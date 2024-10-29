Кроме купания в бассейнах с геотермальной водой, вас ждут легкие прогулки по живописной горной местности и интересные экскурсии.
Вы посетите водопады «Руфабго», Свято-Михайловский монастырь и знаменитое плато Лаго-Наки, а также по желанию совершите конную прогулку, увидите загадочные сооружения — дольмены и спуститесь в настоящую пещеру.
Программа тура по дням
Прибытие. Купание в геотермальных источниках
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами
Обед или ланч-бокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой)
В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтракаем.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обедаем.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Свято-Михайловский монастырь и святой источник Пантелемона
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку
Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата).
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь)
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Важно: с июня по сентябрь вместо экскурсии в Хаджохскую теснину проводится автоэкскурсия в Гуамское ущелье.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки» с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещеры
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию Сад камней.
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Отъезд
Завтрак.
06:30-8:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах и гостевых домах.
Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:
- Коттедж «Аквариум» (отдельный коттедж на берегу горной реки):
- номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м.) — 53 200 руб.;
- 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) — 51 000 руб.;
- Замок Грез. Двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле. Уникальный дизайн — 53 200 руб. /чел.;
- гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 53 200 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 46 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 48 400 руб. /чел.;
- гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 47 200 руб. /чел.;
- гостевой дом «У Николая». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 49 000 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 44 800 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох». Маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник — 43 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 43 000 руб. /чел.
Размещение в номерах от 4 человек:
- в гостевом доме «Деревянные коттеджи» — 43 000 руб. /чел.;
- в номере: номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже — 44 800 руб. /чел.
Хостел:
Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 33 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение под запрос.
Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже не предлагают одноместного размещения.
Варианты проживания
Гостевой дом «У Сергея»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Коттедж «Замок Грёз»
Двухуровневый коттедж, выполненный в стиле замка 16-го века, внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
В Замке: настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 м, центральное окно высотой 4 м. Возможность размещения до 5 человек.
В Замке: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.
Гостевой дом «На Аминовке»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Гостевой дом «Деревянный коттедж»
Однокомнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два двухкомнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Гостевой дом «У горы»
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.
Коттедж «Аквариум»
Имеет 3 номера, с отдельным входом, двухкомнатные, выполнены в замковом стиле, с камином в каждом номере.
- Номер «С бабочками», 1-й этаж, 27 кв. м, с видом на реку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
- Номер «С оленями», 1-й этаж, 27 кв. м, с видом на деревья и зеленую лужайку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозам. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
- Номер «Аквариум», 2-й этаж, 44 кв. м, с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана. В номере: санузел с душевой кабинкой,мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 6 человек.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостиница «Графство Хаджох» находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры. Поселок размещен в лесной площади республики Адыгея, обладает приятным климатом и живописными окрестностями.
На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.
В гостинице Вы можете заказать различные блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания.
Окрестности гостиницы отлично подойдут для досуга любителей активного отдыха, например рафтинг, снегоходные катания, альпинизм, пешие прогулки по Кавказским вершинам. На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню. Вблизи располагаются такие природные достопримечательности как водопады «Руфабго», крепость «Меот», пещеры и ущелья.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде
- Питание 3-разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе тура
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Обратный трансфер
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за 1-местное размещение
- Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. пещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатнобилеты на подъемник - 500 руб. /вверх и 500 руб. /внизводопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. Сад камней - 200 руб. /чел., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. частная коллекция Беловодье - 300 руб. /чел. посещение веревочного парка - от 300 до 1 500 руб. Национальный музей в Майкопе - 300 руб. музей Востока - 150 руб. билеты на подъемник - 800 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет - 500 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб. (детский с 5 до 13 лет - 600 руб.). конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб., 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Билеты на подъемник - 500 руб. /вверх и 500 руб. /вниз
- Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
- Сад камней - 200 руб. /чел., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
- Частная коллекция Беловодье - 300 руб. /чел
- Посещение веревочного парка - от 300 до 1 500 руб
- Национальный музей в Майкопе - 300 руб
- Музей Востока - 150 руб
- Билеты на подъемник - 800 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб. (детский с 5 до 13 лет - 600 руб.)
- Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб., 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт (для детей — свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
- мед. препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- налобный фонарик.
Для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в туре?
Трансфер осуществляется в дни заездов (воскресенье).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- Мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура).
- Обратный трансфер в воскресенье.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00 на ж/д вокзал.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 200 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 900 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 900 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Стоимость проживания с субботы на воскресенье составляет от 1500 до 3000 руб. /номер (в зависимости от номера). Бронирование номера с субботы на воскресенье возможно только при покупке тура.
Как самостоятельно добраться до места сбора?
- Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
- У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
- Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом., Сайт http://www.neoplantur.ru
- От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
- Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Каковы требования к здоровью участников тура?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?
Москва – Воронеж – Ростов.
Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.
У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.
Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).
Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).
Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.
За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.
Могут ли произойти изменения в программе?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.
Дополнительные мероприятия, которые могут проводиться на территории Базы Земля или другой территории, в свободное от программы тура время, в стоимость тура не входят, как правило, проводятся бесплатно. Организатор тура уведомляет туриста о мероприятии, предоставляет площадку для проведения мероприятия, но не занимается его организацией и проведением и не обязан подвозить участника тура на данное мероприятие.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Кавказ очень красивый, есть чем любоваться.