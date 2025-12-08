Мои заказы

Зимний Домбай: осваиваем склоны Мусса-Ачитары, катаемся на квадроциклах и ловим форель

Побывать на перевале Гум-Баши, расслабиться в чане с травами и пронестись по горным трассам
Поехали с нами на Кавказ! Будем кататься на заснеженных склонах Мусса-Ачитары, вдыхать свежий морозный воздух и отдыхать в горячем чане с ароматными травами после активного дня.

На квадроциклах домчим до Сентинского храма 10 века и плато Буруш-Сырты, откуда нам при хорошей погоде во всей красе откроется Эльбрус. Побываем на перевале Гум-Баши, насладимся зимней рыбалкой и сделаем невероятные фотографии.
Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды и переезд в Домбай

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся в Домбай. Дорога пройдёт среди величественных горных пейзажей. Прибытие в отель запланировано на 18:00. Вечером — приветственный ужин и знакомство с группой.

2 день

Склоны горы Мусса-Ачитара, катание и релакс в чане с травами

После завтрака отправляемся на склоны горы Мусса-Ачитара. Её вершина поднимается на высоту 3800 м, а канатная дорога доставит вас на отметку около 3200 м. Здесь воздух кристально чист, а виды поражают воображение: заснеженные склоны сверкают под солнцем.

Катание займёт большую часть дня — время пролетит незаметно среди снега и солнца. Обед пройдёт в горном кафе, где можно согреться и восстановить силы. Во второй половине дня — отдых в горячем чане с травами: ароматный пар снимет усталость и зарядит энергией.

Вечером — ужин и свободное время.

3 день

Путешествие на квадроциклах к Сентинскому храму и плато Буруш-Сырты, перевал Гум-Баши и зимняя рыбалка

Утром поедем в Теберду. После инструктажа и экипировки пересаживаемся на квадроциклы. В сопровождении опытных инструкторов мы отправимся по заснеженным горным маршрутам — к Сентинскому храму 10 века. Маршрут продолжится на плато Буруш-Сырты (около 2000 м над уровнем моря). При ясной погоде отсюда открывается панорама Эльбруса.

Вернёмся к машинам и поедем к перевалу Гум-Баши, расположенному на высоте 2144 м. Местные называют это место «сыр Маасдам» за причудливые формы холмов. Здесь вы сможете насладиться драйвом зимней рыбалки.

Вечером — ужин из свежевыловленной форели.

4 день

Продолжаем покорять склоны Мусса-Ачитары

Позавтракаем и вновь поднимемся на склоны Мусса-Ачитары. Зимние горы здесь особенно красивы: морозный воздух, сверкающий снег и мягкое солнце создают атмосферу волшебства и спокойствия. После обеда в кафе по желанию можно дополнительно устроить прогулку на лошадях. Вечером — ужин и свободное время.

5 день

Завершение тура

Завтрак в отеле. Утро свободное — можно прогуляться по посёлку, сделать последние фото и купить сувениры для близких. В полдень — выселение из отеля и выезд в аэропорт Минеральные Воды. Прибытие к 18:00. Рекомендуется бронировать обратные билеты на рейсы после 20:00.

До новых встреч и ярких путешествий!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гидов, водителей и инструктора
  • Катание на квадроциклах
  • Купание в чане с травами
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Занятия с инструктором, ски-пасс, экипировка, аренда лыж/сноуборда, конная прогулка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00, рекомендуем выбирать рейсы после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Добрый день, меня зовут Мила! Я организовываю туры по России и зарубежью. Мной продуман каждый день детально, ведь я режиссирую Ваш опыт в путешествии. Моя задача как организатора — показать
читать дальше

некую точку на карте через мою призму или в необычном ключе, найти что-то такое интересное, увлекательное и с комфортом. Объединить людей и создать тёплую и дружескую атмосферу, чтобы на протяжении тура мы жили одной семьёй. Путешествия позволяют ощутить яркость и полноту жизни, познакомиться с разными людьми, их культурой, а также лучше понять саму себя! Люблю комфортные поездки и вкусную еду, могу в любой момент остановиться и насладиться моментом. Предпочитаю активный вид отдыха: полетать на параплане, поплавать на сапах, сплавиться по горным рекам на рафте, погрузиться на дно океана или покататься на сноуборде в горах Кавказа! Но также могу и «потюленить». Пусть Ваши путешествия будут максимально приятными и запоминающимися!

