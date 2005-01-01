Что вы увидите
- Японские залы государственного музея Востока
Детская театрализованная экскурсия-квест по японским залам музея Востока
- В музее Востока оживёт японская кукла, заброшенная в сундук.
- Она покажет и расскажет о национальных особенностях, о далёких островах со своей культурой, о замысловатых сказках, мифах, драконах, фениксах, орлах, о цветочной магии, о японском театре и о самураях.
- Дети найдут самые красивые 🤩 экспонаты музея, путь к театральному балаганчику по японским монетам, пробудят в себе жажду знаний и получат памятные подарки из священных камней Востока.
Что входит
- Экскурсия-квест
- Входные билеты
- Подарки из натуральных камней
Что не входит
- Стоимость входного билета в музей для взрослых (300 руб)
- Трансфер до музея и обратно
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Никитский бульвар, 12А
Выберите день для проведения квеста
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория
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