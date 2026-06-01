Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и насладиться озёрами
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:30 или аэропо...
Завтра в 11:30
5 июл в 11:30
69 800 ₽ за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
5 июл в 11:30
19 июл в 11:30
44 800 ₽ за человека
В горы - от суеты и забот: треккинг в Архызе без рюкзаков
Полюбоваться Софийским водопадом, увидеть лазурь высокогорных озёр и взойти на пик Смирнова
Начало: Минеральные Воды, в 11:30 встретим вас у ж/д вокза...
26 июл в 11:30
9 авг в 11:30
62 500 ₽ за человека
Пешком по просторам Архыза: поход без рюкзаков с проживанием в палатках
Прогуляться верхом, зарядиться во время рафтинга и посетить Софийские водопады
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 9:30
26 июл в 09:30
2 авг в 09:30
70 200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Походы с детьми»
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