Мои заказы

На новогодние выходные - в Домбай: индивидуальный джип-тур и урок катания на лыжах или сноуборде

Исследовать Сырные пещеры, встретить закат с видом на Эльбрус и подняться на Мусса-Ачитару
Предлагаем не сидеть дома и в первые же дни нового года отправиться на Кавказ.

Всего за 3 дня мы успеем получить максимум впечатлений, сделать множество красивых кадров и навсегда влюбиться в
читать дальше

красоты Домбая.

Мы прикоснёмся к древности, осматривая Сентинский храм 10 века, побродим по лабиринтам Сырных пещер, а у Мариинского водопада услышим гул мощных потоков. Увидим, как над двуглавым Эльбрусом зайдёт закатное солнце, и попаримся в жаркой баньке.

Окажемся на высоте 3200 метров — на вершине Мусса-Ачитауры, где можно будет прокатиться на ватрушках или пройти урок катания на сноуборде или лыжах в мини-группе с инструктором. А жить будем в окружении гор, в уютных апартаментах в отеле 4* со спа-зоной и бассейном.

На новогодние выходные - в Домбай: индивидуальный джип-тур и урок катания на лыжах или сноуборде
На новогодние выходные - в Домбай: индивидуальный джип-тур и урок катания на лыжах или сноуборде
На новогодние выходные - в Домбай: индивидуальный джип-тур и урок катания на лыжах или сноуборде

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять в путешествие одежду для горнолыжного отдыха (можно взять в аренду в пункте проката за доп. плату)

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Домбай и приветственный ужин с блюдами кавказской кухни

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод или в другом городе КМВ и отправимся в Домбай с короткими фотоостановками на красивейших смотровых площадках по пути.

По прибытии — заселение в отель и отдых. Для желающих будет возможность посетить спа-комплекс отеля: расслабиться в банях и поплавать в подогреваемом бассейне с панорамным видом на величественные горные вершины.

Вечером состоится приветственный ужин из блюд кавказской кухни, а завершим день прогулкой по вечернему Домбаю.

2 день

Сентинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и закат на перевале Гумбаши

Утром отправимся на экскурсию на внедорожниках к древнему Сентинскому храму 10 века. Здесь, на краю скалы, можно прикоснуться к следам древней цивилизации и насладиться завораживающими панорамами горных вершин, уходящих в облака.

Далее маршрут приведёт к Сырным пещерам из пористого песчаника, чьи стенки и своды испещрены отверстиями, напоминающими структуру сыра.

Прогуляемся к Мариинскому водопаду, а завершим день на перевале Гумбаши, на высоте более 2000 метров. В ясную погоду отсюда открывается вид на Эльбрус, над которым медленно опускается солнце.

Сентинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и закат на перевале ГумбашиСентинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и закат на перевале ГумбашиСентинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и закат на перевале Гумбаши
3 день

Подъём на Мусса-Ачитару, урок катания на лыжах или сноуборде и завершение тура

Поднимемся по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара, расположенную на высоте около 3200 метров. С верхней станции открываются головокружительные панорамы ущелий, горных хребтов и снежных пиков.

Затем можно будет прокатиться на ватрушках или пройти первый урок катания на сноуборде либо лыжах в мини-группе с инструктором.

Пообедаем с видом на бескрайние вершины. К вечеру доставим вас до аэропорта Минеральных Вод или в выбранный вами город КМВ.

Подъём на Мусса-Ачитару, урок катания на лыжах или сноуборде и завершение тураПодъём на Мусса-Ачитару, урок катания на лыжах или сноуборде и завершение тураПодъём на Мусса-Ачитару, урок катания на лыжах или сноуборде и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Баня
  • Сопровождение профессиональным гидом-организатором
  • Обучение катанию на сноуборде/лыжах в группе
  • Билеты на один подъём на канатной дороге
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 35 000 ₽
  • Активности по желанию: индивидуальные уроки с инструктором по сноуборду/лыжам по желанию, аренда снаряжения (по тарифам курорта)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 10:00. Возможен трансфер из других городов КМВ
Завершение: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 19:00. Возможен трансфер до других городов КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Наша компания – ваш надёжный гид по живописным уголкам Северного Кавказа! Мы организуем премиальные туры в Домбай и Архыз с размещением в собственных люксовых апартаментах и вкусным питанием в нашем
читать дальше

кафе с аутентичной кавказской кухней. Почему выбирают нас? ✔ Наши гиды – местные эксперты, живущие и работающие в регионе много лет, знающие каждую тропу, лучшие виды и скрытые от путешественников места. ✔ Комфорт класса люкс и премиум – ваше проживание в просторных апартаментах с современным ремонтом и всеми удобствами. ✔ Вкус Кавказа – в нашем кафе вас ждут настоящие горские блюда: хычины, шашлык, хаш и другие деликатесы. ✔ Индивидуальный подход – подберем тур под ваши интересы: трекинг, горные лыжи, экскурсии к древним храмам или релакс среди природы. ✔ Безопасность и забота – помогаем с трансферами, снаряжением и советами, чтобы ваш отдых был идеальным. Мы любим Кавказ и хотим показать его вам таким, каким знаем сами – величественным, гостеприимным и незабываемым.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
На машине
Конные прогулки
На квадроциклах
5 дней
1 отзыв
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
31 дек в 12:30
4 янв в 12:30
66 990 ₽ за человека
Тур-знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
На машине
Джиппинг
4 дня
1 отзыв
Тур-знакомство с Карачаево-Черкесией: по Домбаю и Архызу на джипе в мини-группе
Полюбоваться Эльбрусом с перевала Гум-Баши, осмотреть храмы 10 века и погулять по заповеднику
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 13:00
30 апр в 08:00
4 мая в 08:00
36 990 ₽ за человека
Семейные выходные в Домбае
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
от 66 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод