Преимущества этого путешествия:
15.00: – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.
Заезд на базу, размещение, ужин.
После ужина вас ждёт знакомство с инструкторами, которые проведут занятия по основам туризма.
Покажут, как правильно ставить палатку, разводить костер, вязать туристические узлы.
Будет интересно и познавательно.
Завтрак, сбор группы, инструктаж, выезд на маршрут.
Именно для детей, которым уже скучно просто передвигаться по земле, и в радость деревья, лианы, отвесные скалы, будут интересны спуски дюльфером и подъем по маркированным трассам скальника.
И все это под присмотром опытного инструктора, который научит уверенно двигаться и доверять своему телу, вязать узлы и пользоваться альпинистским снаряжением.
После обеда мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
К диким пещерам подъезжаем на внедорожнике.
Первая на пути – пещера «Пикетная».
Она напоминает лабиринт, пройдя который вы посетите четыре зала, соединенных узкими и короткими лазами, или небольшой длины коридорами.
Она имеет вход и выход, а ее длина около 65 метров.
Пещера «Красивая» находится недалеко от Пикетной, на высоте 1362 м над уровнем моря. Протяженность – 173 м.
Основное отличие от других пещер – высокая плотность сталактитов на потолке – свыше 1000 образований на кв. м.
Возвращение на базу. Ужин.
В этот день ваш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом с чистой водой.
Далее, по желанию, можно отправиться на конную прогулку по панорамным точкам ущелья р. Мешоко (доп. плата).
Сегодня у нас будет легкий, но запоминающийся день.
Мы исследуем Гранитный каньон и полюбуемся самыми зрелищными порогами р. Белой, возможно, даже увидим гнездовье орлов.
Далее посетим музей Кавказского биосферного заповедника, увидим самый большой сохранившийся в Адыгее дольмен.
Вас ждёт увлекательный рассказ о дольменах и о технологии дольменостроения.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу. Ужин.
После завтрака выезжаем к началу маршрута.
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго.
Невероятно живописное место!
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
Далее отправляемся к следующему экскурсионному объекту – Хаджохской теснине.
В этом месте река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Идем к Черному шуму (пляж на реке Белая).
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
Вечером возвращаемся на базу, где нас будет ждать настоящее Кавказское застолье с традиционными адыгскими блюдами.
В этот день идём в настоящий поход.
Он пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника в зоне альпийских лугов.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров.
Наш путь лежит через Каменное море.
У нас будет возможность увидеть глубокие трещиныплато и застывшие глыбы, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Возвращаемся через КПП, где нас будет ждать транспорт. Возвращение на базу. Ужин.
Выезд на горячие источники.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.
Завтрак, сборы, отъезд.
Обратный трансфер – в 11:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Обратный билет брать не раньше 15:30.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Зеленый Гай». База находится в горах, в лесной зоне Азишского хребта на высоте около 1200 м. над уровнем моря и удалена от автодороги на 300 м., что создает ощущение уединенности, но вместе с тем подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования.
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный) с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4.В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Для детей до 16 лет стоимость тура составит 27 000 руб. /чел.
Для комфорта и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
– Легкие кеды;
– Трекинговые ботинки, кроссовки (подошва вибрам);
– Сменная обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для прохладной погоды:
– Куртка утепленная, ветрозащитная, водонепроницаемая;
– Теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– Дождевик;
– Брюки спортивные;
– Шапка.
5. Средства личной гигиены
6. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л);
– фонарик с запасными батарейками.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.
Вы можете самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера.
Объединенный трансфер из г. Краснодара и обратно (доп. плата – 2000 руб. /чел.). Сбор группы в день начала тура в аэропорту города Краснодара в 15.00. Обратный трансфер – в 11.00, отправление с базы размещения.
Если вы решили добраться самостоятельно, то рекомендуем воспользоваться следующей информацией:
Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Предлагаемые нами объекта размещения расположены в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопсий район в направлении Лагонакского нагорья). в 60 км. от г. Майкоп.
Адреса местонахождения объектов:
Молодежный лагерь «Горный» – Республика Адыгея, Майкопский район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Добраться можно:
На автомобиле (дороги асфальтированные на всем протяжении):
Из Москвы - на Воронеж - далее на Ростов-на-Дону - далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на г. Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Проезжаете весь поселок по главной дороге, далее 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей к плато Лаго-Наки.
Молодежный лагерь «Горный» – 9-й км (на трассе установлены километровые столбы), с левой стороны будет съезд на грунтовую дорогу, поворачиваем и следуем еще 1,5 км до лагеря.
База отдыха «Зеленый гай» – 13-й км, и налево по указателю база отдыха «Зеленый гай», 400 м. и вы на месте.
Автобусом до г. Краснодар или г. Майкоп. От Краснодара до г. Майкоп три часа в пути, автобусы из Краснодара идут каждый час. Далее автобусом Майкоп-Каменомостский (идут с интервалом примерно через час), далее на автомобиле (мы готовы организовать трансфер до места размещения).
Поездом до г. Краснодар. Из г. Краснодар автобусом до г. Майкоп, далее Майкоп – Каменномостский автобусом или на электричке направления на ст. Хаджох (электричка идет ежедневно), далее мы готовы организовать трансфер до места размещения.
Поездом до ст. Белореченская на электричке направления на ст. Хаджох (электричка идет ежедневно), далее мы готовы организовать трансфер до места размещения.
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату – 2000 р. /чел:
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00.
– Обратный трансфер – в 11.00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.
Индивидуальный трансфер:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.