совсем не заметно! Надеемся вернуться в Красноярск!
30 декабря 2019
Очень довольны с мужем экскурсией! Замечательно провели время!!!
15 декабря 2019
Потрясающий экскурсовод с отличной программой ! Человеческие качества и знание своего дела на высоте !
20 ноября 2019
Ирине огромное спасибо за экскурсию! Учла все наши пожелания, составила оптимальный маршрут, успела показать и рассказать нам многое за столь немногое время. Рассказывала очень интересно. Несмотря на холодный день, мы получили массу ярких впечатлений и с удовольствием провели время!
4 ноября 2019
Все очень понравилось, спасибо большое Ирине за экскурсию!!!
31 октября 2019
У меня было очень мало времени. Ирина построила программу так, что мы успели посмотреть основные достопримечательности. Отличная экскурсия в качестве первого знакомства с городом. Уверена, что у Ирины есть ещё интересные маршруты.
27 октября 2019
Отличная экскурсия, время прошло незаметно. Гид Ирина очень хороший рассказчик.

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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