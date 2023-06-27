Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: удобная одежда и наряды для фотосессий, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик, солнцезащитные очки и крем, непромокаемая ветрозащитная куртка и тёплая одежда для подъёма в горы, купальник и принадлежности для бассейна.
Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Джейрахский район Ингушетии (бронирование не позднее 30 дней до даты проведения тура).
Проживание. Все ночи будем ночевать в гостиницах в 2-, 3-местных номерах с удобствами (возможно размещение и в аналогичных отелях):
- 3 ночи в Махачкале — отель «Метрополь» 3*;
- 2 ночи в Грозном — отель «Тийнала» 4*;
- 2 ночи во Владикавказе — отель «Планета Люкс» 3*;
- 2 ночи на поляне Азау — отель «Шахерезада» 2*;
- 2 ночи в посёлке Домбай — отель «Голд Стар» 3*.
Если вы путешествуете один/одна, вам необходимо будет оплатить 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару среди участников группы, но это не всегда бывает возможно.
*Фото отелей (для примера) можно увидеть в общей фотогалерее
Питание. Включены завтраки в гостиницах и ужин в 1-й день. Остальное питание (все обеды и ужины) — за свой счёт.
Транспорт. Переезды запланированы на комфортабельных легковых автомобилях, микроавтобусах и минивэнах из технопарка компании-организатора (в зависимости от размера группы).
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с Махачкалой и приветственный ужин
Встречаемся и едем в гостиницу. После размещения отправимся знакомиться со столицей Дагестана. Поднимемся на гору Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама города. Посмотрим на знаковые здания и достопримечательности. Пройдёмся по Родопскому бульвару и площади Республики, осмотрим театры и музеи (обзорно).
Вечером в отеле устроим приветственный ужин (входит с стоимость тура).
Старинный Дербент
После завтрака едем в древний город Дербент, самый южный город России, расположенный между склонами Большого Кавказского хребта и омываемый волнами Каспийского моря.
Погуляем по территории Старого города, за длинной стеной которого стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тысяч лет. Рассмотрим термы, руины, ранний христианский храм в виде подземного помещения крестообразной формы (4-5 вв.). Пройдёмся по узким мощёным улочкам и современной набережной, подглядим за колоритным бытом местных жителей.
Хунзахское плато и водопады
Позавтракав, отправляемся на высоту 2000 метров, на одно из самых больших плато Дагестана — Хунзахское. Полюбуемся водопадами, погуляем по завораживающе красивым местам, насладимся чистым воздухом. Посмотрим на водопад Тобот, срывающийся в пропасть. Поговорим об известном дагестанском поэте Расуле Гамзатове, родившимся в этих местах.
Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, достопримечательности Грозного
После завтрака посетим бирюзовое Чиркейское водохранилище — здесь вас ждёт водная прогулка на катере. Полюбуемся одним из самых глубоких в мире каньонов — Сулакским — и изящными изгибами яркой реки Сулак.
Затем отправимся в столицу Чечни. Разместимся в гостинице и пойдём знакомиться с Грозным. Побываем в мечети «Сердце Чечни», посмотрим на город с высоты и пройдёмся по Цветочному парку.
Аргунское ущелье, город Шали
Сегодня направляемся в Аргунское ущелье — одно из самых протяжённых и живописных в Чеченской Республике. Прогуляемся по лесу до Нихалойских водопадов, посмотрим на Ушкалойские башни. Вы узнаете историю замка Пхакоч.
После доедем до города Шали, чтобы посетить мечеть «Гордость мусульман».
Памятники архитектуры Ингушетии, переезд во Владикавказ
Едем в Ингушетию, которая славится старинными родовыми и боевыми башнями. Посетим комплекс Эгикхал, охранявший в древности Великий шёлковый путь. Осмотрим уникальный памятник архитектуры Вовнушки — три средневековые башни на фоне впечатляющих скал в высокогорном Джейрахском районе. Полюбуемся горными вершинами с перевала Цей-Лоам.
К вечеру приедем во Владикавказ.
Осетия: Фиагдон, город мёртвых, Кармадонское ущелье
Сегодня вас ждёт Северная Осетия-Алания, край башен и гор. Начнём с поездки в каньон, пробитый рекой Фиагдон. Посмотрим на крепость, словно вырастающую из скалы, и мужской монастырь в высокогорье. Побываем в Даргавсе, ставшем визитной карточкой республики, где сохранились древние башенки-склепы.
Далее посетим живописное Кармадонское ущелье и узнаем о его печальной истории.
Верхняя Балкария, Черекская теснина, Нижнее Голубое озеро
Первая цель на этот день — Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии, по дну которого течёт река Черек. Мы пройдём горной дорогой, словно вырезанной в скале над бушующими водами. В селении Верхняя Балкария вы посмотрите на руины традиционных балкарских поселений, склепы и древние оборонительные башни, некоторые из которых установлены на огромных валунах.
Затем направимся к Нижнему Голубому озеру (Черек-Кёль) — самому глубокому карстовому озеру в России, окутанному тайнами и легендами. В горной реке, вытекающей из озера, обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых около 180 миллионов лет! Не зря здесь расположился современный центр глубоководных исследований. Полюбуемся прозрачной изумрудно-голубой гладью в обрамлении изогнутых деревьев.
Далее дорога приведёт нас на Поляну нарзанов, известную большим количеством целебных минеральных источников — вы сможете попробовать воду Приэльбрусья. После отправимся в гостиницу отдыхать после насыщенного дня.
Станция «Гара-Баши»
Покоряем высоты: по канатной дороге поднимемся на станцию «Гара-Баши» (3850 м), где вы насладитесь панорамой Кавказского хребта, ледников и вечных снегов, познакомитесь с историей покорения Эльбруса. Можно зайти в кафе и попробовать выпечку, согреться чаем или глинтвейном.
После спуска полакомимся нарзаном, и вы узнаете, кто его «производит» и «разливает» по подземным трещинам.
Прогулка по Пятигорску, переезд в Домбай
Сегодня погуляем по Пятигорску — главному курорту Кавказских Минеральных Вод. Пройдёмся по парку «Цветник», с которым связаны имена многих известных людей. Вы попробуете разные виды минеральной воды.
Затем переедем в Домбай, где разместимся в уютной гостинице и отдохнём.
Подъём на г. Мусса-Ачитара, Тебердинский национальный парк
В этот день будем наслаждаться хвойными и цветочными ароматами, сиянием вод в горных речках, просторами лесов и лугов. По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Полюбуемся 30-километровой цепью гор и водопадами, ледниками и ущельями. Посетим местный рынок, где желающие смогут приобрести сувениры, травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье. Например, из сосновых шишек.
Затем вас ждёт Тебердинский национальный парк — настоящая жемчужина региона.
Шоанинский храм, трансфер в аэропорт
Пора возвращаться, но перед отъездом вас ещё ждёт подъём на гору Шоана и осмотр Шоанинского храма — христианского собора, возведённого в конце 10 века. По одной из версий это уменьшенная копия Свято-Георгиевского храма из Нижне-Архызского городища.
Полюбуемся видами с высоты и отправимся в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|160 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужин в 1-й день
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы в 1-й день и в аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод в 12-й день
- Все переезды по программе
- Работа гида
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до места начала программы и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение - 21 000 руб. за весь период тура
- Экологические сборы, входные билеты на термальные источники, объекты культуры и отдыха
- Билеты на канатные дороги (9-й, 11-й дни)
- Дополнительные экскурсии и посещение достопримечательностей вне программы