Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош

Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья

Алексей
Алексей – Гид из Лазаревского
Кадошский лесопарк и скала Киселева — два символа Туапсинского района, мимо которых невозможно пройти.

На автомобильно-пешеходной экскурсии 🧭 вы исследуете оба памятника природы: рассмотрите краснокнижные растения, полюбуетесь морем с исполинской отвесной скалы, разрезающей волны.

А после проводите день на берегу теплого моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош

Что вас ожидает

Прогулка по Кадошскому лесу
Сначала мы навестим один из ключевых памятников природы Туапсинского района — спускающийся к морю Кадошский лесопарк с пышными южными рощами и холмистым рельефом. Его террасы и склоны облюбовали пицундские и крымские сосны, ягодный тис, ятрышники, лианы и орхидеи, многие из которых занесены в Красную книгу. Вы прогуляетесь 👣 по тропам лесопарка, познакомитесь с его уникальной флорой, а может даже обнаружите следы стоянок древнего человека.

Природное чудо Туапсе и закат у моря
Главная наша цель — легендарная отвесная скала Киселева (или Кадошская скала), выходящий из леса 46-метровый гигант, о который разбиваются морские волны! Это тот случай, когда лучше один раз увидеть место вживую, чем сотню раз на фото. Вы заберетесь на вершину, с которой откроется головокружительный вид на бескрайнее море 🌊, рассмотрите текстуру скалы, напоминающую слоеный пирог из доисторических морских отложений.

Затем мы отдохнем на одном из двух местных пляжей с чистой и прозрачной водой, а напоследок встретим закат и понаблюдаем, как солнце ☀️ медленно опускается в море.

Организационные детали

  • Продолжительность части экскурсии 🧭 3 — 4 часа (без учета дороги), полная длительность экскурсии будет зависеть от ситуации на дорогах
  • Протяженность пешеходного маршрута 2 — 5 км
  • Обязательно возьмите с собой перекус и воду, удобную обувь, головной убор, защиту от солнца и одежду для пляжа
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я родился, вырос и живу в Сочи. Много путешествую, но всегда возвращаюсь в любимый город. Хорошо знаю историю Сочи и соседних регионов. Окончательно и бесповоротно влюблен в Кавказские горы и Черное море и готов делиться этой любовью. Основная специализация — это авторские индивидуальные экскурсии и походы по природным достопримечательностям Лазаревского района Сочи и Туапсинского района.
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Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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