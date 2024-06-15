Мы отправимся навстречу удивительной природе Дагестана, которая порадует вас живописными видами.
Нас ждет старинный аул Гоор с его героическими башнями, величественные скалы Карадахской теснины и панорамы, от которых захватывает дух.
Нас ждет старинный аул Гоор с его героическими башнями, величественные скалы Карадахской теснины и панорамы, от которых захватывает дух.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Ирганайская ГЭС
- Красный мост
- Гоцатлинское водохранилище
- Седло-гора (издалека)
- Храм Датуна
- Гоорские оборонительные башни
- Язык Тролля
- Карадахская теснина
Описание экскурсии
На экскурсии вы посетите старинный горный аул Гоор с оборонительными башнями. Точное время их возведения неизвестно, но предполагается, что построены они были в конце XVII века. До сегодняшнего дня сохранилось только несколько башен. Также вы увидите популярную местную достопримечательность — Девичью скалу, которая считается дагестанским вариантом норвежского Языка тролля. Красивейшая Карадахская теснина и храм Датуна тоже включены в программу. По дороге к ним мы увидим Седло-гору — один из главных природных и геологических памятников Дагестана.
по субботам в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Ирганайская ГЭС
- Красный мост
- Гоцатлинское водохранилище
- Седло-гора (издалека)
- Храм Датуна
- Гоорские оборонительные башни
- Язык Тролля
- Карадахская теснина
Что включено
- Джиппинг (уазики)
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Завершение: Проспект Алигаджи Акушинского 16, супермаркет Груша
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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