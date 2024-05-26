Танковый музей в Кубинке – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Танковый музей в Кубинке» в Москве, цены от 2 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
123 отзыва
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590 за человека
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
    Все очень понравилось. Организация поездки, экскурсия, музейная экспозиция, инфраструктура - все на высшем уровне. Спасибо организаторам и экскурсоводу Ирине Анатольевне.
  • Ю
    Юрий
    18 октября 2023
    Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс
    Экскурсия просто бесподобная! Гид Владимир не просто эрудированный в данной теме, а энтузиаст и увлеченный по многим историческим моментам человек.
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    Он провез и провел по всем значимым местам парка Патриот, рассказал о его создании. А рассказ о военной технике и экспонатах - просто поражает. О храмовом комплексе описать словами невозможно - это надо увидеть. Всем рекомендую данную экскурсию и только с Владимиром в качестве экскурсовода.

  • Н
    Наталья
    16 октября 2023
    Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс
    14 октября посетили Парк Патриот! Великолепный, масштабный парк, с потрясающей атмосферой и современным музейным комплеком для всей семьи! Очень понравилась
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    музейная площадка с военной техникой всех видов и родов войск. Величественный Храм Вооружённых сил России потряс до мурашек и слез!!! А музей Дорога Памяти вызвал бурю эмоций и чувств! Отдельно огромная благодарность Владимиру! Высокообразованный, всесторонне развитый во всех областях человек! Спасибо за отлично организованную экскурсию!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Танковый музей в Кубинке»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Танковый музей в Кубинке" можно забронировать 3 экскурсии от 2 590 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 704 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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