Приглашаем вас погрузиться в мир современных технологий и познакомиться с роботами со всего мира: от человекоподобных и гуманоидов до роботов-животных, коллаборативных и промышленных роботов нового поколения.
Интерактивная выставка нового формата, расположенная в самом сердце ВДНХ, создана для того, чтобы сблизить роботов и людей, а также вдохновить подрастающее поколение на инженерное творчество.
Интерактивная выставка нового формата, расположенная в самом сердце ВДНХ, создана для того, чтобы сблизить роботов и людей, а также вдохновить подрастающее поколение на инженерное творчество.
Описание мастер-класса
На «Робостанции» вы узнаете:
- Какие команды знает робособака
- Какую концертную программу представляет робот-актер Теспиан
- Какие задачи выполняют коллаборативные роботы на производствах
- Для чего были изобретены роборыбы, и как они ведут себя в воде
Вы не только получите ответы на эти вопросы, но и увидите всех роботов в действии.
Чем ещё заняться:
- пройти инженерный мастер-класс и своими руками создать световой меч, вездеход или космолёт
- послушать лекции по робототехнике в инновационном лектории
- рассмотреть уникальные экспонаты дополненной и виртуальной реальности
- перекусить в робокафе, где вас обслужит робот-официант
Организационные детали
Во всех тарифах в стоимость уже включены как входной билет, так и экскурсионное сопровождение.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|890 ₽
|Комбо № 1
|1250 ₽
|Комбо № 2
|1550 ₽
|Комбо № 3
|1990 ₽
|Детская тематическая экскурсия
|1450 ₽
|Тематическая экскурсия "Искусственный интеллект"
|1800 ₽
|Тематическая экскурсия "Профессии будущего"
|2240 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ВДНХ, в вестибюле «Робостанции» (павильон №2, ВДНХ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 250 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 378 туристов
«Робостанция» проводит увлекательные экскурсии по миру роботов для всех желающих. Наши опытные экскурсоводы с радостью познакомят вас с новейшими технологиями и достижениями в области робототехники.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Робостанция - восторг! Ребенку 8 лет очень понравилось, особенно робот Борис и робо-собака Робби. Рекомендую для семейного посещения!
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А
Недавно были на Робостанции с детьми - это было просто круто! Экскурсия получилась очень интересной: ребята с восторгом рассматривали роботов, слушали про их работу и даже могли с ними взаимодействовать.
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Д
Добрый день. Да, мы с детьми 6, 10 и 17 лет ходили на экскурсию на выставку роботов "Роботостанция". Нам всё понравилось. Детям было интересно. Наша гид, активная, дружелюбная и приветливая
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М
Решили разнообразить выходные и посетили Робостанцию всей семьей, и это был отличный выбор! Наш ребенок, 7 лет, остался в полном восторге от увиденного. Особенно его впечатлилробо-собака, он был просто заворожен! Сама выставка организована на уровне, все очень интересно и познавательно. Рекомендуем посетить Робостанцию всем семьям, новые и яркие впечатления!
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Решили сходить на Робостанцию, чтобы познакомить ребенка с миром робототехники. Экскурсия превзошла все ожидания! Ребенок был очень увлечен, задавал много вопросов и теперь хочет изучать программирование. Отличный способ привить интерес к науке и технике!
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Д
Искали интересное место для детей 10 лет - Робостанция не разочаровала! Экскурсия по выставке вызвала бурю эмоций, все показали и подробно рассказали про всех роботов. Всем советуем посетить, особенно если дети интересуются роботами!
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