6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Гуамское ущелье «Гуамка» с индивидуальным гидом
Вас ждет погружение в древнюю историю Гуамского ущелья, живописные пейзажи и тепло термальных источников
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Азишская пещера - плато Лаго-Наки» из Майкопа
Индивидуальный трансфер в Майкопе - это уникальная возможность посетить природные и культурные достопримечательности, наслаждаясь комфортом и удобством
Начало: Майкоп, Тульский, Каменномостский, Апшеронск
Расписание: Ежедневно
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На Мезмай к орлиной полке + водопад и термальные источники
Индивидуальный трансфер к Орлиной полочке. Пеший маршрут через лес. Встреча с природой и историей
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 августа 2024Александр провёл по нестандартной тропе, с которой открывались потрясающие виды. Помог при восхождении на трудных участках. В беседке над пропастью с видом на гряду гор выпили кофе. Остались в полном восторге, сделали шикарные фото. Огромное спасибо!
- ДДарья8 июля 2024Самая лучшая экскурсия в моей жизни. Александр знает много исторических фактов и рассказывает их интересно. И Александр лёгкий в общении
- ТТатьяна28 июня 2024Спасибо Александру за увлекательную экскурсию, даже больше не экскурсию, а познавательную, легкую, дружескую прогулку по самым красивым местам Адыгеи. Александр учел все наши пожелания, построил маршрут по нашим пожеланиям и интересам. Посмотрели все, что интересовало.
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Трансфер»
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