Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе

Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе

4.7
11 отзывов
Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе.

С нами вы отправитесь в путешествие по горным красотам Дагестана.

Вы побываете на берегу озера Мочох, увидите самый высокий водопад Тобот и насладитесь видами с Гимринской башне.

Любители адреналина могут прокатиться на зиплайне и прогуляться по подвесному мосту.
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
  • с. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • озеро Мочох

Что вас ожидает:

    Гимринский тоннель и Гимринская башня
    Мы начнем нашу поездку с самого длинного тоннеля на территории России. Посетим Гимринскую башню - восстановленная энтузиастами, она рассчитана на посетителей, и открывает им потрясающие виды на окрестности. После заедем на Ирганайское водохранилище, где вы сможете сделать кадры на память.
    Водопады Тобот и Итлятляр
    О высоте водопада Тобот всё ещё спорят. Но он самый высокий не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. А если встать на краю, то можно увидеть, как рядом в небо взмывают орлы.
    Водопад Итлятляр – ещё одно украшение Хунзахского плато. Ты вроде забрался высоко в горы, но стоишь на равнине. А стоит подойти к краю, и сразу становится понятно, что таит в себе эта гладь.
    Активности на Матласе
    Это горы и природа, безусловно. Но едем мы туда ещё и за тем, чтобы (по желанию) пролететь над каньоном на высоте 100 метров с помощью зип-лайна. А тем, кто не боится высоты, можно попробовать полазить со страховкой вдоль отвесного склона над пропастью. 300 метров металлических конструкций и 40 метров подвесного моста. Зато Матласское ущелье будет как на ладони. Матласский водопад вы тоже сможете наблюдать, пока будете преодолевать экстрим-маршруты.
    Озеро Мочох
    Его история началась в 1963 году. Тогда на высоте более 1600 метров над уровнем моря в результате оползня было перекрыто ущелье на пути реки Мочохтлар. А что собой являет озеро сегодня, вы увидите сами. Запомнится эта локация и национальной кухней на обеде в кафе «Жемчужина». Но локация вкуса может поменяться, а вот впечатления — никогда!

    Важная информация:

    • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-20 человек
    Взрослый (7+)
    2 490 ₽
    Детский (до 7 лет)
    2 300 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспорт (туда и обратно)
    • услуги гида-проводника
    • обед - национальная кухня
    • катамараны
    Что не входит
    • личные расходы
    • сувениры
    • спуск на зип-лайне
    Место начала и завершения
    пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 06:30
    Экскурсия длится около 15 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 06:30

    ЭтноМир
    ЭтноМир
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    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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