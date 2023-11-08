Путешествие по Дагестану — это встреча с прекрасными пейзажами, но также с самим собой. Здесь мы ощущаем силу природы, которая вдохновляет нас на великие свершения. Мы видим себя маленькими в сравнении с бесконечностью гор и широтой просторов, но одновременно понимаем, что в нас живет неизмеримая сила и возможность преодолеть любые преграды.

Описание

Что вас ожидает: Там, где красота и величие сливаются в одно Вас ждут завораживающие виды на снежные горы, высокие башни, поля с пасущими на них стадами. По дороге к аулам нас ждет хорошо сохранившийся памятник средневековья Датунский храм. Потрясающий Гоор поразит своими оборонительными башнями, которые возвели на краю отвесной, неприступной скалы. Предполагаемое время постройки XVII век. Высота самой высокой башни составляла примерно 25 м, к сожалению рухнувшей несколько лет назад. Уцелевшие башни достигают 20-25 м, есть предания, что между башнями поддерживалась подземная связь. Полюбуемся видами с знаменитого Дагестанского утеса «Язык тролля». Посетим древний Кахиб, здесь мы прогуляемся по старому заброшенному селу, между развалинами домов. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.