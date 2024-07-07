Наш маршрут позволит вам не только насладиться красотой гор, но и погрузиться в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. Первую остановку сделаем на смотровой площадке у перевала Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. Чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».

Шоанинский храм и лик Христа

На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя, где увидите таинственный лик. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.

Аланское городище

На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами X века Поселок Романтик

Вишенкой на торте станет крайняя локация — курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов! Важная информация: