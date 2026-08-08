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Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Путешествие начинается в Санкт-Петербурге (с трассовой экскурсией) с расчетом прибытия к запуску фонтанов в Петергофе в 11:00»
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от 20 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Начало: Г. Кронштадт ул. Восстания дом 3 литер А
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 10.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
21 130 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Начало: На пр. Ленина
«Услышите рассказ о строительстве Петровского сухого дока, о Петергофском десанте, о блокадных днях в Кронштадте»
29 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Светлана, замечательный гид и человек🤩 Получился очень насыщенный впечатлениями и информацией день. Огромное спасибо за профессионализм и способность адаптировать информацию для нас и ребенка 🤗Обязательно вернемся 😉
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Т
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
+1
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М
Всё отлично! Советую.
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Г
Узнали историю Кронштадта, ее героические и не очень события. Все очень содержательно и интересно. Гид Никита мастер своего дела. Спасибо.
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Е
Мы были вдвоем с ребенком 10 дет интересно обоим слушали всю дорогу открыв рот, очень всем рекомендую!! Лучший гид!
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М
Прекрасная экскурсия с профессионалами знающими, а главное любящими своё дело. Всё чётко и по делу, безо всяких подводных камней. Время
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Е
Отличная экскурсия. Светлана, спасибо большое
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М
Большое спасибо Никите за грамотно организованную экскурсию! Кронштадт представлен человеком который его знает и любит. 6 часов пролетели не заметно. Очень рекомендую! Не пожалеете.
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Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод! Остались очень довольны, было очень интересно, узнали много нового для себя! Провели замечательный день вместе😍
+6
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И
Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
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Всего 25 отзывов в Кронштадте в категории "Петергоф"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Петергоф»
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Сейчас в Кронштадте в категории "Петергоф" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 21 130. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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