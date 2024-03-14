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Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
5 июля в 07:00
12 июля в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ущелья и горы Архыза и Домбая: от древних аланских храмов до звёздного неба в обсерватории
Совершить экзотический подъём на «банане» и насладиться первозданной природой Карачаево-Черкесии
Начало: Минеральные Воды, аэропорт
18 дек в 08:00
25 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина14 марта 2024О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Туры на 23 февраля»
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