После встречи запланирована поездка в Архыз, известный не только многочисленными горными реками и величественными вершинами, но и знаковыми памятниками. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское» будет возможность познакомиться с древней историей региона, изучить духовную жизнь аланов, увидеть захоронения дохристианского периода и 3 православных храма 9 века. По желанию можно посетить обсерваторию.

Далее поедем в посёлок Романтик, где расположен современный горнолыжный курорт «Архыз». Подъём на вершину хребта предусмотрен по гондольной канатной дороге «Млечный путь» на высоту 2240 метров. Со смотровой площадки открываются панорамы Главного Кавказского хребта и местной вершины София.