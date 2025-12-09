Вы почувствуете казачье гостеприимство в станице Боргустанской, услышите песни и старинные рассказы,
Описание тура
Организационные детали
В горах обязательно иметь тёплые вещи даже летом — на высоте прохладно. Связь есть в населённых пунктах, по дороге может пропадать. Тур ведёт аттестованный гид.
Программа тура по дням
Знакомство со Ставропольем и визит в казачье подворье
Встречаемся и отправляемся на интерактивную экскурсию в казачье подворье, расположенное примерно в 50 км от Пятигорска. Пока дорога будет вести нас через степи и величественные холмы Пятигорья, вы услышите истории о местных казаках, их обычаях и укладе жизни. В подворье вас ожидает настоящее театрализованное действо с традиционным угощением — яркое, живое и душевное выступление.
После 19:00 будет свободный вечер — вы сможете прогуляться по ближайшему парку возле гостиницы и насладиться атмосферой вечернего Пятигорска.
Архыз: древние храмы, Лик Христа и отдых в «Жемчужине Кавказа»
В этот день запланирован ранний выезд — в 6:30. Около 8:00 остановимся на завтрак в Усть-Джегуте (оплачивается дополнительно). Затем будем двигаться через казачьи станицы и при благоприятных условиях сделаем остановку у Красногорской башни начала 19 века — некогда она охраняла важную переправу через Кубань.
К 9:30 поднимемся по ступеням на гору Мцешта, где увидим знаменитый Лик Христа. Затем отправимся к храмовым комплексам 10 века, расположенным на территории древнего Нижнеархызского городища. Перед вами предстанет история аланов — одного из самых известных народов Кавказа. Тысячелетние стены храмов производят сильнейшее впечатление, и вспоминаются строки Лермонтова; «Так храм оставленный — всё храм, кумир поверженный — всё Бог!». Один из храмов действует и сегодня — здесь можно будет набрать святой воды, оставить записки и поставить свечи.
Высоко над городищем расположена обсерватория Академии наук, а неподалёку — огромный радиотелескоп РАТАН-600. Мы не посещаем обсерваторию, но вы узнаете о ней всё самое интересное. В Архызе древность соседствует с большой наукой.
К 12:30 прибудем в посёлок Романтик — горный курорт, который называют «второй Красной Поляной». Здесь — восемь разных подъёмников, множество трасс, парк с альпаками, высокогорные качели, тюбинг и другие развлечения. В течение 3,5 часов мы поднимемся на гору Рицепшта (южный склон) и на хребет Абишира-Ахуба (северный склон), наслаждаясь панорамами.
В 16:00 отправимся в Пятигорск, а через 2 часа заедем в посёлок Кавказский на горячие источники «Жемчужина Кавказа». 5 бассейнов с минеральной водой разной температуры и хаммам — идеальное расслабление после насыщенного дня. В 19:30 — выезд в Пятигорск, около 20:30 — прибытие в гостиницу и свободное время.
Приэльбрусье: встреча с высотой и природой Кавказа
Сегодня в 6:00 выезжаем в Приэльбрусье. По дороге увидим несколько природных зон — от степей до суровых северных ландшафтов. Транспорт поднимет нас на 2 километра вверх. Воздух в этих местах прозрачен и свеж, перед глазами будут открываться величественные вершины, ледники, ущелья и необычные лавовые плато. Здесь же мы познакомимся с балкарцами — тюркоязычным народом, который живёт у подножия Эльбруса.
Первая остановка — в 7:30, в кафе, где можно попробовать сырники из свежего творога, хычины, горный чай и другие блюда. В 9:15 подъедем к Чегетской поляне (2100 м). Кресельная канатная дорога доставит желающих на высоту 3100 м (за доплату). Отсюда открываются великолепные виды на Эльбрус, гору Донгуз-Орун с ледником Семёрка и Баксанское ущелье.
В 11:30 направимся к поляне Азау — отсюда современная канатка поднимет нас на высоту 3847 метров уже на самом Эльбрусе. После посещения горы — обед в кафе с национальной кухней. К 15:00 отправимся к поляне Нарзанов, где бьют пять источников природной минеральной воды. Попробуем настоящую «богатырскую воду» прямо из-под земли. Сувенирные лавки на пути предложат чай из горных трав, изделия ручной работы и местные лакомства.
На обратном пути заглянем в ущелье Адыр-Суу — одно из самых фотогеничных мест региона, с крутыми стенами и фантастическими пейзажами. К 19:00 вернёмся в Пятигорск.
Чегемское ущелье и город Нальчик, горячие источники
В этот день в 8:00 отправимся в одно из самых живописных ущелий Кабардино-Балкарии — Чегемское. Именно его рельеф появлялся в фильмах «Дети капитана Гранта», «Земля Санникова» и «Война». Через 2 часа мы окажемся на дне мощного каньона, где отвесные скалы поднимаются на сотни метров вверх. В их очертаниях можно разглядеть «лицо Хозяина теснины», каменное «Грибное» образование, «Стопу Нарта» и знаменитую стену водопадов Суу-Аузу. Недалеко находится место, которое называют «где орлята учатся летать».
После в кафе можно будет попробовать хичины, шашлык, чай из горных трав. В 13:30 отправимся в Нальчик — столицу Кабардино-Балкарии. Это город в объятиях гор: они словно нависают над прямыми проспектами и зелёными кварталами. Мы увидим старые улицы, место, где стояла русская крепость, курортный район Долинск и гору Малую Кизиловку, на которой расположен ресторан в виде головы нартского героя Сосруко. По желанию — посетим фирменный магазин фабрики «Сладость» — тут можно купить фрукты в шоколаде и ароматный мармелад.
В 15:30 поедем к горячим источникам Гедуко — искупаемся и расслабимся. К 19:00 вернёмся в Пятигорск.
Гора Кольцо, «Чайный домик», водопады и прогулка по Кисловодску
В 9:00 — выселение из гостиницы и выезд. В 10:00 посетим гору Кольцо — природное каменное образование, окутанное легендами. Когда-то здесь загадывал желания Лермонтов, и вы тоже сможете это сделать.
В 11:00 приедем в «Чайный домик», созданный двумя карачаевскими семьями. Здесь проходят бесплатные дегустации чая из горных трав, варенья, урбеча, колбас. Желающие смогут покататься на лошадях или посетить «Дом Великана» и верёвочный парк.
Затем, поднявшись по вершинам гор выше 1000 м над уровнем моря, мы спустимся к каскаду водопадов на реке Аликоновке: Жемчужному, Змейке, Мельнице, Скрытому и Большому Медовому. Название связано с дикими пчёлами и медоносными полями, но у этого места есть и свои легенды, которые вы услышите. Здесь можно прокатиться на зиплайне над ущельем (за доплату).
Обед — в местном кафе. В меню: шорпа, карачаевские хичины, шашлык и др. . Далее направимся в Кисловодск. Посетим «Замок Коварства и Любви», любимое место дворянских пикников начала 20 века. Затем от крепости пройдём по Нижнему парку — части огромного Кисловодского парка, крупнейшего в Европе. Увидим мостик Дамский Каприз, Стеклянную струю, Зеркальный пруд, а дальше выйдем к Нарзанной галерее и Курортному бульвару. Вы узнаете, как здесь отдыхало «водяное общество» 19 века, почему курорт стал всероссийской здравницей, и увидите места съёмок фильма «Чебурашка».
Попробуем нарзан и отправимся в Пятигорск. Окончание тура в 18:00. Билеты можно брать на поезд из Кисловодска; в аэропорт Минеральных Вод мы организуем трансфер.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Работа аттестованного гида
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание
- Канатные дороги - 1100-3800 ₽
- Вход на горячие источники - 600 ₽
- Вход на Медовые водопады - 200 ₽
- 1-местное размещение - 15 000 ₽
- Внимание: стоимость тура на летние даты может увеличиться. Уточняйте у организатора