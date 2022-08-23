Приглашаем вас на самую большую интерактивную выставку достижений робототехники в России. Новые технологичные друзья уже ждут вас, с ними можно шутить, болтать и даже танцевать. Спросите совета у робота-предсказателя, утолите жажду у робота-бармена и загляните в робозагс. А заодно узнайте об интересных профессиях будущего и постройте свой космолет.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Будущее в настоящем

Оказывается, будущее уже наступило. На выставке вы познакомитесь с удивительными роботами из разных стран мира: послушаете импровизацию робота-битбоксера, зададите вопрос роботу-предсказателю, пообщаетесь с роботом-барменом и даже понаблюдаете за жизнью робото-рыб в аквариуме. А заодно узнаете об актуальных профессиях будущего и том, как они связаны с инженерным творчеством.

Не только роботы

Помимо неограниченного времени для знакомства с технологичными друзьями, вам предлагаются и другие интересные активности:

Тематические лекции: о роботах, профессиях будущего и искусственном интеллекте

Шоу танцующих роботов: веселые билдеры не оставят вас равнодушными. Кстати, на выставке вы познакомитесь с роботом, который зажигал на одной сцене с will.i.am.

Увлекательные мастер-классы: создайте свой световой меч или спроектируйте космолет

Организационные детали

Дополнительно можно заказать лекцию на выбранную тематику (200 руб.) или увлекательный мастер-класс. Также на территории выставки работает робо-кафе.

Темы лекций

Тематическая лекция № 1 «Профессии будущего»

Тематическая лекция № 2 «Роботы морских глубин»

Тематическая лекция № 3 «Стать круче робота в профессии — это возможно?»

Тематическая лекция № 4 «Искусственный интеллект»

Тематическая лекция № 5 «Роботы-суперзвезды»

Темы мастер-классов