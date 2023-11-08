Экскурсия из Махачкалы в горы Дагестана: индивидуальное путешествие
Путешествие по Дагестану — это встреча с прекрасными пейзажами, но также с самим собой. Здесь мы ощущаем силу природы, которая вдохновляет нас на великие свершения.
Мы видим себя маленькими в сравнении с бесконечностью гор и широтой просторов, но одновременно понимаем, что в нас живет неизмеримая сила и возможность преодолеть любые преграды.
Мы видим себя маленькими в сравнении с бесконечностью гор и широтой просторов, но одновременно понимаем, что в нас живет неизмеримая сила и возможность преодолеть любые преграды.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Карадахская теснина
- Гоцатлинская ГЭС
- Датунский храм
- Гоор
- Утес «Язык тролля»
- Старый Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Там, где красота и величие сливаются в одно Вас ждут завораживающие виды на снежные горы, высокие башни, поля с пасущими на них стадами. По дороге к аулам нас ждет хорошо сохранившийся памятник средневековья Датунский храм. Потрясающий Гоор поразит своими оборонительными башнями, которые возвели на краю отвесной, неприступной скалы. Предполагаемое время постройки XVII век. Высота самой высокой башни составляла примерно 25 м, к сожалению рухнувшей несколько лет назад. Уцелевшие башни достигают 20-25 м, есть предания, что между башнями поддерживалась подземная связь. Полюбуемся видами с знаменитого Дагестанского утеса «Язык тролля». Посетим древний Кахиб, здесь мы прогуляемся по старому заброшенному селу, между развалинами домов. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Обед
- Билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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