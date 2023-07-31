Автобус не соответствует уровню проведения экскурсии. Начну с того, что в сетках кресел был оставлен мусор с предыдущей экскурсии, слышимость микрофона ниже среднего: экскурсовод сказала, что не намерена кричать и всё дело в нашем слуховом аппарате (что было не совсем тактично с её стороны), кондиционер не работал (то что дуло сверху, было той же температуры, что и на улице)