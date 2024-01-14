1 день

Прибытие в Махачкалу, экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Прибытие в аэропорт Махачкалы утренними рейсами.

Выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.

Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной.

Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.

Обед (включен).

Сегодня вы также увидите бархан Сарыкум — один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.

Происхождения бархана до сих остаётся для учёных тайной.

Трансфер в Махачкалу, заселение в гостиницу 3*.

Ужин — самостоятельно.