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Походы с детьми – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Походы с детьми» в Минеральных Водах, цены от 44 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пешая
Канатная дорога
7 дней
7 отзывов
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и насладиться озёрами
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропо...
Завтра в 11:30
5 июл в 11:30
69 800 ₽ за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Пешая
7 дней
5 отзывов
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
5 июл в 11:30
19 июл в 11:30
44 800 ₽ за человека
В горы - от суеты и забот: треккинг в Архызе без рюкзаков
На машине
7 дней
5 отзывов
В горы - от суеты и забот: треккинг в Архызе без рюкзаков
Полюбоваться Софийским водопадом, увидеть лазурь высокогорных озёр и взойти на пик Смирнова
Начало: Минеральные Воды, в 11:30 встретим вас у ж/д вокза...
26 июл в 11:30
9 авг в 11:30
62 500 ₽ за человека
Пешком по просторам Архыза: поход без рюкзаков с проживанием в палатках
Пешая
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
7 дней
Пешком по просторам Архыза: поход без рюкзаков с проживанием в палатках
Прогуляться верхом, зарядиться во время рафтинга и посетить Софийские водопады
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 9:30
26 июл в 09:30
2 авг в 09:30
70 200 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Походы с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице;
  2. Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках;
  3. В горы - от суеты и забот: треккинг в Архызе без рюкзаков;
  4. Пешком по просторам Архыза: поход без рюкзаков с проживанием в палатках.
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Приэльбрусье;
  4. Перевал Гум-Баши;
  5. Медовые водопады;
  6. Кисловодский парк;
  7. Джилы-су;
  8. Плато Бермамыт;
  9. Аланское городище;
  10. Озеро Гижгит.
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Походы с детьми" можно забронировать 3 тура от 44 800 до 70 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Походы с детьми», 12 ⭐ отзывов, цены от 44800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август