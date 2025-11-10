Опытный инструктор
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
1. Ветровка/куртка.
2. Флисовая тёплая кофта под куртку.
3. Лёгкая кофта/рубашка.
4. Термокомплект.
5. Штаны для верховой езды.
6. Дождевик.
7. Головной убор.
8. Жилетка или поясная сумка для телефона.
9. Удобный рюкзак, который можно взять с собой на конный выезд.
10. Обувь. Для похода советуем иметь удобные кроссовки или походные ботинки.
11. Футболки, личные вещи.
12. Тапочки для отеля.
13. Аптечка. Лекарство от головной боли, пищевого расстройства, укачивания. Пластыри, салфетки.
14. Крем от солнца, гигиеническая помада.
15. Средства личной гигиены.
16. Техника (телефон, камера, зарядки, пауэрбанки).
17. Личная ёмкость для воды (0,5 литр).
18. Документы.
У женщин одежда должна быть консервативной и скромной: длинные платья или юбки, которые покрывают колени, брюки свободного кроя, блузки с длинными рукавами, закрывающие плечи. Следует избегать: шорт, юбок и платьев значительно выше колена, обтягивающих джинс и лосин, вещей с глубоким декольте и из просвечивающихся материалов, кофты, топы и сарафаны, открывающие плечи, короткие майки, обнажающие живот. Для мужчин под запретом короткие шорты, открытые майки. Нельзя появляться в общественных местах с обнаженным торсом.
Питание. Включено 3-разовое питание без алкогольных напитков.
Транспорт. Минивэн, лошади.
Возраст участников. От 16 лет.
Уровень сложности. Тур проводит дипломированный инструктор по верховой езде и конному туризму. Он познакомит с правилами безопасности и покажет, как держаться в седле. Во 2-4 дни запланированы походы на лошадях по 18-20 км.
Программа тура по дням
Начало приключений
Встретимся в Махачкале и поедем в горы, к гостевому дому в селе Митлиуриб. По пути сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть достопримечательности: самый длинный в России Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Гоцатлинскую ГЭС с водохранилищем, Карадахскую теснину. По прибытии разместимся на ночёвку и отдохнём.
Поход по альпийским лугам
Выйдем из гостевого дома на лошадях и начнём поход по склонам. Будем двигаться вдоль альпийских лугов с пасущимися стадами коров и баранов, любоваться суровыми заснеженными вершинами, рассматривать древние башни и заброшенные развалившиеся дома — вот он, настоящий Кавказ!
Подъём к аулам Гоор и Кахиб
Сегодня верхом доберёмся к удивительно самобытным сёлам Гоор и Кахиб. Покинутые людьми жилища и улицы, дозорные башни на краю пропасти, обросшие множеством преданий, и головокружительные пейзажи, открывающиеся со скального выступа «Язык Тролля», — эти края заслуживают первого места среди локаций Дагестана. Переночуем в селе Хебда.
Спуск в село Митлиуриб
Начнём спуск вниз. На лошадях будем двигаться по склонам мимо отрогов Нукатлинского хребта, любуясь густым лесом и высокогорными озёрами. На ночь останемся в Митлиурибе.
Достопримечательности по дороге в Махачкалу
Отправимся в обратный путь. Напоследок посетим ещё несколько достопримечательностей: Сулакский и Цолотлинский каньоны, Чиркейское водохранилище, водопад Тобот, Датунский храм 10 века. К вечеру вернёмся в Махачкалу, доставим вас к аэропорту или любой удобной точке и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|48 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по маршруту
- Трансфер к аэропорту в последний день
- Аренда лошади
- Сопровождение гидом и инструктором-проводником
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Махачкалу и обратно в ваш город
- Трансфер от аэропорта в 1-й день