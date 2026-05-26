Приключение в горах Домбая и Архыза в мини-группе: прогулки, джипинг, катание верхом

Посетить Тебердинский заповедник, понежиться в термах, посидеть у костра и увидеть древнее городище
В нашу поездку включено вкусное питание с блюдами национальной кухни и море эмоций, впечатлений и лучших локаций для ваших кадров.

Мы побываем у озера Кара-Кёль и полюбуемся Белыми водопадами, вдоволь надышимся
свежим воздухом, смешанным с хвойными ароматами, промчимся по горным дорогам на джипе и прогуляемся по живописным долинам на лошадях.

А ещё устроим уютные посиделки у костра, расслабимся в термах и посетим Нижне-Архызское городище 10–12 веков.

Один день проведём на горнолыжном курорте, где желающие смогут покататься на ватрушках, лыжах, сноуборде или коньках.

Описание тура

Организационные детали

Одежда и обувь:

• Тёплые вещи и верхняя одежда (на флисе, непродуваемая ветровка).

• Удобная повседневная одежда (футболка, штаны, толстовка).

• Головной убор.

• Удобная обувь (кроссовки, ботинки).

• Тапочки, шлёпки для дома/гостиницы.

• Купальник, резиновые тапочки и полотенце для посещения бассейна.

Программа тура по дням

1 день

Тебердинский заповедник, озеро Кара-Кёль и река Уллу-Муруджу

Встреча состоится в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего отправимся в Черкесск. По дороге пообедаем, а затем продолжим путь в сторону Теберды и Домбая. Заедем к Красногорскому нарзану, где сможем попробовать воду, известную своими целебными свойствами.

Посетим Тебердинский заповедник или выберем другую интересную локацию — прогулку к подвесному мосту и по хвойному лесу. Далее направимся к Кара-Кёль — Чёрному озеру, а также к реке Уллу-Муруджу.

2 день

Домбай и отдых на горнолыжном курорте

В этот день нас ждёт живописный Домбай. Погуляем по уютным улочкам курорта и попробуем блюда национальной кухни. По желанию состоится подъём по канатной дороге на высоту 3168 метров над уровнем моря. Сверху откроются панорамные виды на горные вершины, где можно будет сделать остановку и выпить чашку горячего чая.

Для любителей активного отдыха будет возможность покататься на лыжах, санках и ватрушках. Советуем пройтись по местному рынку, чтобы приобрести изделия ручной работы и сувениры от местных мастеров. Вечером поужинаем.

3 день

Нижне-Архызское городище, на джипах к Белым водопадам и вечер у костра

После завтрака отправимся в Архыз. Путешествие начнётся с посещения Нижне-Архызского городища — уникального археологического памятника 10–12 веков, сохранившего следы аланского поселения. Здесь удастся ближе познакомиться с историей региона и увидеть объекты, имеющие большую культурную ценность.

Пообедаем в кафе и отправимся на джипах к Белым водопадам. Мы доберёмся до труднодоступных мест и увидим мощные горные потоки.

Поужинаем и соберёмся у костра — в спокойной обстановке можно будет обсудить увиденное за день и отдохнуть, наслаждаясь атмосферой.

4 день

Горнолыжный курорт «Романтик»

Начнём день с вкусного завтрака, после которого поедем в село Романтик. Здесь можно погулять и сделать множество красивых снимков. На обед заедем в уютное кафе, где будет возможность попробовать традиционные хычины — одно из знаковых блюд местной кухни.

Программа после зависит от вашего желания. Можно будет подняться по канатной дороге и покататься на ватрушках, лыжах или коньках. Альтернативным вариантом станет прогулка по местному рынку. Каждый сможет выбрать подходящий формат отдыха и провести время в комфортном для себя ритме.

5 день

Конная прогулка, отдых в термах и завершение

В последний день прокатимся на лошадях по живописным окрестностям, наслаждаясь горными пейзажами и свежим воздухом. Затем вас ждёт релакс в термах, купание займёт 1,5 часа.

На этом поездка завершится. После — трансфер в аэропорт, на ж/д вокзал или в отель.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник61 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Посещение термального источника
  • Конная прогулка
  • Экскурсия на квадроциклах
  • Все экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Билеты на канатные дороги
  • Катание на лыжах, тюбингах, санках или катке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, 10:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амина
Амина — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 31 туриста
Наша компания существует недавно и только начинает развиваться, но ставит перед собой великие цели. Мы хотим показать вам всю красоту Кавказа — величественные горы и самые атмосферные уголки с открыточными
видами: Эльбрус, Домбай, Архыз, Бермамыт, Джилы-Су, Худесский лабиринт и многие другие. Мы организуем авторские путешествия с трёхразовым питанием кавказскими блюдами и разнообразными активностями — катанием на лошадях, пешими прогулками, джипингом. С радостью ждём вас в гости и надеемся, что вы захотите возвращаться к нам снова и снова!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

