Удивительная, неповторимая, знаменитая на всю нашу страну древняя дорога на Смоленскую землю обросла...

4.9
18 отзывов
Удивительная, неповторимая, знаменитая на всю нашу страну древняя дорога на Смоленскую землю обросла замечательными легендами, любопытными зданиями, переплетением человеческих судеб.

Арбат — это сосредоточие нашей исторической памяти, гордости за наше Отечество.

В совсем небольшой московской улочке, с уходящим вглубь веков и так и не разгаданным названием, связана вся наша общая, российская история.

Она эхом отзывается на арбатских мостовых, домах, переулочках, двориках! По которым я и предлагаю вам прогуляться.

Так что вперёд за нами, Человек Любопытствующий! Нас ждёт Арбат!
Арбат, любовь моя
Арбат, любовь моя
Арбат, любовь моя
Арбат, любовь моя
Арбат, любовь моя
Арбат, любовь моя
Арбат, любовь моя

Что вы увидите 🤩

  • Особняк Арсения Морозова
  • Историческое здание ресторана "Прага"
  • Дом, в котором жил последние годы Гоголь
  • Бывший роддом имени Грауэрмана
  • Спасо-хаус
  • Театр имени Е. Б. Вахтангова
  • Музей Пушкина
  • Дом Мельникова
  • Магазин, в котором безобразничали кот Бегемот и Коровьев
  • Дом Моссельпрома
Удивительная, неповторимая, знаменитая на всю нашу страну древняя дорога на Смоленскую землю обросла замечательными зданиями, любопытными легендами, переплетением человеческих судеб.
Арбат - это сосредоточие нашей исторической памяти, гордости за наше Отечество.
Ах, Арбат… Арбат: вот ведь - совсем небольшая московская улочка с уходящим вглубь веков и так и не разгаданным названием… Но как же много связано с ней - не только сугубо местная, московская, но действительно – вся наша общая, российская история- эхом отзывается на арбатских мостовых, домах, переулочках, двориках! Пушкин, Суворов, Цветаева, Окуджава, Тропинин, императрица Елизавета Петровна – имена, имена, имена…. И за каждым именем - история. История Арбата - это действительно летопись нашей страны!

Вы узнаете:

  • О роскошном особняке Арсения Морозова и почему Лев Толстой назвал владельца этого дома "глупым и ненужным человеком".
  • О музее–квартире Пушкина на Арбате.
  • Кто придумал торт «Птичье молоко».
  • В каком доме Гоголь сжег второй том Мертвых душ
  • Где венчались граф Николай Шереметьев и крепостная актриса Прасковья Жемчугова
  • Об архитектурном шедевре - знаменитом доме Мельникова
  • В каком гастрономе безобразничали кот Бегемот и Коровьев
  • А ещё, нас ожидает своеобразный рисованный квест по героям произведений Михаила Булгакова.

Цены на экскурсию

Для группы 6-10 человекДля группы 3-5 человекДля группы 1-2 человекДля группы 11-50 человек
Стандартный билет
5 000 ₽
4 000 ₽
3 000 ₽
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка с экскурсоводом по заявленному маршруту
  • Посещение бесплатных достопримечательностей
Что не входит
  • Посещение платных объектов
Где начинаем и завершаем
Начало: м. Арбатская (синей) линии, на улице у выхода №8.
Завершение: ст. метро Смоленская
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, кроме пятницы- с 15-30 и позднее; в пятницу- в 11-12 ч.
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

каждый день, кроме пятницы- с 15-30 и позднее; в пятницу- в 11-12 ч.

Андрей А.
Андрей А.
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