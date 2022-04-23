в субботу в 08:30

Что вас ожидает

Одна из красивейших дорог Дагестана

На пути к Гамсутлю мы проедем сквозь самый длинный тоннель в России (более 4 км), увидим древнюю оборонительную башню и другие исторически значимые уголки Дагестана. По дороге обязательно сделаем несколько остановок для фотографий в природных локациях. Одна из них — Ирганайское водохранилище с космическим бирюзовым оттенком воды, окруженное величественными горами.

Аул-призрак Гамсутль

Ближе к Гамсутлю мы сделаем остановку возле красивейших чохских террас и увидим вблизи Чох — древнейший аул на Кавказе. А после поднимемся в аул-призрак и аул-крепость: смысл обоих названий станет вам понятен, как только мы окажемся в Гамсутле. Вы рассмотрите покинутые дома на склонах гор, разберетесь в устройстве аула и погрузитесь в его атмосферу. Шаг за шагом откроете историю Гамсутля и узнаете об укладе и жизни горных селений Дагестана.

Путь к Салтинскому водопаду

На обратном пути в Махачкалу мы остановимся у Салтинской теснины и совершим прогулку к единственному в Дагестане подземному водопаду. Вы пройдете между высокими стенами ущелья и окажетесь в пещере, где шумит 20-метровый поток. В ясный день в теснину проникают солнечные лучи и, проходя сквозь водопад, создают поразительную игру света.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Путешествовать будем на комфортабельном и просторном минивэне

Комплексный обед входит в стоимость экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Подъем к аулу Гамсутль