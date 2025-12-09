В этот день запланирован ранний выезд — в 6:30. Около 8:00 остановимся на завтрак в Усть-Джегуте (оплачивается дополнительно). Затем будем двигаться через казачьи станицы и при благоприятных условиях сделаем остановку у Красногорской башни начала 19 века — некогда она охраняла важную переправу через Кубань.

К 9:30 поднимемся по ступеням на гору Мцешта, где увидим знаменитый Лик Христа. Затем отправимся к храмовым комплексам 10 века, расположенным на территории древнего Нижнеархызского городища. Перед вами предстанет история аланов — одного из самых известных народов Кавказа. Тысячелетние стены храмов производят сильнейшее впечатление, и вспоминаются строки Лермонтова; «Так храм оставленный — всё храм, кумир поверженный — всё Бог!». Один из храмов действует и сегодня — здесь можно будет набрать святой воды, оставить записки и поставить свечи.

Высоко над городищем расположена обсерватория Академии наук, а неподалёку — огромный радиотелескоп РАТАН-600. Мы не посещаем обсерваторию, но вы узнаете о ней всё самое интересное. В Архызе древность соседствует с большой наукой.

К 12:30 прибудем в посёлок Романтик — горный курорт, который называют «второй Красной Поляной». Здесь — восемь разных подъёмников, множество трасс, парк с альпаками, высокогорные качели, тюбинг и другие развлечения. В течение 3,5 часов мы поднимемся на гору Рицепшта (южный склон) и на хребет Абишира-Ахуба (северный склон), наслаждаясь панорамами.

В 16:00 отправимся в Пятигорск, а через 2 часа заедем в посёлок Кавказский на горячие источники «Жемчужина Кавказа». 5 бассейнов с минеральной водой разной температуры и хаммам — идеальное расслабление после насыщенного дня. В 19:30 — выезд в Пятигорск, около 20:30 — прибытие в гостиницу и свободное время.