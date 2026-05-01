2 знаковых курорта Кавказа: индивидуально на джипах по Архызу и Домбаю (из Минеральных Вод)

Изучить духовную жизнь аланов, заглянуть в Тебердинский заповедник и полюбоваться горами
Привет, Кавказ! Наше путешествие охватит самые популярные уголки региона, поражающие атмосферой.

Поездка начнётся с Архыза, где вы сможете погрузиться в древнюю историю в музее-заповеднике «Нижне-Архызское», увидеть захоронения дохристианского периода и храмы
9 века. Посетим посёлок Романтик, где расположен горнолыжный курорт «Архыз».

Поднимемся на вершину по гондольной канатной дороге «Млечный путь» на высоту 2240 метров, со смотровой площадки увидим Главный Кавказский хребет и вершину Софию. Обязательно заедем в Домбай, где можно попробовать хычины и познакомиться с традициями. Осмотрим Тебердинский заповедник, на обратном пути проедем через перевал Гум-Баши с панорамой гор. По возможности исследуем Минеральные Воды, Кисловодск и Пятигорск. В зимнее время дополнить отдых можно катанием на лыжах или сноуборде.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь и одежду.

Программа тура по дням

1 день

Архыз: горы, история и панорамы

После встречи запланирована поездка в Архыз, известный не только многочисленными горными реками и величественными вершинами, но и знаковыми памятниками. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское» будет возможность познакомиться с древней историей региона, изучить духовную жизнь аланов, увидеть захоронения дохристианского периода и 3 православных храма 9 века. По желанию можно посетить обсерваторию.

Далее поедем в посёлок Романтик, где расположен современный горнолыжный курорт «Архыз». Подъём на вершину хребта предусмотрен по гондольной канатной дороге «Млечный путь» на высоту 2240 метров. Со смотровой площадки открываются панорамы Главного Кавказского хребта и местной вершины София.

2 день

Домбай: Тебердинский заповедник

Этот день посвящён поездке в Домбай — горную местность с живописными озёрами, ущельями и водопадами. По пути будет возможность отведать традиционных кавказских хычинов и познакомиться с обычаями местных народов.

Запланированы посещение заповедника «Теберда» и подъём к вершинам Домбая по канатной дороге. На обратном пути, при благоприятных погодных условиях, маршрут пройдёт через перевал Гум-Баши с завораживающими видами на горы, далее через Кисловодск к Минеральным Водам.

3 день

Минеральные Воды и окрестности

При наличии времени возможно посещение Кисловодска и Пятигорска — это позволит глубже познакомиться с культурой и архитектурой региона.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Минеральных Вод и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи и на канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 9:00 или по договорённости. Возможна встреча в аэропорту при предварительном уведомлении
Завершение: Минеральные Воды, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат
Хамзат — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 98 туристов
Давно живу на Кавказе. Хорошо знаю города и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.

