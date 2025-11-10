покажет, как держаться в седле, и проведёт по тропам пастухов-чабанов туда, где горы упираются в небеса, а люди всё ещё живут по традициям предков, как и сотни лет назад. Верхом на лошадях вы доберётесь к самобытным сёлам Гоор и Кахиб и постоите на краю пропасти — на скале «Язык Тролля». Останется время и на другие впечатляющие достопримечательности республики: на машине вы объедете Сулакский каньон, водопад Тобот, Карадахскую теснину и прочие популярные локации.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

1. Ветровка/куртка.

2. Флисовая тёплая кофта под куртку.

3. Лёгкая кофта/рубашка.

4. Термокомплект.

5. Штаны для верховой езды.

6. Дождевик.

7. Головной убор.

8. Жилетка или поясная сумка для телефона.

9. Удобный рюкзак, который можно взять с собой на конный выезд.

10. Обувь. Для похода советуем иметь удобные кроссовки или походные ботинки.

11. Футболки, личные вещи.

12. Тапочки для отеля.

13. Аптечка. Лекарство от головной боли, пищевого расстройства, укачивания. Пластыри, салфетки.

14. Крем от солнца, гигиеническая помада.

15. Средства личной гигиены.

16. Техника (телефон, камера, зарядки, пауэрбанки).

17. Личная ёмкость для воды (0,5 литр).

18. Документы.

У женщин одежда должна быть консервативной и скромной: длинные платья или юбки, которые покрывают колени, брюки свободного кроя, блузки с длинными рукавами, закрывающие плечи. Следует избегать: шорт, юбок и платьев значительно выше колена, обтягивающих джинс и лосин, вещей с глубоким декольте и из просвечивающихся материалов, кофты, топы и сарафаны, открывающие плечи, короткие майки, обнажающие живот. Для мужчин под запретом короткие шорты, открытые майки. Нельзя появляться в общественных местах с обнаженным торсом.