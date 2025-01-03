Вы увидите золото песков бархана Сарыкум и бирюзу речки Сулак, что лентой бежит по дну глубокого каньона.
Побываете в ауле-призраке, где не осталось ни
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей:
- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. В городах до +10 градусов, в горах до – 10 градусов. Одежда должна быть зимняя.
- Яркие вещи для личных фотосессий (красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и прочее)
- Зимние кроссовки или походные ботинки (не менее 2 пар обуви), так как можно промочить.
- Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
- Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, повербанк.
- Рюкзак/сумка.
Проживание. Будем жить в гостинице «Заря» или «Марказ» в Махачкале, в отеле «Весна» в Дербенте (санузел и туалет в номерах) и в гостевом доме у озера Мочох (туалет и душ на этаже), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отелей взяты с сайтов travel.yandex.ru, markaz.ru
Питание. В программу включены все завтраки и обеды, 2 ужина, а также новогодний банкет.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter на 8 или на 20 человек в зависимости от количества участников.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обед
Встретим вас в аэропорту Махачкалы и доставим в гостиницу. Рекомендуем прибыть накануне, чтобы отдохнуть перед насыщенной программой. В 9:00 отправимся в путешествие. Начнём знакомство с республикой с необычного места — бархана Cарыкум. Вблизи столицы раскинулась настоящая пустыня, почти Сахара в миниатюре! Именно здесь проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».
Пообедаем в рыбном форелевом хозяйстве «ГлавРыба» и поедем на Сулакский каньон — один из глубочайших в мире, он обходит даже Байкал. Рассмотрим чудо природы с высоты, а затем прокатимся на скоростном катере мимо отвесных скал и шумных водопадов, чтобы увидеть каньон во всём великолепии.
На ужин заглянем в национальное кафе, где познакомимся и поделимся впечатлениями от первого дня.
Чиркейская ГЭС, Ирганайское водохранилище и встреча Нового года
Позавтракаем, выпьем по чашечке кофе и поедем на другую сторону Сулакского каньона. Полюбуемся им с высоты и сделаем фото со смотровых площадок. Прибудем на Чиркейскую ГЭС, самую мощную на Северном Кавказе. Осмотрим удивительный ансамбль природы и человеческого труда.
Дальше отправимся в горы, на озеро Мочох. По пути сюда остановимся пообедать в кафе на Ирганайском водохранилище. А ещё заедем на водопады на плато Матлас и увидим, как мощные струи срываются в Цолотлинский каньон. Желающие смогут полетать здесь на зиплайне.
Прибудем в наш гостевой дом, расположенный прямо на берегу замёрзшего озера Мочох на высоте более 1600 метров. Устроим новогодний банкет с салютом. Ворвёмся в 2025 ярко и весело!
Катание на коньках, село Гоор и Каменная чаша
Первый день нового года начнём с катания по озеру на коньках. Лёд здесь прозрачный, а фотографии получаются очень живописные. Согреемся ароматным горячим чаем и поедем в село Гоор, которое называют «краем башен». Увидим руины оборонительного комплекса и пустующие жилые помещения. Благодаря башням жители села могли выдерживать длительные осады: внутри находились запасы пищи, воды и боеприпасы, которыми неприятеля обстреливали из маленького окошка.
Увидим настоящий норвежский пейзаж: длинный каменный выступ над пропастью. Сделаем фотографии на «Языке тролля» и поедем дальше. Пообедаем в национальном доме у местных.
Если повезёт с погодой, доберёмся до Каменной чаши. Пройдём по скалистым залам теснины и узким проходам, украшенным разноцветным мхом и растениями. К вечеру вернёмся в гостевой дом.
Аул-призрак Гамсутль
Утром позавтракаем, соберём вещи и поедем в село-призрак Гамсутль, которое туристы прозвали «дагестанским Мачу-Пикчу». Ещё недавно в высокогорном ауле кипела жизнь, а теперь в нём не осталось ни одного человека. Башни, дома и другие постройки стоят опустевшие, в непривычной тишине. Здесь ещё можно наткнуться на вещи жителей и старинные предметы.
Подъём к Гамсутлю займёт 1,5-2 часа пешком от места, куда нас смогут закинуть внедорожники. Пообедаем в гостевом доме в ауле Чох и поедем в Дербент. В дороге проведём около 3 часов. По прибытии поужинаем в кафе и заселимся в отель.
Экскурсия по Дербенту
После завтрака отправимся исследовать старейший в России город. Первая локация — экраноплан «Лунь» или «Каспийский монстр», расположенный прямо на берегу моря. Вы увидите морское судно с крыльями, позволяющими ему подниматься над поверхностью и развивать скорость до 500 км/ч! Чуду инженерной мысли не суждено было реализовать свой потенциал — он превратился в экспонат под открытым небом.
Дальше вас ждёт посещение крепости Нарын-Кала 6 века. Вместе с местным гидом пройдём мимо величественных стен и узнаем историю цитадели без сухих фактов и нагромождения дат. Затем увидим Дербентскую Джума-мечеть — самую древнюю в России и на территории бывшего СНГ. Заглянем в Музей культуры и быта «Девичьи бани».
Если останется время, пройдёмся по шумным торговым рядам восточного базара. Прибудем в аэропорт Махачкалы к 15:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 010 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Новогодний банкет с салютом
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт
- Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Коньки для катания по озеру
- Сопровождение на маршруте, все входные билеты и сборы
- Работа гида-экскурсовода
- Групповая аптечка
- Помощь в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение