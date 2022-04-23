в субботу в 08:30

Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе

Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад

Мини-группа
Древний аул Гамсутль, расположенный в сердце Дагестана, давно стал местом притяжения для путешественников.

Здесь сливаются воедино фантастические пейзажи, уникальная архитектура и колорит покинутого села.

Вы пройдете по пустынным улицам Гамсутля, познакомитесь с укладом горных аулов и откроете, пожалуй, самую аутентичную грань Дагестана.
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Одна из красивейших дорог Дагестана

На пути к Гамсутлю мы проедем сквозь самый длинный тоннель в России (более 4 км), увидим древнюю оборонительную башню и другие исторически значимые уголки Дагестана. По дороге обязательно сделаем несколько остановок для фотографий в природных локациях. Одна из них — Ирганайское водохранилище с космическим бирюзовым оттенком воды, окруженное величественными горами.

Аул-призрак Гамсутль

Ближе к Гамсутлю мы сделаем остановку возле красивейших чохских террас и увидим вблизи Чох — древнейший аул на Кавказе. А после поднимемся в аул-призрак и аул-крепость: смысл обоих названий станет вам понятен, как только мы окажемся в Гамсутле. Вы рассмотрите покинутые дома на склонах гор, разберетесь в устройстве аула и погрузитесь в его атмосферу. Шаг за шагом откроете историю Гамсутля и узнаете об укладе и жизни горных селений Дагестана.

Путь к Салтинскому водопаду

На обратном пути в Махачкалу мы остановимся у Салтинской теснины и совершим прогулку к единственному в Дагестане подземному водопаду. Вы пройдете между высокими стенами ущелья и окажетесь в пещере, где шумит 20-метровый поток. В ясный день в теснину проникают солнечные лучи и, проходя сквозь водопад, создают поразительную игру света.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать будем на комфортабельном и просторном минивэне
  • Комплексный обед входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Подъем к аулу Гамсутль

  • Подъем в Гамсутль не тяжелый, займет примерно 45 мин
  • Пожилым людям со слабой опорно-двигательной системой стоит рассчитать свои силы и возможности перед экскурсией. Дети, как правило, справляются с подъемом легко.
  • Одну треть пути от подножия горы к Гамсутлю едем на УАЗах за дополнительную плату — 100 руб. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у торгового центра «Этажи»
Когда и сколько длится
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу в 08:30

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