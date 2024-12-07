Во время посещения кремля вы будете собственноручно чеканить монету,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой одежду для купания, шлёпки, небольшой рюкзак.
Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Староямская» с интерьерами под старину. В стоимость тура входит пользование бассейном, сауной, тренажёрным залом, велосипедами, боулинг, биллиард. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта staroyamskaya.ru
Питание. 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин.
Транспорт. Комфортабельный минивэн. Стоимость тура указана с учётом трансферов по всему маршруту на транспорте организатора. Также возможна поездка по программе на вашем личном авто. В этом случае стоимость участия будет ниже.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
Вглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиница
Ранним утром встретимся в Москве и поедем в Торжок. Дорога займёт 4 часа. С теми, кто передвигается по маршруту на собственном автомобиле, увидимся по прибытии, в 11:00.
Отправимся гулять по старому центру и познакомимся с историей этого древнего купеческого городка. В восстановленном Новоторжском кремле нас встретит средневековый воин. Здесь вы послушаете о старинном производстве монет и пройдёте мастер-класс, получив на память собственноручно изготовленную чеканную «новоторку». Также поучитесь ратному делу и сможете примерить доспехи.
На обед отведаем пожарские котлеты в старинной ресторации. Зайдём в историческую гостиницу Пожарских, которая сейчас работает как музей. Когда-то тут останавливались Александр Пушкин, Николай Гоголь, Иван Тургенев.
Разместимся в отеле и отдохнём. В вашем распоряжении вся инфраструктура — бассейн, сауна, тренажёрный зал, велосипеды, боулинг, биллиард. Также можно посетить спа-процедуры. Вечером в гостинице у нас пройдёт атмосферный ужин по-пушкински.
«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие
После завтрака освободим номера. Поедем в Музей золотного искусства, где нам дадут мастер-класс. Вышивка золотом — это очень кропотливый и трудоёмкий процесс: мастерицы поделятся секретами производства и познакомят вас с профессиональными инструментами, а вы своими руками сделаете сувенир.
Далее — интерактивная экскурсия. Мы отправимся по Государеву тракту — дороге, по которой цари путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Посетим усадьбу 19 века, где нам устроят светский приём в гостиной с уроками манер, приличий, танцев и этикета той эпохи.
По окончании интерактивной программы — самостоятельный отдых. Свободное время можно посвятить дегустации новоторжской пастилы и авторского мармелада и посещению магазина-музея льна.
Затем познакомимся с культурой русского чаепития. Вы узнаете старинные традиции, а также выпьете душистого чаю из самовара с сахаром «вприкуску», «вприглядку», «внакладку» с ароматными пирогами. Очень вкусная экскурсия!
Продолжим изучать местные ремёсла и пройдём мастер-класс по лепке игрушки из глины. Завершим путешествие прогулкой по этнокомплексу «Василёво» — бывшей барской усадьбе с живописными пейзажами. Поздним вечером вернёмся в Москву и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|С трансферами на минивэне организатора
|13 970 ₽
|С трансферами на личном авто
|9 970 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и мастер-классы по программе
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение
- Стоимость тура при перемещении по всему маршруту на вашем автомобиле составляет 9970 ₽