Удивительная, неповторимая, знаменитая на всю нашу страну древняя дорога на Смоленскую землю обросла замечательными зданиями, любопытными легендами, переплетением человеческих судеб.

Арбат - это сосредоточие нашей исторической памяти, гордости за наше Отечество.

Ах, Арбат… Арбат: вот ведь - совсем небольшая московская улочка с уходящим вглубь веков и так и не разгаданным названием… Но как же много связано с ней - не только сугубо местная, московская, но действительно – вся наша общая, российская история- эхом отзывается на арбатских мостовых, домах, переулочках, двориках! Пушкин, Суворов, Цветаева, Окуджава, Тропинин, императрица Елизавета Петровна – имена, имена, имена…. И за каждым именем - история. История Арбата - это действительно летопись нашей страны!

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