Что вас ожидает:

Гимринский тоннель и Гимринская башня

Мы начнем нашу поездку с самого длинного тоннеля на территории России. Посетим Гимринскую башню - восстановленная энтузиастами, она рассчитана на посетителей, и открывает им потрясающие виды на окрестности. После заедем на Ирганайское водохранилище, где вы сможете сделать кадры на память.

Водопады Тобот и Итлятляр

О высоте водопада Тобот всё ещё спорят. Но он самый высокий не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. А если встать на краю, то можно увидеть, как рядом в небо взмывают орлы.

Водопад Итлятляр – ещё одно украшение Хунзахского плато. Ты вроде забрался высоко в горы, но стоишь на равнине. А стоит подойти к краю, и сразу становится понятно, что таит в себе эта гладь.

Активности на Матласе

Это горы и природа, безусловно. Но едем мы туда ещё и за тем, чтобы (по желанию) пролететь над каньоном на высоте 100 метров с помощью зип-лайна. А тем, кто не боится высоты, можно попробовать полазить со страховкой вдоль отвесного склона над пропастью. 300 метров металлических конструкций и 40 метров подвесного моста. Зато Матласское ущелье будет как на ладони. Матласский водопад вы тоже сможете наблюдать, пока будете преодолевать экстрим-маршруты.

Озеро Мочох

Его история началась в 1963 году. Тогда на высоте более 1600 метров над уровнем моря в результате оползня было перекрыто ущелье на пути реки Мочохтлар. А что собой являет озеро сегодня, вы увидите сами. Запомнится эта локация и национальной кухней на обеде в кафе «Жемчужина». Но локация вкуса может поменяться, а вот впечатления — никогда!

Важная информация: