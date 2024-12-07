Ранним утром встретимся в Москве и поедем в Торжок. Дорога займёт 4 часа. С теми, кто передвигается по маршруту на собственном автомобиле, увидимся по прибытии, в 11:00.

Отправимся гулять по старому центру и познакомимся с историей этого древнего купеческого городка. В восстановленном Новоторжском кремле нас встретит средневековый воин. Здесь вы послушаете о старинном производстве монет и пройдёте мастер-класс, получив на память собственноручно изготовленную чеканную «новоторку». Также поучитесь ратному делу и сможете примерить доспехи.

На обед отведаем пожарские котлеты в старинной ресторации. Зайдём в историческую гостиницу Пожарских, которая сейчас работает как музей. Когда-то тут останавливались Александр Пушкин, Николай Гоголь, Иван Тургенев.

Разместимся в отеле и отдохнём. В вашем распоряжении вся инфраструктура — бассейн, сауна, тренажёрный зал, велосипеды, боулинг, биллиард. Также можно посетить спа-процедуры. Вечером в гостинице у нас пройдёт атмосферный ужин по-пушкински.