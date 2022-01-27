Что вы можете увидеть 🤩

Друзья, предлагаем вам увлекательное автопутешествие!

Автотур по окрестностям Ржева - это отличная возможность получить массу впечатлений за 1 день!

Совместим прогулку по «дворянскому гнезду» XVI века и осмотр грандиозного мемориального комплекса в память событий 1941-1945 гг.

Вы сможете окунуться в атмосферу русской усадебной жизни, насладиться классицизмом архитектуры и богатыми пейзажами парка.

Вторая часть путешествия - новый, открытый в 2020 году, Мемориал и музей советскому солдату.

Интересно будет всем! Туристам и путешественникам, любителям военной и гражданской истории, ценителям природы и охотникам за фотографиями!

Начало поездки: г. Москва, ст. метро «Улица 1905 года»

Усадьба Степановское – Волосово

Мемориал советскому солдату

Трансфер из Москвы и обратно входит в стоимость.

Более детальный осмотр достопримечательностей – по Вашему желанию.

Сезон путешествий уже отрыт!

Не упустите возможность попасть на наш тур!

Бронируйте места прямо сейчас, и мы укажем точное место встречи.

Усадьба Степановское – Волосово

Вотчина князей Куракиных с XVI в.

Некоторые источники дают информацию, что именно князья Куракины послужили прототипом Курагиных в «Войне и мире» Л. Н. Толстого (один из главных героев, Пьер Безухов был женат на распутнице Элен Курагиной).

Пик застройки усадьбы пришелся на позапрошлый век: был достроен барский дом, во дворе установлены декоративные обелиски, организован «городок» с театром и каланчой, построен деревянный увеселительный «готический замок». Позже - домовая церковь Бориса и Глеба. Впоследствии потешные строения и слободу сломали, разбив на их месте фруктовый сад.

После революции 1917 года княжеский архив, библиотека, коллекции картин и минералов были национализированы, а по факту – уничтожены или расхищены, и только часть из них попала в музеи.

В восстановленных после ВОВ зданиях до 90х гг. размещалась психиатрическая лечебница.

В настоящее время, благодаря российскому меценатству, на месте заброшенного поместья, обгоревших руин, зарослей леса и заболоченной реки практически полностью и достоверно восстановлена территория и постройки усадьбы.

Сейчас это - фантастическое место с красивейшим парком, реконструированной архитектурой и интерьерами, действующим музеем.

Дворец, фазанник, конюшня, беседки, Венецианский мостик, вековые деревья, пруд, по которому можно покататься в гондоле, каретные прогулки по парку и сам парк не оставят равнодушными никого!

Мемориал советскому солдату

Во время ВОВ, за 17 месяцев немецкой оккупации, Ржев был разрушен до основания.

Из почти сорокатысячного населения города и области выжило только 362 человека.

В памяти советского солдата и советских граждан Ржевская дуга осталась «ржевской мясорубкой».

«Мы наступали по трупным полям. В ходе боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти», - писал один из участников тех событий.

С 1942 по 1943 год на Ржевском выступе были проведены несколько наступательных операций советских войск Западного и Калининского фронтов против гитлеровской группы армий «Центр».

… Величественная 25тиметровая фигура советского воина «парит» над землей, поддерживаемая стаей застывших в полёте журавлей – как символ непобедимости русского народа. Как символ мира во всем мире.

Создание мемориала – это общественная инициатива, строительство велось на народные пожертвования.

Мемориальный комплекс имеет световое и звуковое оформление. Работает музейный павильон со стеклянным полом.