Удивительная, неповторимая, знаменитая на всю нашу страну древняя дорога на Смоленскую землю обросла замечательными зданиями, любопытными легендами, переплетением человеческих судеб.
Арбат - это сосредоточие нашей исторической памяти, гордости за наше Отечество.
Ах, Арбат… Арбат: вот ведь - совсем небольшая московская улочка с уходящим вглубь веков и так и не разгаданным названием… Но как же много связано с ней - не только сугубо местная, московская, но действительно – вся наша общая, российская история- эхом отзывается на арбатских мостовых, домах, переулочках, двориках! Пушкин, Суворов, Цветаева, Окуджава, Тропинин, императрица Елизавета Петровна – имена, имена, имена…. И за каждым именем - история. История Арбата - это действительно летопись нашей страны!
Вы узнаете:
- О роскошном особняке Арсения Морозова и почему Лев Толстой назвал владельца этого дома "глупым и ненужным человеком".
- О музее–квартире Пушкина на Арбате.
- Кто придумал торт «Птичье молоко».
- В каком доме Гоголь сжег второй том Мертвых душ
- Где венчались граф Николай Шереметьев и крепостная актриса Прасковья Жемчугова
- Об архитектурном шедевре - знаменитом доме Мельникова
- В каком гастрономе безобразничали кот Бегемот и Коровьев
- А ещё, нас ожидает своеобразный рисованный квест по героям произведений Михаила Булгакова.