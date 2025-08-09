От Сулакского каньона до Табасарана: путешествие по Южному Дагестану
Погулять по лиановому лесу, увидеть процесс ковроткачества и заглянуть на термальные источники
Начало: Аэропорт/железнодорожный вокзал Махачкалы, 11:50
9 авг в 11:50
16 авг в 11:50
31 500 ₽ за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
10 сен в 08:00
17 сен в 08:00
57 000 ₽ за человека
Этнический Дагестан: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Начало: Махачкала, аэропорт, около 11:30. Точное время буд...
7 сен в 11:30
21 сен в 11:30
98 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Кубачи»
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