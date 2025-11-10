Мои заказы

По тропам чабанов к древним башням Гоора и Кахиба: конный тур по высокогорью Дагестана

Верхом в седле исследовать склоны, налюбоваться ландшафтами Кавказа и оказаться на «Языке Тролля»
Исполинские пики Кавказа, бескрайние альпийские луга с отарами овец и стадами коров, обросшие преданиями древние башни и давно покинутые людьми покосившиеся домики — таким предстанет перед вами глубинный Дагестан.

Опытный инструктор
покажет, как держаться в седле, и проведёт по тропам пастухов-чабанов туда, где горы упираются в небеса, а люди всё ещё живут по традициям предков, как и сотни лет назад.

Верхом на лошадях вы доберётесь к самобытным сёлам Гоор и Кахиб и постоите на краю пропасти — на скале «Язык Тролля».

Останется время и на другие впечатляющие достопримечательности республики: на машине вы объедете Сулакский каньон, водопад Тобот, Карадахскую теснину и прочие популярные локации.

По тропам чабанов к древним башням Гоора и Кахиба: конный тур по высокогорью Дагестана
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
1. Ветровка/куртка.
2. Флисовая тёплая кофта под куртку.
3. Лёгкая кофта/рубашка.
4. Термокомплект.
5. Штаны для верховой езды.
6. Дождевик.
7. Головной убор.
8. Жилетка или поясная сумка для телефона.
9. Удобный рюкзак, который можно взять с собой на конный выезд.
10. Обувь. Для похода советуем иметь удобные кроссовки или походные ботинки.
11. Футболки, личные вещи.
12. Тапочки для отеля.
13. Аптечка. Лекарство от головной боли, пищевого расстройства, укачивания. Пластыри, салфетки.
14. Крем от солнца, гигиеническая помада.
15. Средства личной гигиены.
16. Техника (телефон, камера, зарядки, пауэрбанки).
17. Личная ёмкость для воды (0,5 литр).
18. Документы.
У женщин одежда должна быть консервативной и скромной: длинные платья или юбки, которые покрывают колени, брюки свободного кроя, блузки с длинными рукавами, закрывающие плечи. Следует избегать: шорт, юбок и платьев значительно выше колена, обтягивающих джинс и лосин, вещей с глубоким декольте и из просвечивающихся материалов, кофты, топы и сарафаны, открывающие плечи, короткие майки, обнажающие живот. Для мужчин под запретом короткие шорты, открытые майки. Нельзя появляться в общественных местах с обнаженным торсом.

Питание. Включено 3-разовое питание без алкогольных напитков.

Транспорт. Минивэн, лошади.

Возраст участников. От 16 лет.

Уровень сложности. Тур проводит дипломированный инструктор по верховой езде и конному туризму. Он познакомит с правилами безопасности и покажет, как держаться в седле. Во 2-4 дни запланированы походы на лошадях по 18-20 км.

Программа тура по дням

1 день

Начало приключений

Встретимся в Махачкале и поедем в горы, к гостевому дому в селе Митлиуриб. По пути сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть достопримечательности: самый длинный в России Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Гоцатлинскую ГЭС с водохранилищем, Карадахскую теснину. По прибытии разместимся на ночёвку и отдохнём.

2 день

Поход по альпийским лугам

Выйдем из гостевого дома на лошадях и начнём поход по склонам. Будем двигаться вдоль альпийских лугов с пасущимися стадами коров и баранов, любоваться суровыми заснеженными вершинами, рассматривать древние башни и заброшенные развалившиеся дома — вот он, настоящий Кавказ!

3 день

Подъём к аулам Гоор и Кахиб

Сегодня верхом доберёмся к удивительно самобытным сёлам Гоор и Кахиб. Покинутые людьми жилища и улицы, дозорные башни на краю пропасти, обросшие множеством преданий, и головокружительные пейзажи, открывающиеся со скального выступа «Язык Тролля», — эти края заслуживают первого места среди локаций Дагестана. Переночуем в селе Хебда.

4 день

Спуск в село Митлиуриб

Начнём спуск вниз. На лошадях будем двигаться по склонам мимо отрогов Нукатлинского хребта, любуясь густым лесом и высокогорными озёрами. На ночь останемся в Митлиурибе.

5 день

Достопримечательности по дороге в Махачкалу

Отправимся в обратный путь. Напоследок посетим ещё несколько достопримечательностей: Сулакский и Цолотлинский каньоны, Чиркейское водохранилище, водопад Тобот, Датунский храм 10 века. К вечеру вернёмся в Махачкалу, доставим вас к аэропорту или любой удобной точке и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансфер к аэропорту в последний день
  • Аренда лошади
  • Сопровождение гидом и инструктором-проводником
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Махачкалу и обратно в ваш город
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, точное место и время встречи - по договорённости
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль
Шамиль — ваш гид в Махачкале
Я географ с многолетним стажем, имею учёную степень по биологии. Предлагаю настоящие приключения по горному Дагестану: экологический туризм, конные прогулки, походы, путешествия. Обучаю верховой езде. С 2019 года специализируюсь на конных турах по высокогорью Дагестана.
