Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»

Вдохновиться инженерным творчеством и задать вопрос роботу-предсказателю

Приглашаем вас на самую большую интерактивную выставку достижений робототехники в России. Новые технологичные друзья уже ждут вас, с ними можно шутить, болтать и даже танцевать. Спросите совета у робота-предсказателя, утолите жажду у робота-бармена и загляните в робозагс. А заодно узнайте об интересных профессиях будущего и постройте свой космолет.
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Будущее в настоящем

Оказывается, будущее уже наступило. На выставке вы познакомитесь с удивительными роботами из разных стран мира: послушаете импровизацию робота-битбоксера, зададите вопрос роботу-предсказателю, пообщаетесь с роботом-барменом и даже понаблюдаете за жизнью робото-рыб в аквариуме. А заодно узнаете об актуальных профессиях будущего и том, как они связаны с инженерным творчеством.

Не только роботы

Помимо неограниченного времени для знакомства с технологичными друзьями, вам предлагаются и другие интересные активности:

  • Тематические лекции: о роботах, профессиях будущего и искусственном интеллекте
  • Шоу танцующих роботов: веселые билдеры не оставят вас равнодушными. Кстати, на выставке вы познакомитесь с роботом, который зажигал на одной сцене с will.i.am.
  • Увлекательные мастер-классы: создайте свой световой меч или спроектируйте космолет

Организационные детали

Дополнительно можно заказать лекцию на выбранную тематику (200 руб.) или увлекательный мастер-класс. Также на территории выставки работает робо-кафе.

Темы лекций

  • Тематическая лекция № 1 «Профессии будущего»
  • Тематическая лекция № 2 «Роботы морских глубин»
  • Тематическая лекция № 3 «Стать круче робота в профессии — это возможно?»
  • Тематическая лекция № 4 «Искусственный интеллект»
  • Тематическая лекция № 5 «Роботы-суперзвезды»

Темы мастер-классов

  • Делаем космолет (300 руб.)
  • Собираем вездеход (700 руб.)
  • Изготавливаем световой меч (950 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вестибюле «Робостанции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 70 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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