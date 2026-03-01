В Петербург из Москвы: автобусный тур на майские праздники
Погулять по Нижнему парку в Петергофе, посетить Кронштадт и узнать о вкладе Строгановых
Начало: Электросталь 19:00, Ногинск 19:30, Балашиха 20:30,...
30 апр в 22:00
27 700 ₽ за человека
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустацией: из Москвы в провинцию
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, съездить на сыроварню и выпить целебной воды
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:15
7 мар в 08:00
1 мая в 07:15
18 900 ₽ за человека
-
15%
Петра творения за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Начало: Москва, станция метро ВДНХ, 20:00 накануне даты на...
22 мая в 20:00
29 мая в 20:00
21 250 ₽
25 000 ₽ за человека
