Мы собрали все ключевые места Дагестана в один тур — за 4 дня вы сможете в полной мере оценить всё величие и красоту Дагестанской Республики.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Прибытие в аэропорт Махачкалы утренними рейсами.
Выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.
Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной.
Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
Обед (включен).
Сегодня вы также увидите бархан Сарыкум — один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.
Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.
Происхождения бархана до сих остаётся для учёных тайной.
Трансфер в Махачкалу, заселение в гостиницу 3*.
Ужин — самостоятельно.
Горный Дагестан
Завтрак в отеле.
Посещение Хунзахского плато — самого широкого плато нагорного Дагестана.
Площадь составляет 250 кв. км., высота — 1000-1200 м. над уровнем моря.
Равнину окружают высокие горные хребты.
Главная достопримечательность плато — каньон с обрывистыми краями, в который с высоты срываются три горные реки.
В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 м мощными струями и превращаются в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг.
Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота достигает 100 м.
Вы также посетите Военную крепость в Арани - мощное фортификационное сооружение времена царизма на Кавказе.
В этом особняке в свое время останавливался на ночлег Российский император Александр II.
В программе дня заезд в ущелье Матлас, изрезанное волнообразными хребтами.
На его территории есть смотровая площадка с небольшой мечетью, откуда открывается шикарный вид.
Обед в гостевом доме (включен).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Знакомство с Дербентом
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.
По дороге у города Избербаш, туристам откроется вид на Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.
Поездка к всем известному экраноплану «Лунь» - новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.
Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
Обед (включен).
Прогулка по старой части города – магалам.
Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем),
Музея Ковров и декоративно- прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Отъезд
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Свободное время: вы можете прогуляться по городу, посетить местный базар, чтобы приобрести сувениры или продукты местного производства.
Самостоятельный трансфер в аэропорт Махачкалы.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение вгостинице «Джами» 3* или аналогичной.
Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
Варианты проживания
«Джами» 3* или аналогичная 3
Гостиничный комплекс Джами расположен на берегу Каспийского моря. На территории комплекса уютно разместились пять просторных двухэтажных корпусов, находящиеся практически на пляже. Каждый коттедж оснащен всем необходимым для комфортного проживания, удобны для отдыха с детьми.
На территории комплекса находится ресторан, бар, кафе, детская площадка, собственная автостоянка, волейбольная площадка, массажный кабинет, сауна, бильярд, пляж - в общем, все необходимое для того, чтобы сделать отдых на Каспийском море незабываемым для Вас.
Территория вокруг коттеджей украшена фонтаном и клумбами с прекрасным газоном и красивыми цветами. Комплекс «Джами» - это закрытая благоустроенная территория с круглосуточной охраной, поэтому отдыхающим не придется волноваться о собственной безопасности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в гостинице 3
- Транспортные услуги, включая групповые трансфер аэропорт (ж/д вокзал) - отель в г. Махачкала
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи по программе
- Питание: завтраки в отеле, обеды на программе
- Вода 0,5 л. /чел. /день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за одноместное размещение - 8 000 руб
- Питание, не указанное в программе (ужины, обед в день 4)
- Трансфер в аэропорт по завершению программы
- Поднос багажа
- Сувениры
- Дополнительные услуги в отеле
- Страховка от н/с
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходима удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.
Появляться на улицах и в общественных местах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как происходит встреча в туре?
Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Дагестан». Рекомендованный рейс — авиакомпания Победа с прилетом в 10:25 / Аэрофлот в 11:20.
Групповой трансфер в 12:00.
Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы – отель» – по запросу.
Предусмотрены ли скидки?
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гостеприимство, люди, кухня, природа, поэзия- всё на высшем уровне!
Теплый приём, не хотелось покидать этот край.
Работа команды на отлично! Удачно подобрана программа тура. Получили массу впечатлений