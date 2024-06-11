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Пушкинская площадь, Тверской бульвар и их окрестности нечасто встречаются в экскурсионных маршрутах для детей. А зря! Эти места хранят много загадок и идеально подходят для квеста.



Вы пройдёте по следам великого русского поэта — да не просто так, а с красочным путеводителем и экскурсоводом за компанию! «Навестите» друзей и знакомых Пушкина, разгадаете шифр и получите призы.