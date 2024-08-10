Александр провёл по нестандартной тропе, с которой открывались потрясающие виды. Помог при восхождении на трудных участках. В беседке над пропастью с видом на гряду гор выпили кофе. Остались в полном восторге, сделали шикарные фото. Огромное спасибо!

Самая лучшая экскурсия в моей жизни. Александр знает много исторических фактов и рассказывает их интересно. И Александр лёгкий в общении

человек с которым комфортно. Так же понравился маршрут. Увидела очень красивые места. И хочу отметить комфорт - экскурсия не в автобусе с кучей людей, а капсульная в личном автомобиле экскурсовода

Т Татьяна

Спасибо Александру за увлекательную экскурсию, даже больше не экскурсию, а познавательную, легкую, дружескую прогулку по самым красивым местам Адыгеи. Александр учел все наши пожелания, построил маршрут по нашим пожеланиям и интересам. Посмотрели все, что интересовало.