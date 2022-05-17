Осенние каникулы в горах

Осенние каникулы - отличное время для знакомства с красавицей Адыгеей

5
3 отзыва
Осенние каникулы – отличное время для знакомства с красавицей Адыгеей.

Предлагаем семейный тур, который позволит ощутить всю прелесть отдыха в горах и насладиться природой региона во всей красе.
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Осенние каникулы в горах
Ближайшие даты:
08
окт
29
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по плато Лаго-Наки;
  • посетим настоящие дикие пещеры;
  • увидим водопады Руфабго, ущелье Мешоко, геотермальные источники и другие природные достопримечательности;
  • научимся основам походной жизни и базовым навыкам скалолазания. 

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Знакомство с инструктором

15.00: – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.

Заезд на базу, размещение, ужин. 

После ужина вас ждёт знакомство с инструкторами, которые проведут занятия по основам туризма.

Покажут, как правильно ставить палатку, разводить костер, вязать туристические узлы.

Будет интересно и познавательно.

2 день
Скалолазание. Маршрут в дикие пещеры

Завтрак, сбор группы, инструктаж, выезд на маршрут.

Именно для детей, которым уже скучно просто передвигаться по земле, и в радость деревья, лианы, отвесные скалы, будут интересны спуски дюльфером и подъем по маркированным трассам скальника.

И все это под присмотром опытного инструктора, который научит уверенно двигаться и доверять своему телу, вязать узлы и пользоваться альпинистским снаряжением.

После обеда мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

К диким пещерам подъезжаем на внедорожнике.

Первая на пути – пещера «Пикетная».

Она напоминает лабиринт, пройдя который вы посетите четыре зала, соединенных узкими и короткими лазами, или небольшой длины коридорами.

Она имеет вход и выход, а ее длина около 65 метров.

Пещера «Красивая» находится недалеко от Пикетной, на высоте 1362 м над уровнем моря. Протяженность – 173 м.

Основное отличие от других пещер – высокая плотность сталактитов на потолке – свыше 1000 образований на кв. м.

Возвращение на базу. Ужин.

3 день
Маршрут в ущелье реки Мешоко. Конная прогулка

В этот день ваш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом с чистой водой.

Далее, по желанию, можно отправиться на конную прогулку по панорамным точкам ущелья р. Мешоко (доп. плата).

4 день
Гранитный каньон. Гузерипльский дольмен

Сегодня у нас будет легкий, но запоминающийся день.

Мы исследуем Гранитный каньон и полюбуемся самыми зрелищными порогами р. Белой, возможно, даже увидим гнездовье орлов.

Далее посетим музей Кавказского биосферного заповедника, увидим самый большой сохранившийся в Адыгее дольмен.

Вас ждёт увлекательный рассказ о дольменах и о технологии дольменостроения.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Возвращение на базу. Ужин.

5 день
Экскурсионный маршрут в ущелье реки Руфабго. Хаджохская теснина. Черный шум

После завтрака выезжаем к началу маршрута.

Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго.

Невероятно живописное место!

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.

Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры. 

Далее отправляемся к следующему экскурсионному объекту – Хаджохской теснине.

В этом месте река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.

Идем к Черному шуму (пляж на реке Белая).

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Очень впечатляет!

Вечером возвращаемся на базу, где нас будет ждать настоящее Кавказское застолье с традиционными адыгскими блюдами. 

6 день
Экскурсия по территории Кавказского биосферного заповедника

В этот день идём в настоящий поход.

Он пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника в зоне альпийских лугов.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров.

Наш путь лежит через Каменное море.

У нас будет возможность увидеть глубокие трещиныплато и застывшие глыбы, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Возвращаемся через КПП, где нас будет ждать транспорт. Возвращение на базу. Ужин.

Выезд на горячие источники.

Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.

7 день
Завершение программы

Завтрак, сборы, отъезд.

Обратный трансфер – в 11:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Обратный билет брать не раньше 15:30.

 

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Зеленый Гай». База находится в горах, в лесной зоне Азишского хребта на высоте около 1200 м. над уровнем моря и удалена от автодороги на 300 м., что создает ощущение уединенности, но вместе с тем подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования.

Условия размещения:

Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный) с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.

Коттедж №4.В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха «Зеленый Гай»
  • Трехразовое комплексное питание: 1-й день – ужин, 2-й – 6-й дни – трехразовое комплексное, 7-й день – завтрак
  • Активная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Услуги инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения для организации маршрута
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения/база размещения – Краснодар (2000 р. /чел.)
  • Конный маршрут
  • Баня (2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи)
  • Шашлык
Место начала и завершения?
Краснодар
Какие скидки есть в туре?

Для детей до 16 лет стоимость тура составит 27 000 руб. /чел.

Какие вещи необходимо взять с собой?

Для комфорта и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:
– Легкие кеды;
– Трекинговые ботинки, кроссовки (подошва вибрам);
– Сменная обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для прохладной погоды:
– Куртка утепленная, ветрозащитная, водонепроницаемая;
– Теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– Дождевик;
– Брюки спортивные;
– Шапка.

5. Средства личной гигиены

6. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л);
– фонарик с запасными батарейками.

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.

Как добраться до места размещения?

Вы можете самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера.

Объединенный трансфер из г. Краснодара и обратно (доп. плата – 2000 руб. /чел.). Сбор группы в день начала тура в аэропорту города Краснодара в 15.00. Обратный трансфер – в 11.00, отправление с базы размещения.

Если вы решили добраться самостоятельно, то рекомендуем воспользоваться следующей информацией:
Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Предлагаемые нами объекта размещения расположены в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопсий район в направлении Лагонакского нагорья). в 60 км. от г. Майкоп.

Адреса местонахождения объектов:
Молодежный лагерь «Горный» – Республика Адыгея, Майкопский район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Добраться можно:

На автомобиле (дороги асфальтированные на всем протяжении):
Из Москвы - на Воронеж - далее на Ростов-на-Дону - далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на г. Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Проезжаете весь поселок по главной дороге, далее 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей к плато Лаго-Наки.
Молодежный лагерь «Горный» – 9-й км (на трассе установлены километровые столбы), с левой стороны будет съезд на грунтовую дорогу, поворачиваем и следуем еще 1,5 км до лагеря.
База отдыха «Зеленый гай» – 13-й км, и налево по указателю база отдыха «Зеленый гай», 400 м. и вы на месте.

Автобусом до г. Краснодар или г. Майкоп. От Краснодара до г. Майкоп три часа в пути, автобусы из Краснодара идут каждый час. Далее автобусом Майкоп-Каменомостский (идут с интервалом примерно через час), далее на автомобиле (мы готовы организовать трансфер до места размещения).

Поездом до г. Краснодар. Из г. Краснодар автобусом до г. Майкоп, далее Майкоп – Каменномостский автобусом или на электричке направления на ст. Хаджох (электричка идет ежедневно), далее мы готовы организовать трансфер до места размещения.

Поездом до ст. Белореченская на электричке направления на ст. Хаджох (электричка идет ежедневно), далее мы готовы организовать трансфер до места размещения.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату – 2000 р. /чел:
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00.
– Обратный трансфер – в 11.00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.

Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.

Индивидуальный трансфер:

  • аэропорт Краснодара – горы – 4 000 руб. за машину;
  • жд вокзал/центр Краснодара – 4 500 руб. за машину;
  • Белореченск – горы – 2 200 руб. за машину;
  • Майкоп – горы – 2 000 руб. за машину.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Маршруты сложные?

Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мая 2022
Все было хорошо, без каких-либо проблем
Г
16 мар 2022
Организаторы молодцы, в сложившемся положении организовали тур, даже для одного. Поддержка была на уровне не хуже 5. Я даже не знаю как они столько времени нашли на меня одного учитывая, что происходит в стране. Большая страна отличный организатор и желаю им всегда быть на уровне!
И
16 фев 2022
Принимающая сторона с душой подходит к организации отдыха своих гостей. Все проблемы быстро решаются, персонал базы приветлив, радушен и очень дружен. Ощущение одной большой семьи! В маршруты нас сопровождали каждый раз новые инструкторы - о каждом из них можно петь дифирамбы. Маша, Фил, Кирилл - всем огромное спасибо! Ребята, вы супер! Отдельное спасибо поварам за вкусную кухню, которая органично дополняла наш прекрасный отдых. Всем рекомендую отдых в этих краях!

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