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Детская театрализованная экскурсия-квест по музею «В гостях у самурая»

Виктория
Виктория – Гид из Москвы
Хочешь не выезжая за пределы столицы ⭐️ побывать на островах Японии? Если ты любопытный путешественник, если ты хочешь узнать цену самурайского меча и вес лепестков сакуры, то пора отправляться в путешествие на гору Фудзи.

Дети любят яркие истории 📖, красивые 🤩 экспонаты, театрализованный формат, фокусы и волшебные штучки.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 690 ₽ за человека

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Детская театрализованная экскурсия-квест по музею «В гостях у самурая»
Детская театрализованная экскурсия-квест по музею «В гостях у самурая»

Что вы увидите

  • Японские залы государственного музея Востока
Детская театрализованная экскурсия-квест по японским залам музея Востока
  • В музее Востока оживёт японская кукла, заброшенная в сундук.
  • Она покажет и расскажет о национальных особенностях, о далёких островах со своей культурой, о замысловатых сказках, мифах, драконах, фениксах, орлах, о цветочной магии, о японском театре и о самураях.
  • Дети найдут самые красивые 🤩 экспонаты музея, путь к театральному балаганчику по японским монетам, пробудят в себе жажду знаний и получат памятные подарки из священных камней Востока.
Что входит
  • Экскурсия-квест
  • Входные билеты
  • Подарки из натуральных камней
Что не входит
  • Стоимость входного билета в музей для взрослых (300 руб)
  • Трансфер до музея и обратно
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Никитский бульвар, 12А
Детская театрализованная экскурсия-квест по музею «В гостях у самурая»
Детская театрализованная экскурсия-квест по музею «В гостях у самурая»
Детская театрализованная экскурсия-квест по музею «В гостях у самурая»
Детская театрализованная экскурсия-квест по музею «В гостях у самурая»

Выберите день для проведения квеста

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория
Виктория
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