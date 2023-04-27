Знаковые места Чеченской РеспубликиДобро пожаловать в очень насыщенную и интересную поездку по Чеченской Республике! Наша экскурсия начнется с посещения города Шали, визитной карточкой которого является белоснежная мечеть имени пророка Мухаммеда — «Гордость мусульман», крупнейшая мечеть во всей Европе.

После мы отправимся в столицу Чечни — город Грозный. Здесь вы сможете прогуляться по проспекту В. В. Путина и бульвару Эсамбаева, увидеть величественные небоскребы «Грозного-сити», побывать в грандиозной мечети «Сердце Чечни»… У вас также будет возможность полюбоваться на великолепные виды города, поднявшись на смотровую площадку «Лестница в небеса». А чтобы закрепить свои приятные эмоции и впечатления, вы попробуете вкуснейшие блюда национальной кухни!

Наша поездка завершится в городе Аргун, где расположилась необычная мечеть «Сердце матери». С нами вы увидите, насколько богата традициями и культурой Чеченская Республика!