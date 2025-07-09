Приглашаем вас погрузиться в мир современных технологий и познакомиться с роботами со всего мира: от человекоподобных и гуманоидов до роботов-животных, коллаборативных и промышленных роботов нового поколения. Интерактивная выставка нового формата, расположенная в самом сердце ВДНХ, создана для того, чтобы сблизить роботов и людей, а также вдохновить подрастающее поколение на инженерное творчество.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание мастер-класса

На «Робостанции» вы узнаете:

Какие команды знает робособака

Какую концертную программу представляет робот-актер Теспиан

Какие задачи выполняют коллаборативные роботы на производствах

Для чего были изобретены роборыбы, и как они ведут себя в воде

Вы не только получите ответы на эти вопросы, но и увидите всех роботов в действии.

Чем ещё заняться:

пройти инженерный мастер-класс и своими руками создать световой меч, вездеход или космолёт

послушать лекции по робототехнике в инновационном лектории

рассмотреть уникальные экспонаты дополненной и виртуальной реальности

перекусить в робокафе, где вас обслужит робот-официант

Организационные детали

Во всех тарифах в стоимость уже включены как входной билет, так и экскурсионное сопровождение.