Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»

В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его
Пушкинская площадь, Тверской бульвар и их окрестности нечасто встречаются в экскурсионных маршрутах для детей. А зря! Эти места хранят много загадок и идеально подходят для квеста.

Вы пройдёте по следам великого русского поэта — да не просто так, а с красочным путеводителем и экскурсоводом за компанию! «Навестите» друзей и знакомых Пушкина, разгадаете шифр и получите призы.
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Квест предназначен для самостоятельного прохождения с использованием путеводителя. Экскурсовод будет дополнять увиденное, но не подсказывать движение.

Что будет на маршруте:

  • Более 15 заданий на внимательность, логику и память
  • Красочный путеводитель с вопросами
  • Новые знания о великом поэте и его окружении
  • История домов и улиц, адаптированная под детей
  • Гаджеты, только чтобы воспользоваться картой
  • Весёлая компания единомышленников
  • Никаких душных помещений — только свежий воздух
  • Призы и грамоты за участие, а также яркие впечатления

Дети увидят как известные достопримечательности, так и скрытые от глаз городские детали:

  • Бронзовый памятник Пушкину — первый в Москве памятник негосударственному деятелю
  • Древнюю Тверскую улицу — «Тверь — в Москву дверь» — самую главную улицу столицы
  • Здание Мэрии — бывший дом генерал-губернаторов Москвы по проекту известного архитектора Казакова
  • Вознесенский переулок, названный в честь старинного храма Вознесения Господня на Большой Никитской. Храм мы тоже увидим.
  • Леонтьевский переулок, известный и зданием театра, в котором смотрел представление Наполеон, и бывшей типографией Мамонтова, где впервые появились детские книжки с рисунками Серова и Васнецова, и домом, где жил Станиславский
  • Памятник Чайковскому напротив Московской государственной консерватории
  • И многое другое

Организационные детали

  • Стоимость указана за группу до 5 детей и 5 взрослых включительно
  • Задания рассчитаны на детей от 9 лет. Можем адаптировать квест под взрослых.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Квест подойдёт для группы до 30 детей (тогда разделим класс на 2–3 команды). Стоимость программы:

  • Для группы 6–12 детей — 1300 руб. /чел.
  • Для группы 13–24 ребёнка — 1200 руб. /чел.
  • Для группы от 25 детей — 1100 руб. /чел.
  • При бронировании квеста для группы от 6 детей льготным категориям — скидка 20%
  • Детям-инвалидам — скидка 30%

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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