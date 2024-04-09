Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Этот тур познакомит вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику.

Вы окунетесь в историю «страны гор», погуляете по узким улочкам дагестанских селений, заберетесь на неприступную крепость и попробуете местную гастрономию на вкус.
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
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даты

Что вас ожидает:

Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузят нас в особую атмосферу уклада жизни горцев
Водная прогулка
Водная прогулка
Будет возможность прокатиться с ветерком на катере по Сулаку
Вкус Дагестана
Вкус Дагестана
Пообедаем свежевыловленной зажаренной на углях до хрустящей корочки форелью

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по г. Махачкала

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, где вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Рекомендуемое время прилетадо 13:00.

Если вы прибываете на ж/д вокзал или приехали в город до начала тура, сообщите об этом менеджеру.

Начинается наш тур с приятной части – традиционного кавказского гостеприимства. Обед пройдет в заведении г. Махачкала, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель в г. Махачкала.

Встреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. Махачкала
2 день

Сулакский каньон

Завтрак в гостинице. Выселение.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 300 рублей).

Увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплексе пещер «Нохъо» (за доп. плату – 500 руб.).

Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Переезд в отель.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле.

Свободный день. На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:

  • Хунзах;
  • Гамсутль, Чох;
  • Гуниб, Салта;
  • Кахиб. Гоор;
  • Кубачи;
  • Ахты.

Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Крепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домой

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Начнем этот день с экраноплана «Лунь» – гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Трансфер группы в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Время вылета из Дагестана – после 18:00.

Крепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Дербента (2 ночи) и Махачкалы (1 ночь).

Ниже указан возможный вариант размещения в г. Махачкала. Возможна замена на аналогичный.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимостьПериод действия цены
При 2-, 3-местном размещении25000
29.02.2024-01.07.2024
При 1-местом размещении34000
Детям до 12 лет22500
При 2-, 3-местном размещении2750004.07.2024-30.09.2024
При 1-местом размещении36500
Детям до 12 лет24750

Ниже указаны возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Отель «Капитал» г. Махачкала

1 ночь

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

Отель «Капитал» г. МахачкалаОтель «Капитал» г. МахачкалаОтель «Капитал» г. МахачкалаОтель «Капитал» г. МахачкалаОтель «Капитал» г. Махачкала

Отель «Волна» г. Дербент

2 ночи

Отель «Волна» расположен в городе Дербент.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В каждом номере отеля установлен шкаф.

Расстояние до города Набрань составляет 47 км.

Отель «Волна» г. ДербентОтель «Волна» г. ДербентОтель «Волна» г. Дербент

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание по схеме: 1 ночь в Махачкале, 2 ночи в Дербенте
  • Двухразовое питание: завтраки на базе и обеды по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Катание на катере по каньону (от 500 рублей)
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500 рублей)
  • Ужины
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Доп. ночь в отеле при двухместном размещении - 6 000 руб
  • Доп. ночь в отеле при одноместном размещении - 5 500 руб
  • Доп. ночь в отеле при трехместном размещении - 7 000 руб
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на нашем сайте.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Многие заведения будут закрыты, вечером будет сложно где-то поужинать, необходимо будет бронировать столики заранее. Так же нельзя будет приобрести алкоголь.
На своих маршрутах мы будем подбирать точки питания, которые будут работать в Рамадан. .
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
9 апр 2024
Очень, очень понравился тур. Все было организовано превосходно, хорошая компания, гиды супер, знают очень многие и интересно доносят материал. А какие виды и пейзажи нам открылись - невероятно!
Т
5 сен 2023
Великолепно! Хорошая организация, профессиональный гид! Впечатления самые положительные, одни плюсы! Благодарим!
А
1 сен 2023
Отличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. Единственное замечание - уж очень долгие переезды между точками интереса, утомляет, будьте к этому готовы.
Отдельное спасибо гиду Ирине и всем кто озаботился и организовал поздравление на мой день рождения, было неожиданно и очень приятно:) (попал как раз на время тура).
Отличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. ЕдинственноеОтличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. ЕдинственноеОтличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. ЕдинственноеОтличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. ЕдинственноеОтличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. ЕдинственноеОтличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. ЕдинственноеОтличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. ЕдинственноеОтличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. ЕдинственноеОтличный тур, хоть и всего 4 дня, но масса впечатлений, вкусной еды и хорошего настроения. Единственное

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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