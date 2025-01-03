Список необходимых вещей:

- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. В городах до +10 градусов, в горах до – 10 градусов. Одежда должна быть зимняя.

- Яркие вещи для личных фотосессий (красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и прочее)

- Зимние кроссовки или походные ботинки (не менее 2 пар обуви), так как можно промочить.

- Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.

- Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.

- Документы и деньги

- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)

- Мобильный телефон, камера, повербанк.

- Рюкзак/сумка.

Проживание. Будем жить в гостинице «Заря» или «Марказ» в Махачкале, в отеле «Весна» в Дербенте (санузел и туалет в номерах) и в гостевом доме у озера Мочох (туалет и душ на этаже), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отелей взяты с сайтов travel.yandex.ru, markaz.ru

Питание. В программу включены все завтраки и обеды, 2 ужина, а также новогодний банкет.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter на 8 или на 20 человек в зависимости от количества участников.

Дети. Участие возможно с 7 лет.