За одну поездку вы увидите весь Домбай: посетите несколько водопадов и живописных озёр, поднимитесь к скальным храмам, восхититесь пиками Главного Кавказского хребта из ущелья Домбай-Ульген и со склонов горы Мусса-Ачитара.

Загадаете желание, ударив в колокол, и узнаете, какая на вкус вода из минерального источника. Вас ждут яркие эмоции от поездки на джипе по бездорожью и от полёта над горами в кабинке канатной дороги. А ваши фотоаппараты и телефоны окажутся переполнены потрясающими снимками!

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш представитель в Минеральных Водах

Анна Ваш представитель в Минеральных Водах

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобный ходовой комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве (желательны горные ботинки для среднего треккинга), дождевик или зонт для городских экскурсий, фототехнику, панаму, крем, солнцезащитные очки, флягу для воды, индивидуальную аптечку.

Возможно участие с детьми от 6 лет. Детям младше 14 лет требуется сопровождение взрослых, детям 14-18 лет без сопровождения родителей — доверенность на имя инструктора.

Тур состоится при количестве участников от 4 человек.