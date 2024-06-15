Мы отправимся навстречу удивительной природе Дагестана, которая порадует вас живописными видами. Нас ждет старинный аул Гоор с его героическими башнями, величественные скалы Карадахской теснины и панорамы, от которых захватывает дух.

Описание экскурсии

На экскурсии вы посетите старинный горный аул Гоор с оборонительными башнями. Точное время их возведения неизвестно, но предполагается, что построены они были в конце XVII века. До сегодняшнего дня сохранилось только несколько башен. Также вы увидите популярную местную достопримечательность — Девичью скалу, которая считается дагестанским вариантом норвежского Языка тролля. Красивейшая Карадахская теснина и храм Датуна тоже включены в программу. По дороге к ним мы увидим Седло-гору — один из главных природных и геологических памятников Дагестана.