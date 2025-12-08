После завтрака отправляемся на склоны горы Мусса-Ачитара. Её вершина поднимается на высоту 3800 м, а канатная дорога доставит вас на отметку около 3200 м. Здесь воздух кристально чист, а виды поражают воображение: заснеженные склоны сверкают под солнцем.

Катание займёт большую часть дня — время пролетит незаметно среди снега и солнца. Обед пройдёт в горном кафе, где можно согреться и восстановить силы. Во второй половине дня — отдых в горячем чане с травами: ароматный пар снимет усталость и зарядит энергией.

Вечером — ужин и свободное время.