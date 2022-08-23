Оказывается, будущее уже наступило. На выставке вы познакомитесь с удивительными роботами из разных стран мира: послушаете импровизацию робота-битбоксера, зададите вопрос роботу-предсказателю, пообщаетесь с роботом-барменом и даже понаблюдаете за жизнью робото-рыб в аквариуме. А заодно узнаете об актуальных профессиях будущего и том, как они связаны с инженерным творчеством.
Помимо неограниченного времени для знакомства с технологичными друзьями, вам предлагаются и другие интересные активности:
Дополнительно можно заказать лекцию на выбранную тематику (200 руб.) или увлекательный мастер-класс. Также на территории выставки работает робо-кафе.