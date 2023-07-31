Групповая экскурсия на автобусе к архитектурному комплексу военной памяти
Приглашаем вас посетить храм, построенный в честь Победы в Великой Отечественной войне. Вы осмотрите его и узнаете, что каждая деталь его убранства несет в себе определенный смысл.
Затем пройдете по полю Победы и сделаете 1418 шагов по «Дороге памяти», а также увидите мозаики, витражи и барельефы, посвященные воинской славе нашей страны.
Затем пройдете по полю Победы и сделаете 1418 шагов по «Дороге памяти», а также увидите мозаики, витражи и барельефы, посвященные воинской славе нашей страны.
Ближайшие даты:
20
авг
авг
9
сен
сен
10
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сен
23
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сен
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даты
Что вас ожидает:
- Главный храм Вооруженных сил РФ
- Музейный комплекс с галереей «Дорога памяти»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На Руси издавна строили храмы в честь победы над неприятелем и в память о павших в бою. Храм в честь Победы в самой кровопролитной из войн, в которых сражались наши солдаты, был построен совсем недавно. Приглашаем вас побывать в уникальном комплексе, воздвигнутом к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
На экскурсии вы узнаете:
- историю создания проекта;
- почему комплекс возник именно на этом месте;
- что означают цифры на верстовом столбе-указателе;
- зачем военным свой храм;
- об авторах проекта, художниках, скульпторах;
- кто участвовал в сборе пожертвований на строительство храма;
- почему Главный храм Вооружённых Сил — цвета патины;
- из каких материалов выполнен храм;
- чем уникальны иконы храма;
- символику цифр в размерах куполов, витражей, высоты колокольни и других элементах храма;
- что добавили в сплав, из которого изготовлены ступени храма;
- что изображено на витражах вместо святых ликов;
- какую деревянную доску использовали для написания иконы Спаса Нерукотворного;
- какие святые покровительствуют родам войск;
- какие сюжеты изображены на мозаичных панно;
- размещены ли данные ваших родственников в галерее участников войны «Дорога памяти»;
- И многое другое….
Важно знать:
- дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
- несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
- транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются);
- не рекомендуется входить на территорию храма женщинам в брюках, коротких и открытых платьях, мужчинам в шортах и открытых майках;
- одеваемся по погоде;
- фотосъемка разрешена.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Парк Победы, на парковке автобусов около музеяЗавершение: Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 85 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 июля 2023
Всё очень понравилось, особенно Храм! Рекомендую к посещению.
Е
Евгений
30 июля 2023
Л
Лариса
19 июля 2023
Н
Надежда
19 июля 2023
A
Artmary
18 июля 2023
Экскурсия понравилась, экскурсовод замечательная. К сожалению не хватило
времени. .
времени. .
П
Пономаренко
17 июля 2023
Мне все понравилось. Повезло с дорогой, с погодой, доехали без пробок. Если можно, сразу при заказе поточнее указывать место стоянки автобусов. Там много выходов и от метро автобусы не видно.
А
Александра
17 июля 2023
Хорошая организация экскурсии, знающие гиды, прекрасное место
С
Сергей
16 июля 2023
В
Верстакова
11 июля 2023
Храм великолепный! Музей очень понравился.
К
Константин
10 июля 2023
Не думал что будет настолько здорово. Просто посетите эту экскурсию, впечатления незабываемые.
G
Gubina.m
9 июля 2023
Здравствуйте! Нам очень понравилась Поездка в храм. Наш экскурсовод Татьяна - очень хорошая и рассказывала интересно. Все четко, все интересно, все по факту, никакой воды. Благодарим за экскурсию, желаем процветания.
Г
Галина
9 июля 2023
Автобус не соответствует уровню проведения экскурсии. Начну с того, что в сетках кресел был оставлен мусор с предыдущей экскурсии, слышимость микрофона ниже среднего: экскурсовод сказала, что не намерена кричать и всё дело в нашем слуховом аппарате (что было не совсем тактично с её стороны), кондиционер не работал (то что дуло сверху, было той же температуры, что и на улице)
О
Ольга
1 июля 2023
М
Медведева
29 июня 2023
Были на экскурсии в Главном храме Вооруженных сил. Очень понравился музей. Потряс, можно сказать. Реалистично. Храм нереально красив. Масштабно. Четкая организация всего мероприятия тоже понравилась. Экскурсовод Татьяна рассказала много интересного. Рады, что побывали.
И
Илгашева
27 июня 2023
Ещё 70 отзывов
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