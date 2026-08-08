Экскурсии в Петергоф из Кронштадта

Найдено 3 экскурсии в категории «Петергоф» в Кронштадте, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Петергоф и Кронштадт за один день
На машине
На микроавтобусе
6.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Путешествие начинается в Санкт-Петербурге (с трассовой экскурсией) с расчетом прибытия к запуску фонтанов в Петергофе в 11:00»
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от 20 900 ₽ за всё до 6 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Пешая
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Начало: Г. Кронштадт ул. Восстания дом 3 литер А
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 10.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
21 130 ₽ за всё до 4 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Начало: На пр. Ленина
«Услышите рассказ о строительстве Петровского сухого дока, о Петергофском десанте, о блокадных днях в Кронштадте»
29 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Петергоф и Кронштадт за один день
Светлана, замечательный гид и человек🤩 Получился очень насыщенный впечатлениями и информацией день. Огромное спасибо за профессионализм и способность адаптировать информацию для нас и ребенка 🤗Обязательно вернемся 😉
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Т
Петергоф и Кронштадт за один день
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую+1
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
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М
Петергоф и Кронштадт за один день
Всё отлично! Советую.
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Г
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнали историю Кронштадта, ее героические и не очень события. Все очень содержательно и интересно. Гид Никита мастер своего дела. Спасибо.
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Е
Петергоф и Кронштадт за один день
Мы были вдвоем с ребенком 10 дет интересно обоим слушали всю дорогу открыв рот, очень всем рекомендую!! Лучший гид!
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М
Петергоф и Кронштадт за один день
Прекрасная экскурсия с профессионалами знающими, а главное любящими своё дело. Всё чётко и по делу, безо всяких подводных камней. Время
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пролетает незаметно, захочется ещё, имейте ввиду) Цена также более заманчивая среди похожих предложений. Если долго думаете и сомневаетесь - не сомневайтесь, и берите данную экскурсию, точно не пожалеете, проверено!)))

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Е
Петергоф и Кронштадт за один день
Отличная экскурсия. Светлана, спасибо большое
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М
Кронштадт в рассказах русского офицера
Большое спасибо Никите за грамотно организованную экскурсию! Кронштадт представлен человеком который его знает и любит. 6 часов пролетели не заметно. Очень рекомендую! Не пожалеете.
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Елена
Петергоф и Кронштадт за один день
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод! Остались очень довольны, было очень интересно, узнали много нового для себя! Провели замечательный день вместе😍
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!+6
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
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И
Петергоф и Кронштадт за один день
Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
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впечатляет, как увлекательно!!! 6 с лишним часов пролетели незаметно, надеюсь, что это не последнее путешествие в Санкт-Петербург и обязательно в сопровождении со Светланой, бесконечная благодарность от нас

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Всего 25 отзывов в Кронштадте в категории "Петергоф"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Петергоф»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Петергоф и Кронштадт за один день;
  2. Кронштадт в рассказах русского офицера;
  3. Кронштадт - мифы и реальность.
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Якорная площадь;
  2. Петровский док;
  3. Морской собор;
  4. Форт «Александр I»;
  5. Адмиралтейство;
  6. Памятник Петру I;
  7. Итальянский дворец;
  8. Форт Кроншлот;
  9. Форт Константин;
  10. Футшток.
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2026
Сейчас в Кронштадте в категории "Петергоф" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 21 130. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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