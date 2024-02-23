Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Индивидуальный тур в Москве

Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды

Вкусно есть и много гулять — такие у нас планы в этом путешествии.

Мы побываем в настоящем купеческом доме, где вас угостят чаем из самовара в прикуску с домашней выпечкой и вареньем. Устроим дегустации фермерских сыров и вина из редких сортов винограда.

Попробуем целебную воду из минеральных источников и пообедаем в отреставрированной старинной усадьбе.

Попутно проникнемся историей, культурой и архитектурой четырёх городов — Епифани, Липецка, Задонска и Лебедяни.
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Ближайшие даты:
23
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Епифань, дегустации сыров и вин

Встретимся ранним утром и отправимся в Епифань — уголок уютной старины, где будто застыло время — и проникнемся провинциальной жизнью. Посетим музей, расположенный в бывшем купеческом доме, выпьем чаю из самовара с выпечкой по старинным рецептам и ароматным вареньем.

Затем поедем в деревню Масловка на сыроварню в стиле французского шале. Пообедаем, продегустируем несколько сортов коровьего, козьего и овечьего сыров.

После размещения в отеле стартуем на винодельню. Здесь поужинаем пловом, травяным чаем и домашней выпечкой под аккомпанемент баяна. Устроим дегустацию вин с сетом из сыров и яблок.

Епифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и вин
2 день

Липецк, Задонск и Лебедянь

Позавтракав, освободим номера и отправимся гулять по Липецку. Побываем у целебных минеральных источников, попробуем воду в бювете, пройдёмся по музею под открытым небом — Нижнему парку.

После поедем в «русский Иерусалим» — город Задонск, богатый святыми обителями. Зайдём в величественный Владимирский собор, где покоятся мощи святого Тихона Задонского. Заглянем в гастрономическую лавку за фермерскими сладостями по старинным рецептам: пастилой, цукатами, вареньем, зефиром или сухофруктами.

Обедать будем на берегу Дона в отреставрированной усадьбе Скорняково-Архангельское, издавна гостеприимно принимавшей богатых помещиков и дворян. Подкрепившись, посетим Лебедянь — городок, упоминавшийся в произведениях Пришвина, Толстого, Бунина и Тургенева. После променада вернёмся в Москву.

Липецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и Лебедянь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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