Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой удобный ходовой комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве (желательны горные ботинки для среднего треккинга), дождевик или зонт для городских экскурсий, фототехнику, панаму, крем, солнцезащитные очки, флягу для воды, индивидуальную аптечку.
Возможно участие с детьми от 6 лет. Детям младше 14 лет требуется сопровождение взрослых, детям 14-18 лет без сопровождения родителей — доверенность на имя инструктора.
Тур состоится при количестве участников от 4 человек.
Проживание. Гостиница «Ореон», 2-, 3-, 4-местные номера эконом-класса. За доплату — проживание в гостинице «Снежный барс» 3*. По согласованию с туристами возможна замена гостиницы на равнозначную.
Питание. Завтраки в месте проживания, обед/перекус на маршрутах.
Программа тура по дням
Кара-Кёль, водопад Шумка, п. Домбай
Встречаемся на железнодорожном вокзале Невинномысска в 8:00 и едем в посёлок Домбай. По пути остановимся на озере Кара-Кёль (Чёрное озеро): из-за редкого вида водорослей кажется, что вода в нём тёмная. Удивительно — озеру не менее 10 000 лет! Немного пройдём по лесной тропе к каньону, где над водой перекинут мостик, а с высокого уступа срывается громкий водопад Шумка. Возвращаемся к машине и оставшийся недолгий путь из окон любуемся обрывами и деревьями.
По приезде заселяемся в гостиницу. Вечером рекомендуем пройтись по посёлку, попробовать блюда местной кухни.
Альплагерь, долина реки Алибек, водопад, ледник и Турье озеро
Отправляемся в 9:00. По грунтовой дороге на территории Тебердинского заповедника углубимся в ущелье Алибек мимо высоких пиков гор среди буков и сосен. По пути увидим кладбище альпинистов, над которым возвышается вершина Домбай-Ульген, почтим память навечно влюблённых в горы.
Дорога выведет нас к альплагерю «Алибек», с которого началась горнолыжная и альпинистская история курорта Домбай, а затем по широким полянам — к погранзаставе. После прохождения паспортного контроля спустимся к Алибекскому водопаду, одному из самых мощных на Домбае. Поднимемся немного, и перед нами откроется Алибекский ледник, питающий несколько крупных рек. Постоим у самой кромки льда, а затем отправимся на Турье озеро с зеленоватой водой, белыми льдинами и стадами любознательных туров, благодаря которым его так и назвали. Отдохнём на берегу, искупаемся и вернёмся в гостиницу.
Каньон Чёртова мельница, ущелье Аманауз, Суфруджинские водопады
В этот день мы окажемся в ущелье Аманауз («злая пасть»), пролегающем вдоль реки. Сюда редко проникает солнечный свет, а само место окружают мрачные слухи. Через полчаса похода среди отвесных скал, водопадов и каньонов приблизимся к каньону Чёртова мельница. С утёса посмотрим, как полноводная река с грохотом протискивается сквозь расщелину. Из-за этого шума ущелье и получило своё название: в древние времена люди думали, что этот рёв издаёт злой дух, обитающий в ущелье.
Отдохнём и двинемся по альпийским лугам к каменным стенам Суфруджу. Здесь из-под гигантского ледника устремляются два водопада. Один струится по камням, второй, более мощный, находится в узком каньоне.
Возвращаемся той же дорогой, весь поход займёт около 5 часов.
Если останется время, рекомендуем поучаствовать в факультативной экскурсии-поездке к озеру Туманлы-Кёль (Туманному озеру).
Бадукские озёра, Тебердинский заповедник, долина реки Бадук
Выезжаем на маршрут в 9:00. Примерно в 10 километрах от посёлка находится каскад из трёх горных озёр на реке Бадук. По подвесному мосту выйдем к Тебердинскому заповеднику: он встретит нас соснами, пихтами и клёнами. Тропа наберёт в высоту около 400 метров, но усилия окупятся: впереди красивейшие озёра в окружении сосновых и берёзовых лесов, самое крупное из которых Верхнее. Вас ждет несколько привалов, фотосессий и перекусов. Если не пугает бодрящая ледниковая вода, можно искупаться: по легенде, такие смельчаки обретут силу и молодость.
Возвращаемся к машине и едем в отель.
Посёлок Теберда, Тебердинский заповедник, Музей альпинизма, скальные храмы
В этот день посетим Вольерный комплекс Тебердинского заповедника и Музей альпинизма (Краеведческий музей Теберды), а затем отправимся к знаменитым скальным храмам. Сентинский храм в посёлке Нижняя Теберда примечателен жёлтыми стенами из тесаного песчаника. Чтобы попасть к нему, придётся преодолеть серпантины грунтовой дороги: храм скрывается за кронами дубов.
Всё выше и выше уводит дорога, и вот над нами стены Шоанинского храма (10 век), устремляющиеся в небо. Зайдём внутрь, побываем на колокольне. Вид с неё потрясающий: со всех сторон отвесные обрывы и глубокие ущелья. Ударим в колокол и, пока звук струится над горами, загадаем желание. Возвращаемся в Домбай.
Русская поляна, Чучхурский водопад, канатная дорога горы Мусса-Ачитара
В 9:00 выходим в несложный поход на Русскую поляну к Чучхурскому водопаду, со стороны которого хорошо виден ледник Птыш. Нас ждут белоснежные вершины, высокие травы и шумные струи водопада. За доплату можно организовать заброску к его подножию на джипах.
Возвращаемся в отель. Свободное время.
После отдыха предлагаем прокатиться по канатной дороге на склонах горы Мусса-Ачитара. Первая очередь — комфортный подъёмник (закрытая гондола), следующие — открытые канатно-кресельные очереди. Рекомендуем добраться до самого верха горы и полюбоваться панорамой Западного Кавказа и Эльбрусом.
Посёлок Теберда, минеральный источник
Освобождаем номера и в 9:00 направляемся к источнику минеральной воды — Тебердинскому нарзану. Это будет несложный, но продолжительный треккинг вдоль живописной реки. Можно покататься на квадроциклах, прогуляться с фотокамерой к источникам и вкусить целебной воды.
Трансфер в город Невинномысск. Прибытие около 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 715 ₽
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Что включено
- Проживание в гостинице
- Трансферы по программе тура
- Завтраки в месте проживания, обед/перекус на маршрутах
- Прокат группового снаряжения
- Входная плата в Тебердинский заповедник и краеведческий музей Теберды
- Билет на канатно-кресельную дорогу - I очередь
- Услуги гида-проводника
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты
- Ужины
- Билеты на канатную дорогу выше I очереди Дополнительные экскурсии (экскурсия к Туманному озеру)
- Трансферы вне программы
- Внедорожный трансфер в ущелье Алибек, квадроциклы к нарзанам
- Доплата за проживание в отеле «Снежный барс» 3* - 14 485 руб
- Проведение индивидуального тура (до 4 человек) - 65 200 руб. с человека с проживанием в отеле без ***, 1*, 2*, номера эконом-класса. Выкупается минимум 3 путёвки