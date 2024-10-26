Аул Гуниб и подземный Салтинский водопад — главные цели этого приключения на весь день.
В старинном селе вы посетите краеведческий музей, а ещё насладитесь видами Гунибского плато с высоты. Побываем мы и на самом плато, в природном парке Верхний Гуниб. После вы окажетесь у единственного в Дагестане подземного водопада. А в завершение тура прокатитесь на сапах по водоёму!
В старинном селе вы посетите краеведческий музей, а ещё насладитесь видами Гунибского плато с высоты. Побываем мы и на самом плато, в природном парке Верхний Гуниб. После вы окажетесь у единственного в Дагестане подземного водопада. А в завершение тура прокатитесь на сапах по водоёму!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание водной прогулки
Гуниб
- В старинном ауле вы увидите площадь и сквер Победы имени Расула Гамзатова, а также панорамы Гунибского плато с высоты
- В краеведческом музее местный гид расскажет об истории аула, о войне и мирном договоре имама Шамиля с Россией
- На плато, в природном парке Верхний Гуниб, прогуляемся по берёзовой роще и рассмотрим краснокнижную берёзу Радде. У беседки Шамиля вспомним о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из российских императоров бывал в Гунибе
Салтинский водопад
Единственный подземный в Дагестане! Пещера и 20-метровый водопад спрятались в каньоне реки Салтинка. Чтобы отыскать их, мы пройдём по узкому ущелью.
Сап-бординг на фоне гор
Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по чистой изумрудной воде в окружении вершин.
А ещё в маршруте:
- живописный Буйнакский перевал
- самый протяжённый в России тоннель — Гимринский
- Гимринская башня 19 столетия
- Ирганайская ГЭС
- комплекс «Андалал» с боевой башней
- самая молодая гидростанция РФ — Гунибская ГЭС
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или другом транспорте в зависимости от размера группы
- Во время экскурсии запрещено распитие спиртных напитков. Также нельзя с животными
- Эта программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- обед в кафе национальной кухни в ауле Гуниб
- посещение Салтинской теснины — 100 ₽
- прогулка на сапе по желанию — 1000 ₽ (в стоимость входит инструктаж, доска, жилет и сопровождение инструктора при необходимости)
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахрулабазан — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 358 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан.Задать вопрос
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