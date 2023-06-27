Влюбиться в горы Дагестана или в снежные вершины Главного Кавказского хребта? Отдать предпочтение древним улочкам Дербента или Грозному с его современными небоскрёбами? Рассмотреть старинные башни Ингушетии или Северной Осетии? Подняться

на Эльбрус или на гору Мусса-Ачитара на Домбае? Отправляемся в путешествие, в котором не придётся выбирать! Вы побываете во всех республиках Северного Кавказа: в Дагестане и Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, — и Ставропольском крае. Подниметесь в горы, прокатитесь на катере, осмотрите мечети и попробуете легендарную минералку. Впечатлений хватит надолго!

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: удобная одежда и наряды для фотосессий, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик, солнцезащитные очки и крем, непромокаемая ветрозащитная куртка и тёплая одежда для подъёма в горы, купальник и принадлежности для бассейна.

Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Джейрахский район Ингушетии (бронирование не позднее 30 дней до даты проведения тура).