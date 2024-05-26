1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила26 мая 2024Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
- ААнна11 мая 2024Все очень понравилось. Организация поездки, экскурсия, музейная экспозиция, инфраструктура - все на высшем уровне. Спасибо организаторам и экскурсоводу Ирине Анатольевне.
- ЮЮрий18 октября 2023Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплексЭкскурсия просто бесподобная! Гид Владимир не просто эрудированный в данной теме, а энтузиаст и увлеченный по многим историческим моментам человек.
- ННаталья16 октября 2023Парк «Патриот»: военная техника и крупнейший храмовый комплекс14 октября посетили Парк Патриот! Великолепный, масштабный парк, с потрясающей атмосферой и современным музейным комплеком для всей семьи! Очень понравилась
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Танковый музей в Кубинке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Танковый музей в Кубинке" можно забронировать 3 экскурсии от 2 590 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 704 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Танковый музей в Кубинке», 704 ⭐ отзыва, цены от 2590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август