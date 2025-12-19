Своей компанией в Домбай: тур на джипах по главным местам и обучение катанию с инструктором
Прогуляться к Мариинскому водопаду, покататься на лыжах или сноуборде и увидеть Эльбрус
Приглашаем вас в индивидуальное путешествие по удивительному уголку Кавказа.
Домбай поразит пейзажами, даст возможность прикоснуться к древности и просто отдохнуть душой и телом, вдыхая свежий горный воздух.
Мы покажем вам Сентинский храм
10 века и причудливые пещеры из пористого песчаника, напоминающие структуру сыра.
Встретим закат на перевале Гумбаши — если повезёт, в ясную погоду будем любоваться заходящим за вершину Эльбруса солнцем. Поднимемся на высоту 3200 метров — на вершину Мусса-Ачитауры. Здесь вас ждёт занятие с инструктором в мини-группе — вы поучитесь кататься на лыжах или сноубордах.
А если желания осваивать горнолыжный спорт не будет, можно будет просто промчаться с горок на ватрушках и сделать красивые снимки на фоне снежных хребтов.
Описание тура
Организационные детали
Необходимо взять в путешествие одежду для горнолыжного отдыха (можно взять в аренду в пункте проката за доп. плату)
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Домбай и приветственный ужин с блюдами кавказской кухни
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод или в другом городе КМВ и отправимся в Домбай с короткими фотоостановками на красивейших смотровых площадках по пути.
По прибытии — заселение в отель и отдых. Для желающих будет возможность посетить спа-комплекс отеля: расслабиться в банях и поплавать в подогреваемом бассейне с панорамным видом на величественные горные вершины.
Вечером состоится приветственный ужин из блюд кавказской кухни, а завершим день прогулкой по вечернему Домбаю.
2 день
Сентинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и закат на перевале Гумбаши
Утром отправимся на экскурсию на внедорожниках к древнему Сентинскому храму 10 века. Здесь, на краю скалы, можно прикоснуться к следам древней цивилизации и насладиться завораживающими панорамами горных вершин, уходящих в облака.
Далее маршрут приведёт к Сырным пещерам из пористого песчаника, чьи стенки и своды испещрены отверстиями, напоминающими структуру сыра.
Прогуляемся к Мариинскому водопаду, а завершим день на перевале Гумбаши, на высоте более 2000 метров. В ясную погоду отсюда открывается вид на Эльбрус, над которым медленно опускается солнце.
3 день
Подъём на Мусса-Ачитару, урок катания на лыжах или сноуборде и завершение тура
Поднимемся по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара, расположенную на высоте около 3200 метров. С верхней станции открываются головокружительные панорамы ущелий, горных хребтов и снежных пиков.
Затем можно будет прокатиться на ватрушках или пройти первый урок катания на сноуборде либо лыжах в мини-группе с инструктором.
Пообедаем с видом на бескрайние вершины. К вечеру доставим вас до аэропорта Минеральных Вод или в выбранный вами город КМВ.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
43 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и 1 ужин
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 10:00. Возможен трансфер из других городов КМВ
Завершение: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 19:00. Возможен трансфер до других городов КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Наша компания – ваш надёжный гид по живописным уголкам Северного Кавказа! Мы организуем премиальные туры в Домбай и Архыз с размещением в собственных люксовых апартаментах и вкусным питанием в нашем
кафе с аутентичной кавказской кухней.
Почему выбирают нас?
✔ Наши гиды – местные эксперты, живущие и работающие в регионе много лет, знающие каждую тропу, лучшие виды и скрытые от путешественников места.
✔ Комфорт класса люкс и премиум – ваше проживание в просторных апартаментах с современным ремонтом и всеми удобствами.
✔ Вкус Кавказа – в нашем кафе вас ждут настоящие горские блюда: хычины, шашлык, хаш и другие деликатесы.
✔ Индивидуальный подход – подберем тур под ваши интересы: трекинг, горные лыжи, экскурсии к древним храмам или релакс среди природы.
✔ Безопасность и забота – помогаем с трансферами, снаряжением и советами, чтобы ваш отдых был идеальным.
Мы любим Кавказ и хотим показать его вам таким, каким знаем сами – величественным, гостеприимным и незабываемым.