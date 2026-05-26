Мы побываем у озера Кара-Кёль и полюбуемся Белыми водопадами, вдоволь надышимся
Описание тура
Организационные детали
Одежда и обувь:
• Тёплые вещи и верхняя одежда (на флисе, непродуваемая ветровка).
• Удобная повседневная одежда (футболка, штаны, толстовка).
• Головной убор.
• Удобная обувь (кроссовки, ботинки).
• Тапочки, шлёпки для дома/гостиницы.
• Купальник, резиновые тапочки и полотенце для посещения бассейна.
Программа тура по дням
Тебердинский заповедник, озеро Кара-Кёль и река Уллу-Муруджу
Встреча состоится в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего отправимся в Черкесск. По дороге пообедаем, а затем продолжим путь в сторону Теберды и Домбая. Заедем к Красногорскому нарзану, где сможем попробовать воду, известную своими целебными свойствами.
Посетим Тебердинский заповедник или выберем другую интересную локацию — прогулку к подвесному мосту и по хвойному лесу. Далее направимся к Кара-Кёль — Чёрному озеру, а также к реке Уллу-Муруджу.
Домбай и отдых на горнолыжном курорте
В этот день нас ждёт живописный Домбай. Погуляем по уютным улочкам курорта и попробуем блюда национальной кухни. По желанию состоится подъём по канатной дороге на высоту 3168 метров над уровнем моря. Сверху откроются панорамные виды на горные вершины, где можно будет сделать остановку и выпить чашку горячего чая.
Для любителей активного отдыха будет возможность покататься на лыжах, санках и ватрушках. Советуем пройтись по местному рынку, чтобы приобрести изделия ручной работы и сувениры от местных мастеров. Вечером поужинаем.
Нижне-Архызское городище, на джипах к Белым водопадам и вечер у костра
После завтрака отправимся в Архыз. Путешествие начнётся с посещения Нижне-Архызского городища — уникального археологического памятника 10–12 веков, сохранившего следы аланского поселения. Здесь удастся ближе познакомиться с историей региона и увидеть объекты, имеющие большую культурную ценность.
Пообедаем в кафе и отправимся на джипах к Белым водопадам. Мы доберёмся до труднодоступных мест и увидим мощные горные потоки.
Поужинаем и соберёмся у костра — в спокойной обстановке можно будет обсудить увиденное за день и отдохнуть, наслаждаясь атмосферой.
Горнолыжный курорт «Романтик»
Начнём день с вкусного завтрака, после которого поедем в село Романтик. Здесь можно погулять и сделать множество красивых снимков. На обед заедем в уютное кафе, где будет возможность попробовать традиционные хычины — одно из знаковых блюд местной кухни.
Программа после зависит от вашего желания. Можно будет подняться по канатной дороге и покататься на ватрушках, лыжах или коньках. Альтернативным вариантом станет прогулка по местному рынку. Каждый сможет выбрать подходящий формат отдыха и провести время в комфортном для себя ритме.
Конная прогулка, отдых в термах и завершение
В последний день прокатимся на лошадях по живописным окрестностям, наслаждаясь горными пейзажами и свежим воздухом. Затем вас ждёт релакс в термах, купание займёт 1,5 часа.
На этом поездка завершится. После — трансфер в аэропорт, на ж/д вокзал или в отель.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|61 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Посещение термального источника
- Конная прогулка
- Экскурсия на квадроциклах
- Все экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
- Проживание
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Билеты на канатные дороги
- Катание на лыжах, тюбингах, санках или катке