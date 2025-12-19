Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод или в другом городе КМВ и отправимся в Домбай с короткими фотоостановками на красивейших смотровых площадках по пути.

По прибытии — заселение в отель и отдых. Для желающих будет возможность посетить спа-комплекс отеля: расслабиться в банях и поплавать в подогреваемом бассейне с панорамным видом на величественные горные вершины.

Вечером состоится приветственный ужин из блюд кавказской кухни, а завершим день прогулкой по вечернему Домбаю.