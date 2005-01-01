Виктория – Гид из Москвы

Хочешь не выезжая за пределы столицы ⭐️ побывать на островах Японии? Если ты любопытный путешественник, если ты хочешь узнать цену самурайского меча и вес лепестков сакуры, то пора отправляться в путешествие на гору Фудзи.



Дети любят яркие истории 📖, красивые 🤩 экспонаты, театрализованный формат, фокусы и волшебные штучки.