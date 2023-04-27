Чеченская Республика удивительна своим национальным колоритом. Величественные мечети, живописные панорамы окрестностей, вкуснейшая кухня.
Мы отправимся изучать три ключевых города региона, познакомимся с главными достопримечательностями, сделаем впечатляющие фотографии и проникнемся невероятной атмосферой, культурой и бытом народа.
Мы отправимся изучать три ключевых города региона, познакомимся с главными достопримечательностями, сделаем впечатляющие фотографии и проникнемся невероятной атмосферой, культурой и бытом народа.
Ближайшие даты:
27
апр
апр
28
апр
апр
Что вас ожидает:
- Город Грозный
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
- «Грозный-сити»
- Проспект В. В Путина
- Бульвар М. Эсамбаева
- Город Аргун
- Мечеть «Сердце матери»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знаковые места Чеченской РеспубликиДобро пожаловать в очень насыщенную и интересную поездку по Чеченской Республике! Наша экскурсия начнется с посещения города Шали, визитной карточкой которого является белоснежная мечеть имени пророка Мухаммеда — «Гордость мусульман», крупнейшая мечеть во всей Европе.
После мы отправимся в столицу Чечни — город Грозный. Здесь вы сможете прогуляться по проспекту В. В. Путина и бульвару Эсамбаева, увидеть величественные небоскребы «Грозного-сити», побывать в грандиозной мечети «Сердце Чечни»… У вас также будет возможность полюбоваться на великолепные виды города, поднявшись на смотровую площадку «Лестница в небеса». А чтобы закрепить свои приятные эмоции и впечатления, вы попробуете вкуснейшие блюда национальной кухни!
Наша поездка завершится в городе Аргун, где расположилась необычная мечеть «Сердце матери». С нами вы увидите, насколько богата традициями и культурой Чеченская Республика!
Ежедневно 8:00 и 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Организация
- Услуги гида
- Входные билеты на «Грозный-сити»
- Что не входит
- Дополнительные услуги
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- Где удобно клиенту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 8:00 и 9:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте одежду по погоде и удобную обувь!
- Гид свяжется с вами для согласования места встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Пешеходные
На весь день
Обзорные
Чечня
Выездные
Вечерние
Водные развлечения
Ночные
Похожие туры из Махачкалы
Групповая
13 часов
В тренде
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
Мечети, небоскребы, парки и грандиозные урбанистические панорамы на автобусной экскурсии
на проспекте Али-Гаджи Акушинского
Завтра
30 апр
4 мая
7 мая
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Грозный и Аргун
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
у вашего отеля
13 мая
14 мая
15 мая
17 мая
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
Открыть самый живописный заповедник горской башенной архитектуры в Дагестане
28 апр
29 апр
8 мая
9 мая
14 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании