Экскурсии от Ж/Д вокзала Махачкалы

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Махачкале, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Махачкала: трансфер из аэропорта (или вокзала) + обзорная экскурсия
На машине
Трансфер в/из аэропорта
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала и экскурсия по главным достопримечательностям в первый день
Начало: В аэропорту или на ж/д вокзале
Завтра в 08:30
19 мар в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Пешая
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Узнайте об истории и культуре Махачкалы на обзорной прогулке. Посетите архитектурные памятники, знаковые скульптуры и насладитесь видом на Каспийское море
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
от 2000 ₽ за человека
Трансфер из аэропорта и первое свидание с Махачкалой
На машине
Трансфер в/из аэропорта
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамы, достопримечательности и набережная
Начало: В аэропорту или на ж/д вокзале
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 июля 2025
    Экспресс-экскурсия по Махачкале
    Огромное спасибо Осману за экскурсию! Было очень интересно, информативно, красиво! Не люблю экскурсии)))), но эта прямо в сердечко! От души рекомендую!
  • А
    Алексей
    20 ноября 2025
    Для быстрого знакомства с городом, если важно быстро, за 1,5 часа "пробежаться" по основным местам - самое то. Мы получили то, что ожидали.
  • И
    Ирина
    23 августа 2025
    Наш экскурсовод Осман за полтора часа постарался дать основную информацию о Махачкале, её истории, знаменитых людях и провел интересным маршрутом
    по достопримечательным местам города. Хочется отметить, что город при этом открывается с наилучшей стороны и располагает к себе путешественников. И это заслуга гида! Было жарко, но Осман большую часть маршрута проложил по бульварам и паркам, что сделало экскурсию более комфортной. Спасибо за заботу о гостях.

  • Т
    Татьяна
    17 августа 2025
    Спасибо большое Осман оказался чутким и внимательным я было с двумя детьми 8 и 11 лет учитывался данный факт какие- то капризы детей Старшая девочка осталась под впечатлением Махачкала понравилась еще раз спасибо
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2025
    Все было замечательно! Интересно, много узнали про историю Махачкалы, Дагестана и дагестанского народа. Большое спасибо Осману!
  • Н
    Надежда
    18 июня 2025
    Понравилась экскурсия, не утомительно, в удобном темпе, познавательно,по всему центру города. Удобно по времени, особенно когда ограничен по времени нахождения в Махачкале. (Можно сказать проездом на один день). Рекомендую!
  • Л
    Лариса
    8 мая 2025
    Экскурсия нам очень понравилась. Хоть и по продолжительности не такая долгая, но главное мы услышали и увидели. Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2025
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Махачкалой!
  • A
    Anzhelika
    1 мая 2025
    Хорошо погуляли. Бонусом отвезли на смотровую. Спасибо.
  • А
    Анастасия
    1 мая 2025
    Побывали на экскурсии с Османом, скорее это прогулка по городу, чем классическая экскурсия, нам всё понравилось, Осман провёл и показал
    все интересные места Махачкалы, Осман местный и с ним можно побеседовать, как с человеком который непосредственно живёт в Дагестане и знает местный колорит, в общем всё хорошо, рекомедуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «От ж/д вокзала»

Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Сулакский каньон;
  2. Ирганайское водохранилище;
  3. Самое главное;
  4. Бархан Сарыкум;
  5. Гимринский тоннель;
  6. Язык Тролля;
  7. Водопад Тобот;
  8. Каменная чаша;
  9. Гамсутль;
  10. Хунзах.
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в марте 2026
Сейчас в Махачкале в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
