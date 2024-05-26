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Он провез и провел по всем значимым местам парка Патриот, рассказал о его создании. А рассказ о военной технике и экспонатах - просто поражает. О храмовом комплексе описать словами невозможно - это надо увидеть. Всем рекомендую данную экскурсию и только с Владимиром в качестве экскурсовода.