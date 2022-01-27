Автотур в окрестности Ржева

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Автотур в окрестности Ржева
Автотур в окрестности Ржева
Автотур в окрестности Ржева
Автотур в окрестности Ржева
Автотур в окрестности Ржева

Что вы можете увидеть 🤩

  • Усадьба Степановское – Волосово
  • Мемориал советскому солдату
Друзья, предлагаем вам увлекательное автопутешествие!
Автотур по окрестностям Ржева - это отличная возможность получить массу впечатлений за 1 день!
Совместим прогулку по «дворянскому гнезду» XVI века и осмотр грандиозного мемориального комплекса в память событий 1941-1945 гг.
Вы сможете окунуться в атмосферу русской усадебной жизни, насладиться классицизмом архитектуры и богатыми пейзажами парка.
Вторая часть путешествия - новый, открытый в 2020 году, Мемориал и музей советскому солдату.
Интересно будет всем! Туристам и путешественникам, любителям военной и гражданской истории, ценителям природы и охотникам за фотографиями!
Начало поездки: г. Москва, ст. метро «Улица 1905 года»
Усадьба Степановское – Волосово
Мемориал советскому солдату
Трансфер из Москвы и обратно входит в стоимость.
Более детальный осмотр достопримечательностей – по Вашему желанию.
Сезон путешествий уже отрыт!
Не упустите возможность попасть на наш тур!
Бронируйте места прямо сейчас, и мы укажем точное место встречи.
Усадьба Степановское – Волосово

Вотчина князей Куракиных с XVI в.

Некоторые источники дают информацию, что именно князья Куракины послужили прототипом Курагиных в «Войне и мире» Л. Н. Толстого (один из главных героев, Пьер Безухов был женат на распутнице Элен Курагиной).
Пик застройки усадьбы пришелся на позапрошлый век: был достроен барский дом, во дворе установлены декоративные обелиски, организован «городок» с театром и каланчой, построен деревянный увеселительный «готический замок». Позже - домовая церковь Бориса и Глеба. Впоследствии потешные строения и слободу сломали, разбив на их месте фруктовый сад.
После революции 1917 года княжеский архив, библиотека, коллекции картин и минералов были национализированы, а по факту – уничтожены или расхищены, и только часть из них попала в музеи.
В восстановленных после ВОВ зданиях до 90х гг. размещалась психиатрическая лечебница.
В настоящее время, благодаря российскому меценатству, на месте заброшенного поместья, обгоревших руин, зарослей леса и заболоченной реки практически полностью и достоверно восстановлена территория и постройки усадьбы.
Сейчас это - фантастическое место с красивейшим парком, реконструированной архитектурой и интерьерами, действующим музеем.
Дворец, фазанник, конюшня, беседки, Венецианский мостик, вековые деревья, пруд, по которому можно покататься в гондоле, каретные прогулки по парку и сам парк не оставят равнодушными никого!

Мемориал советскому солдату

Во время ВОВ, за 17 месяцев немецкой оккупации, Ржев был разрушен до основания.
Из почти сорокатысячного населения города и области выжило только 362 человека.
В памяти советского солдата и советских граждан Ржевская дуга осталась «ржевской мясорубкой».
«Мы наступали по трупным полям. В ходе боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти», - писал один из участников тех событий.
С 1942 по 1943 год на Ржевском выступе были проведены несколько наступательных операций советских войск Западного и Калининского фронтов против гитлеровской группы армий «Центр».
… Величественная 25тиметровая фигура советского воина «парит» над землей, поддерживаемая стаей застывших в полёте журавлей – как символ непобедимости русского народа. Как символ мира во всем мире.
Создание мемориала – это общественная инициатива, строительство велось на народные пожертвования.
Мемориальный комплекс имеет световое и звуковое оформление. Работает музейный павильон со стеклянным полом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Москвы и обратно. Посещение достопримечательностей.
Что не входит
  • Кафе
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
ул красная пресня д 23
Когда и сколько длится
Когда: по выходным в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по выходным в 9:00

Отзывы от туристов

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