Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах

Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Аул Гуниб и подземный Салтинский водопад — главные цели этого приключения на весь день.

В старинном селе вы посетите краеведческий музей, а ещё насладитесь видами Гунибского плато с высоты. Побываем мы и на самом плато, в природном парке Верхний Гуниб. После вы окажетесь у единственного в Дагестане подземного водопада. А в завершение тура прокатитесь на сапах по водоёму!
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание водной прогулки

Гуниб

  • В старинном ауле вы увидите площадь и сквер Победы имени Расула Гамзатова, а также панорамы Гунибского плато с высоты
  • В краеведческом музее местный гид расскажет об истории аула, о войне и мирном договоре имама Шамиля с Россией
  • На плато, в природном парке Верхний Гуниб, прогуляемся по берёзовой роще и рассмотрим краснокнижную берёзу Радде. У беседки Шамиля вспомним о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из российских императоров бывал в Гунибе

Салтинский водопад

Единственный подземный в Дагестане! Пещера и 20-метровый водопад спрятались в каньоне реки Салтинка. Чтобы отыскать их, мы пройдём по узкому ущелью.

Сап-бординг на фоне гор

Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по чистой изумрудной воде в окружении вершин.

А ещё в маршруте:

  • живописный Буйнакский перевал
  • самый протяжённый в России тоннель — Гимринский
  • Гимринская башня 19 столетия
  • Ирганайская ГЭС
  • комплекс «Андалал» с боевой башней
  • самая молодая гидростанция РФ — Гунибская ГЭС

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или другом транспорте в зависимости от размера группы
  • Во время экскурсии запрещено распитие спиртных напитков. Также нельзя с животными
  • Эта программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • обед в кафе национальной кухни в ауле Гуниб
  • посещение Салтинской теснины — 100 ₽
  • прогулка на сапе по желанию — 1000 ₽ (в стоимость входит инструктаж, доска, жилет и сопровождение инструктора при необходимости)

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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