Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам

Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
За одну поездку вы увидите весь Домбай: посетите несколько водопадов и живописных озёр, поднимитесь к скальным храмам, восхититесь пиками Главного Кавказского хребта из ущелья Домбай-Ульген и со склонов горы Мусса-Ачитара.
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Загадаете желание, ударив в колокол, и узнаете, какая на вкус вода из минерального источника.

Вас ждут яркие эмоции от поездки на джипе по бездорожью и от полёта над горами в кабинке канатной дороги. А ваши фотоаппараты и телефоны окажутся переполнены потрясающими снимками!

Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобный ходовой комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве (желательны горные ботинки для среднего треккинга), дождевик или зонт для городских экскурсий, фототехнику, панаму, крем, солнцезащитные очки, флягу для воды, индивидуальную аптечку.

Возможно участие с детьми от 6 лет. Детям младше 14 лет требуется сопровождение взрослых, детям 14-18 лет без сопровождения родителей — доверенность на имя инструктора.

Тур состоится при количестве участников от 4 человек.

Проживание. Гостиница «Ореон», 2-, 3-, 4-местные номера эконом-класса. За доплату — проживание в гостинице «Снежный барс» 3*. По согласованию с туристами возможна замена гостиницы на равнозначную.

Питание. Завтраки в месте проживания, обед/перекус на маршрутах.

Программа тура по дням

1 день

Кара-Кёль, водопад Шумка, п. Домбай

Встречаемся на железнодорожном вокзале Невинномысска в 8:00 и едем в посёлок Домбай. По пути остановимся на озере Кара-Кёль (Чёрное озеро): из-за редкого вида водорослей кажется, что вода в нём тёмная. Удивительно — озеру не менее 10 000 лет! Немного пройдём по лесной тропе к каньону, где над водой перекинут мостик, а с высокого уступа срывается громкий водопад Шумка. Возвращаемся к машине и оставшийся недолгий путь из окон любуемся обрывами и деревьями.
По приезде заселяемся в гостиницу. Вечером рекомендуем пройтись по посёлку, попробовать блюда местной кухни.

Кара-Кёль, водопад Шумка, п. ДомбайКара-Кёль, водопад Шумка, п. ДомбайКара-Кёль, водопад Шумка, п. ДомбайКара-Кёль, водопад Шумка, п. Домбай
2 день

Альплагерь, долина реки Алибек, водопад, ледник и Турье озеро

Отправляемся в 9:00. По грунтовой дороге на территории Тебердинского заповедника углубимся в ущелье Алибек мимо высоких пиков гор среди буков и сосен. По пути увидим кладбище альпинистов, над которым возвышается вершина Домбай-Ульген, почтим память навечно влюблённых в горы.
Дорога выведет нас к альплагерю «Алибек», с которого началась горнолыжная и альпинистская история курорта Домбай, а затем по широким полянам — к погранзаставе. После прохождения паспортного контроля спустимся к Алибекскому водопаду, одному из самых мощных на Домбае. Поднимемся немного, и перед нами откроется Алибекский ледник, питающий несколько крупных рек. Постоим у самой кромки льда, а затем отправимся на Турье озеро с зеленоватой водой, белыми льдинами и стадами любознательных туров, благодаря которым его так и назвали. Отдохнём на берегу, искупаемся и вернёмся в гостиницу.

Альплагерь, долина реки Алибек, водопад, ледник и Турье озероАльплагерь, долина реки Алибек, водопад, ледник и Турье озероАльплагерь, долина реки Алибек, водопад, ледник и Турье озероАльплагерь, долина реки Алибек, водопад, ледник и Турье озеро
3 день

Каньон Чёртова мельница, ущелье Аманауз, Суфруджинские водопады

В этот день мы окажемся в ущелье Аманауз («злая пасть»), пролегающем вдоль реки. Сюда редко проникает солнечный свет, а само место окружают мрачные слухи. Через полчаса похода среди отвесных скал, водопадов и каньонов приблизимся к каньону Чёртова мельница. С утёса посмотрим, как полноводная река с грохотом протискивается сквозь расщелину. Из-за этого шума ущелье и получило своё название: в древние времена люди думали, что этот рёв издаёт злой дух, обитающий в ущелье.
Отдохнём и двинемся по альпийским лугам к каменным стенам Суфруджу. Здесь из-под гигантского ледника устремляются два водопада. Один струится по камням, второй, более мощный, находится в узком каньоне.
Возвращаемся той же дорогой, весь поход займёт около 5 часов.
Если останется время, рекомендуем поучаствовать в факультативной экскурсии-поездке к озеру Туманлы-Кёль (Туманному озеру).

Каньон Чёртова мельница, ущелье Аманауз, Суфруджинские водопадыКаньон Чёртова мельница, ущелье Аманауз, Суфруджинские водопадыКаньон Чёртова мельница, ущелье Аманауз, Суфруджинские водопадыКаньон Чёртова мельница, ущелье Аманауз, Суфруджинские водопады
4 день

Бадукские озёра, Тебердинский заповедник, долина реки Бадук

Выезжаем на маршрут в 9:00. Примерно в 10 километрах от посёлка находится каскад из трёх горных озёр на реке Бадук. По подвесному мосту выйдем к Тебердинскому заповеднику: он встретит нас соснами, пихтами и клёнами. Тропа наберёт в высоту около 400 метров, но усилия окупятся: впереди красивейшие озёра в окружении сосновых и берёзовых лесов, самое крупное из которых Верхнее. Вас ждет несколько привалов, фотосессий и перекусов. Если не пугает бодрящая ледниковая вода, можно искупаться: по легенде, такие смельчаки обретут силу и молодость.
Возвращаемся к машине и едем в отель.

Бадукские озёра, Тебердинский заповедник, долина реки БадукБадукские озёра, Тебердинский заповедник, долина реки БадукБадукские озёра, Тебердинский заповедник, долина реки БадукБадукские озёра, Тебердинский заповедник, долина реки Бадук
5 день

Посёлок Теберда, Тебердинский заповедник, Музей альпинизма, скальные храмы

В этот день посетим Вольерный комплекс Тебердинского заповедника и Музей альпинизма (Краеведческий музей Теберды), а затем отправимся к знаменитым скальным храмам. Сентинский храм в посёлке Нижняя Теберда примечателен жёлтыми стенами из тесаного песчаника. Чтобы попасть к нему, придётся преодолеть серпантины грунтовой дороги: храм скрывается за кронами дубов.
Всё выше и выше уводит дорога, и вот над нами стены Шоанинского храма (10 век), устремляющиеся в небо. Зайдём внутрь, побываем на колокольне. Вид с неё потрясающий: со всех сторон отвесные обрывы и глубокие ущелья. Ударим в колокол и, пока звук струится над горами, загадаем желание. Возвращаемся в Домбай.

Посёлок Теберда, Тебердинский заповедник, Музей альпинизма, скальные храмыПосёлок Теберда, Тебердинский заповедник, Музей альпинизма, скальные храмыПосёлок Теберда, Тебердинский заповедник, Музей альпинизма, скальные храмыПосёлок Теберда, Тебердинский заповедник, Музей альпинизма, скальные храмы
6 день

Русская поляна, Чучхурский водопад, канатная дорога горы Мусса-Ачитара

В 9:00 выходим в несложный поход на Русскую поляну к Чучхурскому водопаду, со стороны которого хорошо виден ледник Птыш. Нас ждут белоснежные вершины, высокие травы и шумные струи водопада. За доплату можно организовать заброску к его подножию на джипах.
Возвращаемся в отель. Свободное время.
После отдыха предлагаем прокатиться по канатной дороге на склонах горы Мусса-Ачитара. Первая очередь — комфортный подъёмник (закрытая гондола), следующие — открытые канатно-кресельные очереди. Рекомендуем добраться до самого верха горы и полюбоваться панорамой Западного Кавказа и Эльбрусом.

Русская поляна, Чучхурский водопад, канатная дорога горы Мусса-АчитараРусская поляна, Чучхурский водопад, канатная дорога горы Мусса-АчитараРусская поляна, Чучхурский водопад, канатная дорога горы Мусса-АчитараРусская поляна, Чучхурский водопад, канатная дорога горы Мусса-Ачитара
7 день

Посёлок Теберда, минеральный источник

Освобождаем номера и в 9:00 направляемся к источнику минеральной воды — Тебердинскому нарзану. Это будет несложный, но продолжительный треккинг вдоль живописной реки. Можно покататься на квадроциклах, прогуляться с фотокамерой к источникам и вкусить целебной воды.
Трансфер в город Невинномысск. Прибытие около 18:00.

Посёлок Теберда, минеральный источникПосёлок Теберда, минеральный источникПосёлок Теберда, минеральный источникПосёлок Теберда, минеральный источник

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 715 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Трансферы по программе тура
  • Завтраки в месте проживания, обед/перекус на маршрутах
  • Прокат группового снаряжения
  • Входная плата в Тебердинский заповедник и краеведческий музей Теберды
  • Билет на канатно-кресельную дорогу - I очередь
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты
  • Ужины
  • Билеты на канатную дорогу выше I очереди Дополнительные экскурсии (экскурсия к Туманному озеру)
  • Трансферы вне программы
  • Внедорожный трансфер в ущелье Алибек, квадроциклы к нарзанам
  • Доплата за проживание в отеле «Снежный барс» 3* - 14 485 руб
  • Проведение индивидуального тура (до 4 человек) - 65 200 руб. с человека с проживанием в отеле без ***, 1*, 2*, номера эконом-класса. Выкупается минимум 3 путёвки
Место начала и завершения?
Невинномысск, железнодорожная станция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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