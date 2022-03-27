Что вы можете увидеть 🤩

Мощные водопады, Матласское ущелье, знаменитая Каменная чаша, сводчатые скалистые залы которой переходят один в другой, горное озеро с обедом на нём — да, да, да, всё это и не только в нашем туре Хунзах, Матлас и Каменная чаша!