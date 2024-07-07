В колыбели Аланской цивилизации, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит вас своей нетронутой природой и памятниками старины, увлечет тайнами и загадками древней истории — Архыз.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Наш маршрут позволит вам не только насладиться красотой гор, но и погрузиться в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. Первую остановку сделаем на смотровой площадке у перевала Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. Чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».
Шоанинский храм и лик Христа
На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя, где увидите таинственный лик. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
Аланское городище
На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами X века Поселок Романтик
Вишенкой на торте станет крайняя локация — курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов! Важная информация:
- Тур идеально подходит для активных путешественников и семейного отдыха. Можно с детьми.
- Длительность поездки 10-12 часов.
- Выезжаем из всех городов КМВ.
- Забираем с ваших адресов.
- Выезд в 7:00 (по договоренности).
- Транспорт — комфортабельные внедорожники с профессиональными гидами.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Вид на Эльбрус
- Пещера из песчаника
- Шоанинский храм
- Гора Шоана
- Аланское городище
- Курортный поселок Романтик
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (комфортабельные внедорожники с профессиональными водителями)
Что не входит в цену
- Канатная дорога
- Питание
- Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Завершение: Ваше место пребывания в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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