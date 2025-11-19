Это путешествие — не только вглубь московских переулков, но и в частную, почти забытую сторону жизни великого поэта. Вы побываете в местах, где началась московская история Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, среди двориков и старых особняков, жила его семья.
Сюда он приходил в гости, здесь впервые слушал город — и, возможно, складывал в уме свои будущие рифмы.
Описание экскурсии
Маршрут прогулки пролегает по уютным улочкам старой Москвы. Вместе со мной дети смогут:
- узнать, где поселились Пушкины всего за три недели до рождения Саши
- заглянуть во двор дома его дяди Василия Львовича — поэта и светского остряка
- побывать на территории особняков, в которых бывал сам Пушкин
- увидеть библиотеку с прижизненными изданиями его книг
- рассмотреть Елоховский собор, в котором, между прочим, была первая в Москве церковь с лифтом
Вместе мы разберёмся, кто такие книгоноши, и откуда пошло выражение «зачитать до дыр». И обсудим истории из жизни великого поэта, которые редко вспоминают на уроках — о семье, друзьях, дворах и соседях.
Организационные детали
- Эта авторская экскурсия создана командой экскурсоводов и методистов. Её проведёт один из наших гидов
- Программа подходит для детей 8–14 лет и взрослых
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 280 туристов
Мы предлагаем семейные экскурсии по улицам и паркам Москвы, по музеям и актуальным выставкам. Программы проводит детский экскурсовод, автор семейных, детских, подростковых программ и педагог-психолог. На наших экскурсиях дети и взрослые могут узнать много нового в доступной, интересной и интерактивной форме.
