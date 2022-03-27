Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох

Групповая
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Водопады Тобот, Итляр и Матлас
  • Матласское ущелье
  • Каменная чаша
  • Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мощные водопады, Матласское ущелье, знаменитая Каменная чаша, сводчатые скалистые залы которой переходят один в другой, горное озеро с обедом на нём — да, да, да, всё это и не только в нашем туре Хунзах, Матлас и Каменная чаша!

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на комфортабельном транспорте
  • обед национальной кухней
  • сопровождение гидом
Что не входит
  • сувениры
  • прогулка на лошадях
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 28
Когда и сколько длится
Когда: по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Одежда и обувь удобная
  • С собой рекомендуем иметь наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 7:00

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