Пушкинская площадь, Тверской бульвар и их окрестности нечасто встречаются в экскурсионных маршрутах для детей. А зря! Эти места хранят много загадок и идеально подходят для квеста.
Вы пройдёте по следам великого русского поэта — да не просто так, а с красочным путеводителем и экскурсоводом за компанию! «Навестите» друзей и знакомых Пушкина, разгадаете шифр и получите призы.
Вы пройдёте по следам великого русского поэта — да не просто так, а с красочным путеводителем и экскурсоводом за компанию! «Навестите» друзей и знакомых Пушкина, разгадаете шифр и получите призы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Квест предназначен для самостоятельного прохождения с использованием путеводителя. Экскурсовод будет дополнять увиденное, но не подсказывать движение.
Что будет на маршруте:
- Более 15 заданий на внимательность, логику и память
- Красочный путеводитель с вопросами
- Новые знания о великом поэте и его окружении
- История домов и улиц, адаптированная под детей
- Гаджеты, только чтобы воспользоваться картой
- Весёлая компания единомышленников
- Никаких душных помещений — только свежий воздух
- Призы и грамоты за участие, а также яркие впечатления
Дети увидят как известные достопримечательности, так и скрытые от глаз городские детали:
- Бронзовый памятник Пушкину — первый в Москве памятник негосударственному деятелю
- Древнюю Тверскую улицу — «Тверь — в Москву дверь» — самую главную улицу столицы
- Здание Мэрии — бывший дом генерал-губернаторов Москвы по проекту известного архитектора Казакова
- Вознесенский переулок, названный в честь старинного храма Вознесения Господня на Большой Никитской. Храм мы тоже увидим.
- Леонтьевский переулок, известный и зданием театра, в котором смотрел представление Наполеон, и бывшей типографией Мамонтова, где впервые появились детские книжки с рисунками Серова и Васнецова, и домом, где жил Станиславский
- Памятник Чайковскому напротив Московской государственной консерватории
- И многое другое
Организационные детали
- Стоимость указана за группу до 5 детей и 5 взрослых включительно
- Задания рассчитаны на детей от 9 лет. Можем адаптировать квест под взрослых.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Квест подойдёт для группы до 30 детей (тогда разделим класс на 2–3 команды). Стоимость программы:
- Для группы 6–12 детей — 1300 руб. /чел.
- Для группы 13–24 ребёнка — 1200 руб. /чел.
- Для группы от 25 детей — 1100 руб. /чел.
- При бронировании квеста для группы от 6 детей льготным категориям — скидка 20%
- Детям-инвалидам — скидка 30%
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3012 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля подростковНеобычныеЛетниеКвестыИнтерактивныеМеста ПушкинаУлицы и переулкиТверская улицаПопулярные местаЦентр МосквыСтарая МоскваДля детейЭкскурсии по Тверскому бульваруКвесты для детейТверской бульварАктивностиКвесты для взрослыхГородские квестыКвесты на День рожденияКвест-экскурсии для детейКвесты для школьниковСемейные квестыИнтерактивные квестыИгры
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
14 июня в 20:30
15 июня в 20:30
2 999₽ за человека