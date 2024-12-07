Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара

Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом, полепить из глины и освоить этикет 19 века
В этом путешествии выходного дня по уездному Торжку, где словно оживают картины прошлого, вы сможете по-настоящему погрузиться в историю и культуру провинции.

Во время посещения кремля вы будете собственноручно чеканить монету,
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примерять доспехи и учиться ратному делу. На мастер-классах попробуете вышить золотом сувенир и слепить из глины игрушку.

Побываете в старинной усадьбе, где вам устроят настоящий светский приём с уроками танцев и этикета 19 века.

А также выпьете душистого чаю из самовара с сахаром «вприкуску», «вприглядку», «внакладку» с ароматными пирогами.

Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара
Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара
Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой одежду для купания, шлёпки, небольшой рюкзак.

Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Староямская» с интерьерами под старину. В стоимость тура входит пользование бассейном, сауной, тренажёрным залом, велосипедами, боулинг, биллиард. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта staroyamskaya.ru

Питание. 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин.

Транспорт. Комфортабельный минивэн. Стоимость тура указана с учётом трансферов по всему маршруту на транспорте организатора. Также возможна поездка по программе на вашем личном авто. В этом случае стоимость участия будет ниже.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Вглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиница

Ранним утром встретимся в Москве и поедем в Торжок. Дорога займёт 4 часа. С теми, кто передвигается по маршруту на собственном автомобиле, увидимся по прибытии, в 11:00.

Отправимся гулять по старому центру и познакомимся с историей этого древнего купеческого городка. В восстановленном Новоторжском кремле нас встретит средневековый воин. Здесь вы послушаете о старинном производстве монет и пройдёте мастер-класс, получив на память собственноручно изготовленную чеканную «новоторку». Также поучитесь ратному делу и сможете примерить доспехи.

На обед отведаем пожарские котлеты в старинной ресторации. Зайдём в историческую гостиницу Пожарских, которая сейчас работает как музей. Когда-то тут останавливались Александр Пушкин, Николай Гоголь, Иван Тургенев.

Разместимся в отеле и отдохнём. В вашем распоряжении вся инфраструктура — бассейн, сауна, тренажёрный зал, велосипеды, боулинг, биллиард. Также можно посетить спа-процедуры. Вечером в гостинице у нас пройдёт атмосферный ужин по-пушкински.

Вглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиницаВглубь эпох: быт уездного города, кремль, историческая гостиница
2 день

«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие

После завтрака освободим номера. Поедем в Музей золотного искусства, где нам дадут мастер-класс. Вышивка золотом — это очень кропотливый и трудоёмкий процесс: мастерицы поделятся секретами производства и познакомят вас с профессиональными инструментами, а вы своими руками сделаете сувенир.

Далее — интерактивная экскурсия. Мы отправимся по Государеву тракту — дороге, по которой цари путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Посетим усадьбу 19 века, где нам устроят светский приём в гостиной с уроками манер, приличий, танцев и этикета той эпохи.

По окончании интерактивной программы — самостоятельный отдых. Свободное время можно посвятить дегустации новоторжской пастилы и авторского мармелада и посещению магазина-музея льна.

Затем познакомимся с культурой русского чаепития. Вы узнаете старинные традиции, а также выпьете душистого чаю из самовара с сахаром «вприкуску», «вприглядку», «внакладку» с ароматными пирогами. Очень вкусная экскурсия!

Продолжим изучать местные ремёсла и пройдём мастер-класс по лепке игрушки из глины. Завершим путешествие прогулкой по этнокомплексу «Василёво» — бывшей барской усадьбе с живописными пейзажами. Поздним вечером вернёмся в Москву и попрощаемся.

«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие«Оживший» Государев тракт, ремёсла, чаепитие

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
С трансферами на минивэне организатора13 970 ₽
С трансферами на личном авто9 970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и мастер-классы по программе
Что не входит в цену
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Стоимость тура при перемещении по всему маршруту на вашем автомобиле составляет 9970 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, точное место встречи - по договорённости, 7:00
Завершение: Москва, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

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