Снежное царство Приэльбрусья: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Полежать на Эльбрусе, попробовать хычины и увидеть обледеневший водопад-гигант
Зимнее Приэльбрусье порадует нас сверкающими на солнце остроконечными пиками, заснеженным сосновым лесом и мягкими сугробами, в которых мы обязательно поваляемся на склонах Эльбруса и Чегета. С детским восторгом полюбуемся 70-метровым
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водопадом Азау и панорамами вершин. Попробуем целебный нарзан, кавказские хычины, горный чай и обновимся в термальных источниках. Поднимемся по канатной дороге на высоту 3850 метров — совсем близко к двуглавому пятитысячнику. Маршрут лёгкий и подходит новичкам и детям.

Снежное царство Приэльбрусья: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Снежное царство Приэльбрусья: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Снежное царство Приэльбрусья: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.

Проживание. В посёлке Терскол в гостинице «Седьмой регион» в 2-3-местных номерах с ванной комнатой или в аналогичной. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Есть фен, термопот и Wi-Fi. За дополнительную плату можно воспользоваться прачечной, поиграть в бильярд и настольный теннис. В посёлке есть продуктовые магазины, аптека, отделение почты, банкоматы, кафе.

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и обеды во время треккинга в виде пикников (2-й, 4-й дни). Дополнительно оплачиваются остальные обеды и все ужины. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит новичкам и детям от 6 лет. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 20 до 500 метров. Это, примерно, как подъём на 7-160 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь.
Общий километраж — 49,6 км.

Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн») постоянно. «Теле2» отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и Баксанское ущелье

Встречаемся в Минеральных Водах и едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.

По пути остановимся понежиться в горячих источниках в комплексе «Гедуко», искупаемся в термальной воде, снимем стресс и зарядимся энергией. Купальные принадлежности необходимо взять с собой сразу в автобус. Пообедаем в кафе.

Ближайшую неделю будем жить среди гор в посёлке Терскол на высоте 2180 метров над уровнем моря.

Термальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущелье
2 день

Адыл-Су и Кашкаташ

Пройдём 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность 6-7 часов.

Сегодня посетим одно из живописнейших ущелий Приэльбрусья — Адыл-Су. Его украшает одноимённая изумрудная река. Прогуляемся по заснеженным тропам в сосновом лесу и найдём красный барбарис. Полюбуемся остроконечными вершинами ущелья Ирик-Чат и ледником Кашкаташ, длина которого достигает 6 км, а высота более 1000 метров!

Адыл-Су и КашкаташАдыл-Су и КашкаташАдыл-Су и КашкаташАдыл-Су и КашкаташАдыл-Су и КашкаташАдыл-Су и Кашкаташ
3 день

Где живут облака - на гору Чегет

Пройдём всего 4 км. Продолжительность 6-7 часов.

Сегодня поднимемся на высоту 3045 метров над уровнем моря на гору Чегет. Сами наберём лишь 45 м высоты. Будем расслабленно болтать ножками на канатной дороге и восхищаться видами со всех сторон. Но сначала прогуляемся по экотропе через сосновый лес, ведущей на поляну Чегет.

Перед нами откроется панорама на Главный Кавказский хребет с вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутай, ледник «Семёрка». Внизу увидим ледниковое озеро. А с другой стороны — главную гору Кавказа Эльбрус. Нагуляемся, нафотографируемся, встретим заоблачное кафе «Ай» с панорамными окнами. Спустимся по канатной дороге обратно прямо к сувенирному рынку. Сможем выбрать подарки себе и домой.

Где живут облака - на гору ЧегетГде живут облака - на гору ЧегетГде живут облака - на гору ЧегетГде живут облака - на гору ЧегетГде живут облака - на гору ЧегетГде живут облака - на гору ЧегетГде живут облака - на гору ЧегетГде живут облака - на гору Чегет
4 день

Ущелье реки Терскол

Пройдём 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность 6 часов.

Просыпаемся, улыбаемся, видим из окна горы, сытно завтракаем и отправляемся к белоснежному леднику Терскол, длина которого 7 км.

Идём по тропинке среди соснового леса в ущелье Терскол вдоль реки. Оборачиваемся и видим Главный Кавказский хребет и ледник «Семёрка». Несколько раз минуем мостики, встретим каменные туры и выйдем к живописному заледеневшему водопаду. Выберем красивую стоянку для обеда-пикника, отдохнём и к вечеру вернёмся в гостиницу.

Ущелье реки ТерсколУщелье реки ТерсколУщелье реки ТерсколУщелье реки ТерсколУщелье реки ТерсколУщелье реки ТерсколУщелье реки Терскол
5 день

Водопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 м

Пройдём 7,6 км, перепад высот 2180-2380 м, подъём по канатной дороге до 3850 м, продолжительность 6-7 часов.

Позавтракав, отправляемся к горе Эльбрус. Дойдём до канатной дороги, по пути зайдём полюбоваться гигантом-водопадом Азау и на рынок. Затем запрыгнем в закрытые кабинки и насладимся открывающимися видами. Быстро окажемся на высоте 3850 метров над уровнем моря, совсем близко к двум вершинам Эльбруса. Но восхождение оставим на следующий раз. Увидим гостиницу для альпинистов «Приют одиннадцати», прогуляемся, поиграем в снежки, сделаем эффектные фотографии. Рассмотрим главные вершины Приэльбрусья — гору Чегет, Шхельда и Ушба. Найдём горы Грузии, Безенгийскую стену и Уллу-Тау. Весело и безопасно прокатимся на туристических сидушках, они же подпопники, по снежным горкам.

Водопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 м
6 день

Поляна нарзанов и отъезд

Пройдём 12,6 км, перепад высот 2180-1960-2180 м, продолжительность 4-5 часов.

Встретим последнее наше утро в горах в этом путешествии сытным завтраком и прогуляемся к Поляне нарзанов, где попробуем знаменитый напиток с большим содержанием железа. Наберём с собой нарзан в дорогу. После 16:00 будем в Минеральных Водах.

Поляна нарзанов и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание
  • 2-разовое питание
  • Групповая аптечка
  • Экологические сборы в национальном парке «Приэльбрусье»
  • Входные билеты на термальные источники
  • Билеты на канатную дорогу на Чегет
  • Билеты на канатную дорогу на Эльбрус
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Остальные обеды и все ужины - от 600 рублей в кафе или самостоятельное приготовление на кухне гостиницы
  • 1-местное размещение - доплата 18 000 рублей за весь тур
  • Страховка (не обязательно)
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 12:30
Завершение: Минеральные Воды, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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