Будет интересно и познавательно.

После ужина вас ждёт знакомство с инструкторами , которые проведут занятия по основам туризма.

15.00: – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.

Завтрак, сбор группы, инструктаж, выезд на маршрут.

Именно для детей, которым уже скучно просто передвигаться по земле, и в радость деревья, лианы, отвесные скалы, будут интересны спуски дюльфером и подъем по маркированным трассам скальника.

И все это под присмотром опытного инструктора, который научит уверенно двигаться и доверять своему телу, вязать узлы и пользоваться альпинистским снаряжением.

После обеда мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

К диким пещерам подъезжаем на внедорожнике.

Первая на пути – пещера «Пикетная».

Она напоминает лабиринт, пройдя который вы посетите четыре зала, соединенных узкими и короткими лазами, или небольшой длины коридорами.

Она имеет вход и выход, а ее длина около 65 метров.

Пещера «Красивая» находится недалеко от Пикетной, на высоте 1362 м над уровнем моря. Протяженность – 173 м.

Основное отличие от других пещер – высокая плотность сталактитов на потолке – свыше 1000 образований на кв. м.

Возвращение на базу. Ужин.