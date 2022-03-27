Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мощные водопады, Матласское ущелье, знаменитая Каменная чаша, сводчатые скалистые залы которой переходят один в другой, горное озеро с обедом на нём — да, да, да, всё это и не только в нашем туре Хунзах, Матлас и Каменная чаша!
Ответы на вопросы
Что входит
проезд на комфортабельном транспорте
обед национальной кухней
сопровождение гидом
Что не входит
сувениры
прогулка на лошадях
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 28
Когда и сколько длится
Когда: по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Одежда и обувь удобная
С собой рекомендуем иметь наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 7:00
Amirov-Tour — ваш гид в Махачкале
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них